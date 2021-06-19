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Превращение деревянных бочек в оригинальную мебель и предметы декора

Превращение деревянных бочек в оригинальную мебель и предметы декора

Бочка может быть намного больше, чем просто бочкой.

Немного креатива, усилий и желания поработать руками способны превратить сей заурядный и ничем не примечательный предмет в настоящее произведение искусства.

Превращение деревянных бочек в оригинальную мебель и предметы декора

1. Кофейный столик

Кофейный столик из винной бочки.

Кофейный столик из винной бочки.

Из винной бочки, накрытой стеклянной столешницей получится очаровательный кофейный столик, который прекрасно впишется в интерьер в стиле прованс или кантри.

2. Холодильник

Ящик со льдом.

Ящик со льдом.

Деревянную бочку можно превратить в уличный холодильник со льдом для хранения напитков.

3. Комплект для гостиной

Столик и стулья из винных бочек.

Столик и стулья из винных бочек.

Прекрасный пример превращения ненужных деревянных бочек в оригинальный комплект мебели для гостиной.

4. Полки

Открытые полки из деревянных бочек.

Открытые полки из деревянных бочек.

Из одной бочки можно сделать несколько оригинальных и функциональных полок для ванной.

5. Клумба

Клумба из бочки.

Клумба из бочки.

Удивительная трехъярусная клумба станет настоящей изюминкой сада.

6. Винная стойка

Винная стойка из деревянной бочки.

Винная стойка из деревянной бочки.

Чудесное превращение винной бочки в функциональную винную стойку со стеклянной столешницей.

7. Раковина

Раковина из винной бочки.

Раковина из винной бочки.

Ненужную винную бочку можно превратить чудесную раковину в рустикальном стиле.

8. Стойка для мисок

Стойка для мисок из деревянной бочки.

Стойка для мисок из деревянной бочки.

Стойка для мисок из винной бочки - стильная и полезная вещица, которая придется по душе всем владельцам котов и собак.

9. Лежанка для животных

Лежанка из винной бочки.

Лежанка из винной бочки.

Из винной бочки можно смастерить симпатичную лежанку для домашнего животного.

10. Бар

Бар в винной бочке.

Бар в винной бочке.

Чудесное превращение винной бочки в самобытный домашний мини-бар, который можно использовать еще и как стол.

11. Шкаф

Открытый шкаф из деревянной бочки.

Открытый шкаф из деревянной бочки.

Красивый и вместительный открытый шкаф, который можно сделать самостоятельно из винной бочки.

12. Качели

Качели из винной бочки.

Качели из винной бочки.

Фантастическая идея для сада - качели из винной бочки.

13. Тумбочки

Тумбочки из деревянной бочки.

Тумбочки из деревянной бочки.

Удивительное превращение старой ненужной бочки в две очаровательные тумбочки.

14. Фонтан

Декоративный фонтан из винной бочки.

Декоративный фонтан из винной бочки.

Украсить свой сад можно с помощью креативного фонтана, сделанного из винной бочки.

15. Садовая мебель

Столик и лавки из деревянных бочек.

Столик и лавки из деревянных бочек.

Старые деревянные бочки можно превратить в удобную садовую мебель.

16. Колыбель

Колыбель из винной бочки.

Колыбель из винной бочки.

Очаровательная колыбель, сделанная из винной бочки.

17. Сиденья

Сиденья из винных бочек.

Сиденья из винных бочек.

Старые деревянные бочки можно превратить в оригинальные табуреты, пуфики и даже мягкие кресла.

 

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