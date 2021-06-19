Превращение деревянных бочек в оригинальную мебель и предметы декора

Бочка может быть намного больше, чем просто бочкой.
Немного креатива, усилий и желания поработать руками способны превратить сей заурядный и ничем не примечательный предмет в настоящее произведение искусства.
1. Кофейный столик
Кофейный столик из винной бочки.
Из винной бочки, накрытой стеклянной столешницей получится очаровательный кофейный столик, который прекрасно впишется в интерьер в стиле прованс или кантри.
2. Холодильник
Ящик со льдом.
Деревянную бочку можно превратить в уличный холодильник со льдом для хранения напитков.
3. Комплект для гостиной
Столик и стулья из винных бочек.
Прекрасный пример превращения ненужных деревянных бочек в оригинальный комплект мебели для гостиной.
4. Полки
Открытые полки из деревянных бочек.
Из одной бочки можно сделать несколько оригинальных и функциональных полок для ванной.
5. Клумба
Клумба из бочки.
Удивительная трехъярусная клумба станет настоящей изюминкой сада.
6. Винная стойка
Винная стойка из деревянной бочки.
Чудесное превращение винной бочки в функциональную винную стойку со стеклянной столешницей.
7. Раковина
Раковина из винной бочки.
Ненужную винную бочку можно превратить чудесную раковину в рустикальном стиле.
8. Стойка для мисок
Стойка для мисок из деревянной бочки.
Стойка для мисок из винной бочки - стильная и полезная вещица, которая придется по душе всем владельцам котов и собак.
9. Лежанка для животных
Лежанка из винной бочки.
Из винной бочки можно смастерить симпатичную лежанку для домашнего животного.
10. Бар
Бар в винной бочке.
Чудесное превращение винной бочки в самобытный домашний мини-бар, который можно использовать еще и как стол.
11. Шкаф
Открытый шкаф из деревянной бочки.
Красивый и вместительный открытый шкаф, который можно сделать самостоятельно из винной бочки.
12. Качели
Качели из винной бочки.
Фантастическая идея для сада - качели из винной бочки.
13. Тумбочки
Тумбочки из деревянной бочки.
Удивительное превращение старой ненужной бочки в две очаровательные тумбочки.
14. Фонтан
Декоративный фонтан из винной бочки.
Украсить свой сад можно с помощью креативного фонтана, сделанного из винной бочки.
15. Садовая мебель
Столик и лавки из деревянных бочек.
Старые деревянные бочки можно превратить в удобную садовую мебель.
16. Колыбель
Колыбель из винной бочки.
Очаровательная колыбель, сделанная из винной бочки.
17. Сиденья
Сиденья из винных бочек.
Старые деревянные бочки можно превратить в оригинальные табуреты, пуфики и даже мягкие кресла.
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