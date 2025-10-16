Форды, танки и фургончик для мороженого: какие машины появляются в «Симпсонах»

1. Ford

Форд Мустанг появляется в мультике сразу в нескольких вариантах. /Фото: vk.com

Еще один, довольно запоминающийся Форд, который появляется несколько раз. /Фото: pinterest.ca, imcdb.org

Ford Galaxie 500 на кадрах «Симпсонов». /Фото: taringa.net, cargurus.com

2. Chevrolet

Еще одна популярная в «Симпсонах» машина. /Фото: chronoton.ru

Неудивительно, что столь запоминающаяся машина появилась в мультсериале. /Фото: corvetteforum.com, musclecarfacts.com

Кукольный концепт-кар Chevrolet Corvette Convertible 2006 года выпуска. /Фото: chronoton.ru

3. Cadillac

Cadillac мультяшного богача существует на самом деле. /Фото: blogspot.com, allegro.com

Еще один автомобиль в Симпсонах, который связан с Элвисом Пресли. /Фото: cadillacforums.com, business-car-rent.net

Кадиллак скорой помощи был без тормозов, но Гомер очень хотел его купить. /Фото: blogspot.com

4. Автомобили европейских марок

Одна из самых известных немецкий машин не могла не появиться в настолько же знаменитом мультике. /Фото: vk.com

Как же «Симпсоны» без легендарного «Жука». /Фото: fatcats.ru, flickr.com

Отметились в мультике и шведские машины. /Фото: imgur.com, reezocar.com

Мини Купер на британских дорогах ездит и в американском мультике. /Фото: pinterest.com, wildplain.ru

Из двух машин производства стран соцлагеря сделали одну. /Фото: chronoton.ru

5. Азиатские автомобили

Японским машинам также нашлось место в американском мультике. /Фото: taringa.net, iihs.org

Еще один японец в «Симпсонах». /Фото: chronoton.ru

Машина от Suzuki тоже была врисована в сюжет мультипликаторами. /Фото: vk.com

6. Необычные автомобили

Плавающие машины существуют и в реальном мире, и мире «Симпсонов». /Фото: imcdb.org, popsci.com

В Симпсонах машины летали, и модель эта существует на самом деле. /Фото: chronoton.ru

Солнечная машина тоже нашла свое место в культовом мультсериале. /Фото: vk.com

7. Автобусы

В мультяшном американском городе не может не быть желтого школьного автобуса. /Фото: nocookie.net, usd497.org

Довольно старенький автобус у спрингфилдских персонажей. /Фото: chronoton.ru

Один из самых известных американских автобусов. /Фото: simpsonswiki.com, soulofamerica.com

Английский двухэтажный автобус мультипликаторы в Британии не забыли нарисовать. /Фото: chronoton.ru

8. Исторические и винтажные автомобили

На мультяшной выставке показали реальный автомобиль Гитлера. /Фото: acidcow.com

Еще один исторический автомобиль, который появился в мультфильме. /Фото: shkolazhizni.ru, bibo.kz

Один из самых красивых и раритетных автомобилей, которые появились в мультфильме. /Фото: vk.com

Этой машине из Симпсонов уже больше ста лет. /Фото: sporcle.com, momentcar.com

9. Военная техника

Студбекер в вымышленной американской армии - норма. /Фото: chronoton.ru

Танки и другая бронетехника заняла свою нишу в числе техники мультика. /Фото: chronoton.ru, pikabu.ru, wikipedia.org

Военная авиация представлена в «Симпсонах» самыми известными моделями. /Фото: simpsons.fandom.com, wikipedia.org

10. Специальный транспорт

Мусоровоз на улицах - обязательная составляющая. /Фото: chronoton.ru

Скорые помощи в «Симпсонах», по сути, современники началу выхода мультсериала. /Фото: vk.com

Какой же город может существовать без стражей порядка. /Фото: newizv.ru, wordpress.com

11. Другие автомобили

В мультике, где множество персонажей - американские дети, не могло не появиться фургончика с мороженым. /Фото: chronoton.ru

По аэропорт Гомер ездил на специальном транспорте. /Фото: vk.com