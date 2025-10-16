Форды, танки и фургончик для мороженого: какие машины появляются в «Симпсонах»

«Симпсоны» - это культовый мультипликационный сериал, который транслируется уже не одно десятилетие. Причем иногда его называют пророческим, ведь действительно его сценаристы умудрялись предугадать события в нашем мире заранее. Однако и действительность в настоящем времени они изображают весьма достоверно, используя, в частности, в качестве прототипов реальный автомобили.
1. Ford
Форд Мустанг появляется в мультике сразу в нескольких вариантах. /Фото: vk.com
Пожалуй, именно этот автомобиль занимает первенство по количеству появлений в сериях «Симпсонов». Одних только «Мустангов» можно насчитать с полдесятка. На машине 1964 года выпуска, а также более поздние, восьмидесятых - начала девяностых годов. К примеру, на одном из них ездил сын мэра Спрингфилда, а на другой персонажи-молодожены уезжают в свадебное путешествие.
Еще один, довольно запоминающийся Форд, который появляется несколько раз. /Фото: pinterest.ca, imcdb.org
Другой моделью данной марки, которая в нескольких вариациях встречается в мультсериале - это Ford Thunderbird. Так, ее задний бампер отлично просматривается в сцене свидания влюбленной парочки, а в другой серии модель 1966 года выпуска можно хорошенько рассмотреть полностью.
Ford Galaxie 500 на кадрах «Симпсонов». /Фото: taringa.net, cargurus.com
Среди других автомобилей производства концерна Ford, которые появились в «Симпсонах» можно встретить Ford Galaxie 500 1965 года выпуска, Ford LTD II Squire 1977 года и Ford f-150, выпущенный в конце семидесятых годов прошлого столетия.
2. Chevrolet
Еще одна популярная в «Симпсонах» машина. /Фото: chronoton.ru
Модели еще одного знаменитого автоконцерна появляются в сериале довольно часто. Речь идет о Chevrolet, причем художники-мультипликаторы предпочитали выбирать автомобили из самых разных временных промежутков. Так, например, наиболее ранней моделью, которая засветилась в «Симпсонах», является Chevrolet Advanced Design, а производилась она в период с 28 июля 1947 года и по 1955 год. Однако такой выбор сценаристов неслучайный: эта машина в свое время пользовалась огромным спросом и была лидером продаж.
Неудивительно, что столь запоминающаяся машина появилась в мультсериале. /Фото: corvetteforum.com, musclecarfacts.com
Другой популярный автомобиль, который можно было заметить в «Симпсонах», это Chevrolet corvette 1984 года выпуска. Также мельком в мультсериале появились такие модели как Chevrolet Nova 1968 года, Chevrolet Bel Air и Chevrolet Monte Carlo 1973 года.
Кукольный концепт-кар Chevrolet Corvette Convertible 2006 года выпуска. /Фото: chronoton.ru
Справедливости ради, персонажи сериала ездят и на более поздних детищах концерна: к примеру, а мультике также появился Chevrolet Suburban 1997, вместительность багажника которого довольно наглядно продемонстрирована в одной из серий. Еще одной машиной, которая засветилась в сериале, был Chevrolet Corvette Convertible 2006 года выпуска, причем в данном случае речь идет о барби-концепте ярко-розового цвета.
3. Cadillac
Cadillac мультяшного богача существует на самом деле. /Фото: blogspot.com, allegro.com
Довольно часто в «Симпсонах» появляются и модели компании Cadillac: эти представительные автомобили там очень часто были во владении состоятельных людей. Например, персонаж техасского миллионера разъезжает на Cadillac Eldorado 1976 года выпуска. Такой выбор является вполне обоснованным: в разные годы обладателями различных модификаций этой модели были Джон Кеннеди, иранский шах и даже Элвис Пресли.
Еще один автомобиль в Симпсонах, который связан с Элвисом Пресли. /Фото: cadillacforums.com, business-car-rent.net
Кстати, легендарный певец был большим поклонником машин именно этого автоконцерна. И этот факт увековечили в «Симпсонах» еще раз: в качестве подарка там был преподнесен автомобиль, который Элвис Пресли подарил своей матери - Cadillac Fleetwood розового цвета. История этой машины в семье знаменитого исполнителя стала очень популярной в Америке, что отметилось появлением фразы: Он мечтает купить розовый «Кадиллак» для мамы».
Кадиллак скорой помощи был без тормозов, но Гомер очень хотел его купить. /Фото: blogspot.com
На самом деле, на «Кадиллаках» в «Симпсонах» кто только не ездил - и мафиози, и таксисты, и журналисты, и даже хозяева публичных домов. Однажды Гомер Симпсон хотел приобрести Cadillac 1964 года выпуска, который является, по сути, машиной скорой помощи. Засветился автомобиль этой марки и в серии про зомби, причем для этого сюжета мультипликаторы выбрали не просто легковушку, а катафалк Cadillac Hearse 1989 года. Такое решение оказалось правильным, ведь серия получилась в итоге очень атмосферной.
4. Автомобили европейских марок
Одна из самых известных немецкий машин не могла не появиться в настолько же знаменитом мультике. /Фото: vk.com
Довольно широко представлены в культовом мультсериале автомобили концернов из стран Европы. Ярким примером такой тенденции является появление «немцев» на экране. Так, например, персонаж доктора Хибберта ездит на ставшей уже культовой модели Mercedes-Benz G-класса, также известной как Geländewagen. Кроме нее, в различных сериях также появились несколько машин это марки - Mercedes-Benz S-класса, Mercedes-Benz CLK и Mercedes-Benz 300 SL Coupe.
Как же «Симпсоны» без легендарного «Жука». /Фото: fatcats.ru, flickr.com
Еще одни машины производства концерна из Германии, которые неоднократно появляются в «Симпсонах» - это различные модели Volkswagen. Среди них, разумеется был легендарный «Жук», причем не совсем обычный, а Volkswagen beetle convertible, который является кабриолетом. Выпущена была такая машинка в реальности в семидесятые годы прошлого столетия. Еще персонажей можно увидеть за рулем все того же «Жука», но уже 1998 года выпуска и нескольких других моделей, например, Volkswagen Thing.
Отметились в мультике и шведские машины. /Фото: imgur.com, reezocar.com
Не обошли стороной мультипликаторы и скандинавских производителей. В «Симпсонах» появляется несколько машин шведского автоконцерна Volvo. Конечно, на сегодняшний день отделение легковых машин этой марки принадлежит китайцам, но вот персонаж Ленни ездит на модели Volvo-960, который выпускался в период с 1990 по 1994 годы, то есть, еще на исторической родине. А еще был интересный гибрид из двух машин это марки - заднюю часть художники взяли от модели S 80, а переднюю – от S 70.
Мини Купер на британских дорогах ездит и в американском мультике. /Фото: pinterest.com, wildplain.ru
Когда семья американцев Симпсонов отправляется в Великобританию, то ездить там они предпочитают на машине местного производителя - Austin Motor Company Ltd. Причем выбрали они не просто одну из самых известных их моделей, но еще и такую, которая наглядно демонстрирует тягу англичан к консерватизму и сохранению традиций. Ведь речь идет о легендарном Mini Cooper, который, по данным редакции Novate.ru, отличается дизайном, неизменным с самого начала выпуска модели, то есть с 1959 года.
Из двух машин производства стран соцлагеря сделали одну. /Фото: chronoton.ru
Появились в мультсериале и машины из прошлого века, которые производили в странах социалистического лагеря. Так, например, когда Гомер Симпсон пришел на распродажу подержанных автомобилей, ему ушлые продавцы попытались «впарить» гибрид из сразу двух машин производства стран Восточной Европы - кузов машине подарил ГДРовский Trabant 601, трехколесное шасси - югославский Oskar-Velorex. А вот моделью из самого сердца соцлагеря, из Советского Союза, которую можно увидеть во время просмотра оказался ВАЗ-2105, который в странах Запада, наряду с ВАЗ-2107, был известен под названием Lada Nova.
5. Азиатские автомобили
Японским машинам также нашлось место в американском мультике. /Фото: taringa.net, iihs.org
Машины производства азиатских стран представлены в «Симпсонах» несколько меньше, чем другие, однако вниманием они все-таки не обделены. Ярчайшим примером появления, скажем, японских автомобилей является одна из самых знаменитых моделей Toyota - camry 1995 года выпуска. Именно такая машина, причем «утопленная», принадлежит персонажу директору Скиннеру.
Еще один японец в «Симпсонах». /Фото: chronoton.ru
Еще одна японская автомобильная компания, детища которой появляются в знаменитом мультфильме - это Honda. Причем, в данном случае художники-мультипликаторы также остановились на изображении машин одной модели, но разных лет производства. Речь идет о Honda civic, только одну из них выпустили с конвейера в 1980 году, а вторую - пятью годами позднее. Справедливости ради, следует уточнить, что в одной из машин, которая также появляется в мультике, некоторые автолюбители опознали модель Honda Accord 1979 года выпуска, однако это не точно.
Машина от Suzuki тоже была врисована в сюжет мультипликаторами. /Фото: vk.com
Не остановились авторы «Симпсонов» на двух японских автомобильных марках. В одной из серий заметили мельком появившуюся, маленькую, но довольно знаменитую машину не менее знаменитого производителя из страны восходящего Солнца. В данном случае ею стала модель Suzuki swift - в мультсериале на ней пришлось поездить персонажу Ленни.
6. Необычные автомобили
Плавающие машины существуют и в реальном мире, и мире «Симпсонов». /Фото: imcdb.org, popsci.com
Город Спрингфилд, в котором живет типичное американское семейство Симпсонов, хоть и носит такое же название, как и населенный пункт в штате Иллинойс, является вымышленным. Однако писали его все-таки с настоящих городов, каких сотни в США. Поэтому и по улицам там ездят не только среднестатистические легковушки, но и куда более оригинальные машины. Например, автомобиль-амфибия Amphicar-770, который появился в продаже в шестидесятых годах прошлого столетия.
В Симпсонах машины летали, и модель эта существует на самом деле. /Фото: chronoton.ru
Не менее занятным экземпляром владеет персонаж Змей - его машина вообще летающая. А ведь далеко не каждому обывателю известно, что такой автомобиль существует на самом деле. Правда, летает он разве что на кадрах фильма «Придурки из Хаззарда». Речь идет о модели Dodge Charge R/T, также известный как «General Lee» 1969 года выпуска.
Солнечная машина тоже нашла свое место в культовом мультсериале. /Фото: vk.com
Еще одной нетривиальной легковушкой, которая появилась в «Симпсонах» - это солнечная машина. Правда, в мультсериале не был продемонстрирован какой-либо из оригинальных автомобилей - мультипликаторы изобразили своеобразный гибрид, который составляет обобщенный концепт машин подобного типа. А автолюбители определили, что дизайн этого нетривиального транспорта имеет характерные черты модели «Solar Powered Blue Car» от итальянской дизайн-студии «Pininfarina» и французского производителя батареи «Bollore».
7. Автобусы
В мультяшном американском городе не может не быть желтого школьного автобуса. /Фото: nocookie.net, usd497.org
Не бывает такого города, в котором бы нельзя было найти автобусы - вот и в «Симпсонах» они тоже есть. К примеру, учитывая, что в семье главных героев есть дети школьного возраста, то нет ничего удивительного в том, что в ряде серий там можно встретить знаменитый желтый школьный автобус - в данном случае, его срисовали с реально существующего Ford 3800 school bus, который является одной из самых популярных моделей транспорта подобного типа.
Довольно старенький автобус у спрингфилдских персонажей. /Фото: chronoton.ru
Показали в культовом мультсериале и транспорт для междугородних рейсов. Правда, граждане вымышленного Спрингфилда вынуждены ездить, к примеру, в Нью-Йорк вынуждены на далеко не самом современном автобусе. Ведь мультипликаторы прорисовали модель D-4500 производства компании Motor Coach Industries International Inc., а такой собирали еще в пятидесятых годах прошлого столетия.
Один из самых известных американских автобусов. /Фото: simpsonswiki.com, soulofamerica.com
Появились также в «Симпсонах» и по-настоящему легендарные автобусы, которые знамениты по всему миру и стали настоящими символами своей страны. Одним из таких является экскурсионный транспорт, который возит туристов в Голливуде - Hollywood topless tour bus. Причем второе слово в данном случае означает наличие открытого верха в автобусе.
Английский двухэтажный автобус мультипликаторы в Британии не забыли нарисовать. /Фото: chronoton.ru
Другой знаменитый автобус, который знают по всему миру, появившийся в мультфильме - это легендарный двухэтажный английский MCW Metrobus. Эта машина является одной из самых популярных среди моделей общественного транспорта этого типа. К слову, он был не единственным двухэтажным автобусом, который продемонстрировали в «Симпсонах» - похожий показали в серии, где действие происходит в Ванкувере.
8. Исторические и винтажные автомобили
На мультяшной выставке показали реальный автомобиль Гитлера. /Фото: acidcow.com
В многолетней трансляции «Симпсонов» нашлось место и для серий, где упоминались известные исторические личности и события. Так, например, фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера изобразили едущем на его любимом автомобиле - Mersedes 770 К 1935 года производства.
Еще один исторический автомобиль, который появился в мультфильме. /Фото: shkolazhizni.ru, bibo.kz
А в другой серии показали машину знаменитой парочки американских преступников Бонни и Клайда, которые ездили на модели Ford-8. Последний нарисовали изрешеченным: по данным редакции Novate.ru, в день задержания в 1934 году машина была обстреляна, и в общей сложности в нее выпустили 160 пуль.
Один из самых красивых и раритетных автомобилей, которые появились в мультфильме. /Фото: vk.com
Немало в сериях «Симпсонов» появилось и винтажных автомобилей, причем не только таких, которые можно назвать довоенными, но и те, что к сегодняшнему дню уже пересекли отметку в сто лет со дня выпуска. Например, в одной из серий появился Duesenberg j convertible coupe 1929 года производства, а в другой показали раритетный Isotta Fraschini Tipo 8A, который был выпущен годом позднее.
Этой машине из Симпсонов уже больше ста лет. /Фото: sporcle.com, momentcar.com
Однако наиболее «старенькой» машинкой, которая оказалась в культовом американском мультсериале, стала Ford-T 1909 года выпуска. Владельцем автомобиля, который считался альтернативой лошади, в «Симпсонах» был заядлый коллекционер Чарльз Монтгомери Бёрнс, также известный как Монти.
Интересный факт: этот знаменитый автомобиль, хоть и был очень популярный, при этом умудрился получить от своих хозяев целый набор острых и даже обидных прозвищ - «Жестянка Лиззи», «Бетти-попрыгунья», «Трясучка», «Курятник», «Детройтская напасть» и, даже «Автомобиль неудачников».
9. Военная техника
Студбекер в вымышленной американской армии - норма. /Фото: chronoton.ru
Сразу в нескольких сериях «Симпсонов» действие происходит в армии, или там появляются войска. Соответственно, и военную технику мультипликаторы рисуют неоднократно и в разных вариациях. Например, в сериале появился один из самых знаменитых американских военных грузовиков середины прошлого столетия - Studebaker M35A2 1957 года выпуска. Среди других машин, которые видели персонажи мультика и зрители, оказался также Hummer V-998 1986 года.
Танки и другая бронетехника заняла свою нишу в числе техники мультика. /Фото: chronoton.ru, pikabu.ru, wikipedia.org
Нередко художники-мультипликаторы изображали и бронетехнику. Чаще всего это были танки американского производства - машина времен Второй мировой войны Sherman M4A3, более современный Abrams М1А1 и другие. Также не обошли стороной авторы и другие военные машины: так, в одной из серий засветился самоходный миномет Stryker M-1129 производства компании General Dynamics Land Systems.
Военная авиация представлена в «Симпсонах» самыми известными моделями. /Фото: simpsons.fandom.com, wikipedia.org
Нашлось в мультфильме место и военному воздушному транспорту. Несколько раз в сериях мелькали вертолеты различных модификаций, среди которых, пожалуй, самой известной является модель Boeing AH-64 Apache, которая стоит на вооружении американских ВВС уже почти половину столетия.
10. Специальный транспорт
Мусоровоз на улицах - обязательная составляющая. /Фото: chronoton.ru
Как и в любом среднестатистическом городе, в мультяшном Спрингфилде также по дорогам ездят специальные транспортные средства, которые обеспечивают обслуживание местных жителей и поддержание инфраструктуры населения. К примеру, по улицам ездит мусоровоз, который срисован с реально существующего Volvo WX Tandem с боковой загрузкой 1997 года выпуска. А на трассах персонажи однажды встретили лесовоз, в котором автолюбители узнали Mack RW733, который выпускался в конце прошлого столетия.
Скорые помощи в «Симпсонах», по сути, современники началу выхода мультсериала. /Фото: vk.com
Также в каждом городе обязательно будут ездить машины экстренных служб. В одной из серий главный герой угоняет пожарный автомобиль, который в реальной жизни производится фирмой Seagrave Fire Apparatus Company, расположенной в г.Клинтонвилль, штат Висконсин. Такой выбор неудивителен, ведь эта компания поставляет транспорт пожарные департаменты Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Вашингтона, являясь крупнейшим производителем. Отметились в «Симпсонах» и скорые - например, Ford/Horton ambulance classic, которые бороздили американские просторы в девяностых годах прошлого столетия.
Какой же город может существовать без стражей порядка. /Фото: newizv.ru, wordpress.com
Довольно часто в сериях «Симпсонов» появляется полицейский транспорт. Это и патрульные машины - например, внезапно в серии, иллюстрирующей двадцать первый век, появилась модель Ford Galaxie-500, которая ездила на американских дорогах еще пятьдесят лет назад. Другими моделями, которые предположительно стали прототипами к полицейским машинам в сериале, стали Ford Maverick 1976 года выпуска, и Ford Crown Victoria 1992 года производства. Нашлось место в мультике и патрульным мотоциклам - одним из них был Kawasaki Police 1000.
11. Другие автомобили
В мультике, где множество персонажей - американские дети, не могло не появиться фургончика с мороженым. /Фото: chronoton.ru
Но и вышеуказанный немалый перечень не отображает все то разнообразие автомобилей, которые не поленились прорисовать мультипликаторы «Симпсонов». Так, по улицам Спрингфилда ездят такси, такие как Ford NYC taxi 1992 года выпуска, или более старый Ford Fairlane 500 Classic 1957 года. Порой в сериях появился фургончик с мороженым - GMC utilimaster 1989 года.
По аэропорт Гомер ездил на специальном транспорте. /Фото: vk.com
В ряде серий персонажи ездят или замечают узконаправленный транспорт, который применяют в специальных местах. Например, гольф-машина Yamaha, или парковщик GO-4 службы Parking Enforcement, а однажды во время приключений в Токио Гомер Симпсон угнал машинку обслуживания аэропорта.
