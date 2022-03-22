Как вырастить имбирь из покупного

Имбирь — невероятно полезное растение. В магазинах его можно найти без труда, но стоит оно немалых денег, да и как было выращено — неизвестно. Купите имбирь в магазине и попробуйте вырастить его сами — это совсем не трудно!







Выбирайте корень имбиря сочный, крупный, без гнили. У него есть глазки, из которых и будут в дальнейшем развиваться побеги. Для того чтобы глазки проснулись, имбирь нужно поместить в воду. Время зависит от скорости пробуждения глазков. Когда вы увидите, что они набухли и пустились в рост, разрежьте большой корень имбиря на несколько кусочков, на каждом должно быть по 1-3 глазка, и посадите в рыхлую, питательную землю. Сверху можно накрыть соломой или скошенной травой, чтобы сохранить влагу в земле.







Имбирь вырастает довольно высоко. Его листья также приятно пахнут. Уход заключается в регулярном поливе и периодических подкормках.







Когда имбирь начнёт созревать, вы увидите корешки, проглядывающие сквозь землю. Но собирать урожай следует тогда, когда кончики листьев начали желтеть.







Имбирь следует осторожно выкопать, промыть и хорошо обсушить. В подсушенном виде он может храниться долгое время.



