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Как вырастить имбирь из покупного

Имбирь — невероятно полезное растение. В магазинах его можно найти без труда, но стоит оно немалых денег, да и как было выращено — неизвестно. Купите имбирь в магазине и попробуйте вырастить его сами — это совсем не трудно!

Как вырастить имбирь из покупного

Выбирайте корень имбиря сочный, крупный, без гнили. У него есть глазки, из которых и будут в дальнейшем развиваться побеги. Для того чтобы глазки проснулись, имбирь нужно поместить в воду. Время зависит от скорости пробуждения глазков. Когда вы увидите, что они набухли и пустились в рост, разрежьте большой корень имбиря на несколько кусочков, на каждом должно быть по 1-3 глазка, и посадите в рыхлую, питательную землю. Сверху можно накрыть соломой или скошенной травой, чтобы сохранить влагу в земле.

Как вырастить имбирь из покупного

Имбирь вырастает довольно высоко. Его листья также приятно пахнут. Уход заключается в регулярном поливе и периодических подкормках.

Как вырастить имбирь из покупного

Когда имбирь начнёт созревать, вы увидите корешки, проглядывающие сквозь землю. Но собирать урожай следует тогда, когда кончики листьев начали желтеть.

Как вырастить имбирь из покупного

Имбирь следует осторожно выкопать, промыть и хорошо обсушить. В подсушенном виде он может храниться долгое время.

Как вырастить имбирь из покупного

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Имбирьвыращивание
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