Как 6 раз попал в Книгу рекордов Гиннеса бильярдист, который играет с законами физики

Так случилось, что до восемнадцати мальчик по имени Флориан Колер не интересовался бильярдом – что вполне объяснимо в эпоху социальных сетей и личных блогов: его внимание и сейчас в немалой степени сосредоточено на количестве подписчиков (давно перевалившем за миллион). Но однажды мама с папой сделали мальчику подарок на день рождения – вполне реальный, не имеющий отношения к электронике и в итоге превративший их сына в мировую знаменитость, не раз упомянутую в книге рекордов Гиннесса. Но главное – Флориан Колер нашел свое призвание.
Бильярд: не просто победить, а еще и удивить
Прошлый век был временем расцвета бильярда – главным образом на территории бывшего СССР, но и за рубежом тоже. Играли мужчины и женщины, шулеры и любители, ученые и актеры, солдаты и президенты. Игра не новая – истоки бильярда теряются в далеком прошлом – и довольно многоликая: к слову, из-за разнообразных вариаций игры, различий по конфигурации стола, правилам, размерам луз и шаров и прочих тонкостей бильярд никак не получит статуса олимпийского вида спорта.
А в какой-то момент появился и трюковой бильярд – когда игрокам было мало простого состязания до победного счета, а хотелось сотворить нечто особенное, показать зрителям и соперникам чудеса ловкости, сверхточный глазомер и отличное владение кием. Первые опыты выполнения таких трюков, как считается, начались еще в XVIII веке. То были выступления виртуозов бильярда, предполагавшие мастерское использование законов геометрии и физики, отчего шары двигались не просто прямиком в лузы, а еще и по сложным траекториям, что вызывало особенный восторг платившей за такое зрелище публики.
Флориан Колер родом из восточной Франции, город Мюлуз
В 1991 году прошел первый мировой чемпионат по трюковому бильярду. Флориану Колеру, мальчику из французского города Мюлуза, тогда было всего три года. Бильярдом и трюками с кием он не увлекался – и лишь когда на восемнадцатилетие он получил в подарок маленький 6-футовый бильярдный стол, Колер начал понемногу осваивать этот вид активности – не то спорт, не то домашнюю игру. Смотрел ролики в Интернете, изучал приемы, которые заставляли бильярдные шары подпрыгивать, закручиваться, двигаться по выверенной до доли миллиметра траектории – и в итоге начал придумывать собственные трюки.
Трюкач-самоучка
Колер не выстроил свою собственную манеру из ничего – в качестве источника вдохновения и оригинала для подражания он использовал видеозаписи выступлений уже состоявшихся бильярдистов – Майка Мэсси, Семи Сайгинера. Требовалось обзавестись прозвищем: у Мэсси это было «Тарзан из Теннесси», а Сайгинера – «Турецкий принц». Флориан Колер взял себе творческий псевдоним «Веном», то есть «яд».
От трюков требуется быть не только сложными и аккуратно выполненными, но и эффектными. Источник: pinterest.com
Он смог изобрести собственную манеру выступления, ориентировался на зрелищность трюков, оттачивал технику, без конца практиковался и тренировался за бильярдным столом. После первого вирусного видео к Колеру пришли спонсоры – он понял, что сможет зарабатывать на своем увлечении. Пришлось бросить дзюдо – несмотря на имеющийся черный пояс: продолжение занятий единоборствами ставило под угрозу бильярд, а именно в нем хотел совершенствоваться Колер.
Публика оценила шоу, трюки Колера оказались интересны и востребованы.
«Практика, практика и еще раз практика… и креативность, которую я не могу объяснить» – так Колер расшифровывает свой рецепт состоятельности в профессии. Длительность тренировок могла составлять до десяти часов в день – пока пальцы не начинали кровоточить. Зато результатом становились умопомрачительные трюки, которые вызывали сомнение в том, что к поведению шаров не имеет отношения никакая внешняя сила, кроме удара кием. Настолько безупречно и точно задаются направление и скорость движения каждого шара – катится ли он обходя все возможные препятствия, перепрыгивает через них, возвращается к игроку как бумеранг или взлетает в воздух на нужную высоту.
Бильярд: цифры, расчеты, геометрия
Флориан Колер сумел достичь важного для себя результата: он получил признание в мире интернета, на суд которого выставлял и выставляет свои трюки. Миллионы подписчиков, миллиарды просмотров, а еще сотни перелетов в год – ведь Колер много выступает и «вживую», участвуя в шоу, посещая бильярдные клубы по всему миру. Колеру принадлежат шесть рекордов, занесенных в главную книгу: в их числе удачные удары кием длиной 537 сантиметров и 70 шаров, загнанных в лузу за 1 минуту в обход препятствия.
Флориан Колер - шестикратный рекордсмен книги Гиннесса.
При подготовке каждого трюка приходится многое анализировать и просчитывать: бильярд и тем более трюковой бильярд – это, прежде всего, физика и геометрия: недаром эту игру всерьез изучают в ведущих мировых университетах как «пособие» для некоторых точных наук. Дальше наступает время практики, тренировок, длительность которых измеряется многими часами. А чтобы не было скучно, Колер старается максимально уходить от стереотипов – например, «выходит» из помещения, устанавливая бильярдный стол где-нибудь на природе, или используется в качестве «реквизита» живого человека, например, собственную жену, которая тоже участвует в трюках и в съемках.
Точность в этой профессии исключительно важна. Источник: pinterest.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии