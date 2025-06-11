15 самых странных газировок в мире

Moxie от Moxie Beverage Company

Газировка, которая присутствует на рынке с 1876 года и практически не поменялась с тех пор. Появилась в Новой Англии, в США, и так и не увеличила «ареал распространения». Если поклонников у нее не очень много, зато они очень преданные. Особенность вкуса: в напитке использован корень горечанки. В общем, он получается исключительно горьким и пугающим. Впрочем, это растение считается чрезвычайно лечебным. Может, стоит потерпеть?