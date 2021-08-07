5 продуктов, которыми можно в два счета смыть макияж, если под рукой нет мицеллярной воды

1. Кефир

Для снятия макияжа можно брать кефир любой жирности. / Фото: sernur.club

Кефир легко устраняет любые косметические продукты. / Фото: woman.ru

2. Масло

Масла для демакияжа могут использовать даже девушки с жирной кожей. / Фото: aston.ru

Масло быстро убирает макияж с глаз. / Фото: afrodita-life.ru

3. Банан

Перед нанесением банана на ватный диск, его нужно измельчить. / Фото: andal.ru

Протирать лицо нужно по массажным линиям. / Фото: puntomio.com

4. Мед

Мед делает кожу гладкой и нежной. / Фото: ymadam.net

5. Зеленый чай

Зеленый чай эффективно смывает мейкап и придает коже сияния. / Фото: magpara.ru