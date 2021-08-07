5 продуктов, которыми можно в два счета смыть макияж, если под рукой нет мицеллярной воды

Первое правило красивой и здоровой кожи – нельзя спать с макияжем на лице. Даже если вы устали и день был, прямо скажем, так себе, нужно обязательно привести кожу в порядок перед сном. Чтобы выполнить эту простую задачу, можно и не пользоваться мицеллярной водой либо молочком. Смыть мейкап можно и подручными средствами, которые любая девушка найдет на своей кухне. Какие продукты эффективно и без вреда для кожного покрова устранят даже самую стойкую косметику – читайте в нашей статье.
К сожалению, далеко не все представительницы прекрасного пола могут найти доступное и качественное средство для снятия макияжа, которое бы идеально им подошло. У кого-то после их использования кожный покров остается липким, у кого-то дерма кажется жирной. Некоторые девушки даже жалуются на то, что забиваются поры. А иногда любимый бьюти-продукт найден, но резко закончился во флаконе. В любой из вышеперечисленных ситуаций для снятия макияжа можно применять продукты питания.
1. Кефир
Для снятия макияжа можно брать кефир любой жирности. / Фото: sernur.club
Кефир, ряженка, йогурт и ряд других кисломолочных продуктов являются надежными союзниками в борьбе с макияжем. Нужно всего лишь нанести продукт на ватный диск и протереть кожу. Также можно разводить йогурт или кефир с водой. Такая смесь позволит смыть не только пудру, румяна, тональный крем, но и снять макияж с век, ресниц, в том числе и стойкую тушь.
Кефир легко устраняет любые косметические продукты. / Фото: woman.ru
Использование кисломолочных продуктов для процедуры удаления мейкапа имеет очень много плюсов. Во-первых, через некоторое время у вас заметно сузятся поры, а, во-вторых, значительно улучшится цвет лица. Так зачем покупать дорогостоящую мицеллярную воду, если можно использовать легкодоступный продукт?
2. Масло
Масла для демакияжа могут использовать даже девушки с жирной кожей. / Фото: aston.ru
Если кисломолочных продуктов в доме не оказалось, то на помощь придет растительное масло. Для единичных процедур можно использовать любую его разновидность, в том числе и подсолнечное. Но если вы планируете применять средство на постоянной основе, то купите косметические масла. Их явные плюсы в том, что они проходят очистку и не забивают поры.
Масла хорошо расщепляют любые косметические средства и быстро устраняют их с кожного покрова. Макияж глаз для них тоже не проблема. Но визажисты советуют перед снятием туши и теней смочить ватный диск водой и только после этого наносить на него несколько капель масла.
Масло быстро убирает макияж с глаз. / Фото: afrodita-life.ru
Кстати, использовать этот продукт могут даже девушки с жирной кожей, ведь масляный жир растворяет в себе кожное сало. Как результат – идеально чистая кожа. Остатки масла можно снять обычным тоником либо пенкой для лица, которой вы привыкли пользоваться.
3. Банан
Перед нанесением банана на ватный диск, его нужно измельчить. / Фото: andal.ru
Еще одно эффективное средство из разряда «Всегда есть в холодильнике» – банан. Правда, с ним придется провести несколько манипуляций до того, как наносить на кожу. Фрукт следует измельчить и размять до состояния кашицы, после чего смешать с водой. Полученную смесь нужно нанести на ватный диск и протереть кожу лица.
Протирать лицо нужно по массажным линиям. / Фото: puntomio.com
Благодаря тому, что банану присущи питательные свойства, такое средство отлично подойдет для девушек с сухой дермой. Кстати, банановое пюре можно использовать не только для снятия мейкапа, но и в качестве маски. Для этого необходимо нанести смесь на лицо и оставить на четверть часа, после чего смыть теплой водой.
4. Мед
Мед делает кожу гладкой и нежной. / Фото: ymadam.net
Из всех вышеперечисленных вариантов мед является самым полезным. Так что если у вас нет аллергии на этот продукт, то смело берите спонж, смочите его водой и капните немного меда. Он не только очистит кожу от макияжа, но и напитает ее полезными витаминами и микроэлементами, улучшит цвет лица, снимет воспаления. Продукт могут использовать дамы с любым типом кожи – он одинаково эффективен для всех.
Если у вас есть время и желание, то мед, так же, как и банан, можно использовать в качестве маски. Ее следует наносить на 15-20 минут. К слову, по информации Novate.ru это любимое средство Скарлетт Йохансонн. Она признается, что всегда перед важным мероприятием делает медовую маску, после которой ее лицо становится гладким, нежным и эластичным.
5. Зеленый чай
Зеленый чай эффективно смывает мейкап и придает коже сияния. / Фото: magpara.ru
Фанатам зеленого чая приятно будет узнать, что теперь любимый напиток можно не только пить, но и использовать для очищения лица от макияжа. Способ применения прост донельзя: нужно всего лишь смочить ватный диск в чае и протереть лицо. Кстати, средство будет гораздо полезнее для кожи, если соединить с ромашковым, липовым или любым другим травяным отваром. Такая процедура придает лицу сияние, защищает от вредных УФ-лучей, устраняет мелкие морщины, способствует быстрой регенерации клеток.
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