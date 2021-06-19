Вазы из стеклянных бутылок: декор, роспись и обрезка

Стеклянные бутылки из под вина, коньяка, шампанского, молока, масла и даже пива – это отличные материалы для изготовления ваз для цветов своими руками.
Расписными и декорированными вазами и вазочками можно украсить не только обеденный стол и полки в доме или на даче, но и сервировку на свадьбе или вечеринке, а еще из украшенных бутылок можно сделать прекрасный подарок.
Мастер-класс №1: Стильно и просто
Для такой росписи бутылок подойдут бутылки любой формы и цвета стекла, в данном же мастер-классе используются прозрачные бутылки для молока.
Материалы:
Для обезжиривания — ацетон или спирт, а также ватные диски, для росписи — акриловые краски в баночках или баллончике (лучше для стекла и керамики), кисть нейлоновая, а также малярный или обычный скотч нужной ширины. Вместо скотча можно использовать резиновые кольца. Если вы используете спрей-краску, то вам может пригодиться фольга, пищевая пленка или обычная бумага.
Инструкция:
Подготавливаем стекло – убираем этикетки, отмываем клей, протираем бутылки насухо, а затем обезжириваем поверхность жидкостью для снятия лака или этиловым спиртом.
Обклеиваем будущую вазу скотчем, формируя рисунок: полоски разной ширины, зигзаги или спираль. Скотч здесь играет роль трафарета.
Начинаем красить вазу в нужных местах.
Совет: если краска требует запекания в духовом шкафу, то учитывайте, в каком положении покрашенная бутылка будет сушиться. Так, если вы покроете краской и дно и горлышко, то сушить вазу будет проблематично, но вы можете сделать конструкцию из плотной бумаги и кнопок как показано на фото ниже.
Способ сушки зависит от выбранной вами краски. Производитель, как правило, указывает необходимую температуру запекания (если оно требуется) и время. Запекаемые акриловые краски сохнут около получаса в духовом шкафу при температуре 170 градусов, а затем желательно оставить бутылки сохнуть естественным путем 1-2 суток, чтобы сделать покрытие максимально прочным. Краски в спрее, которые использовались в этом мастер-классе запекать не нужно, а сохнут они за 24 часа.
С помощью этого мастер-класса вы сможете придумать самые разные дизайны, играя с цветом, шириной и расположением скотча или резинок.
Например, вы можете использовать необычные оттенки – очень эффектно выглядят бутылки, покрашенные в нежных пастельных тонах или золотой либо серебряной краской. Взгляните на следующую подборку фото – именно эти цвета лучше всего подойдут для декора стеклянных бутылок для украшения свадьбы или вечеринки.
А вот еще одна оригинальная идея – натянув резинку или наклеив скотч по диагонали, можно закрасить только дно бутылки.
Мастер-класс № 2: Роспись бутылки контурами
А теперь приступим к более сложному и длительному, но очень красивому способу декора бутылок своими руками — росписи контурными объемными красками. С их помощью вы сможете нарисовать узоры и орнаменты в этническом стиле, нанести сложный и простой рисунок или написать красивые надписи, монограммы, инициалы (фото ниже).
Также контурными красками можно рисовать в технике точечной росписи как на фото ниже.
А в сочетании с витражными красками контурная роспись превратится в витражную.
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Материалы: любой спиртосодержащий обезжириватель, ватные диски и палочки, иголка и контурные краски. При желании роспись можно дополнить блестками, а также акриловыми и витражными красками, как в данном мастер-классе.
Совет: если у вас нет контурных красок или рисование ими кажется вам сложным, то вы можете рисовать с помощью подручных средств: зубочистки, иглы, ватной палочки или тоненькой кисточки.
Техника:
- Сначала нам нужно придумать идею и подготовить вспомогательный эскиз. Его можно найти в Интернете и распечатать в подходящем размере либо нарисовать своими руками. Также вы можете воспользоваться самодельным или готовым шаблоном либо трафаретом.
- Если вы уверены в своих навыках рисования «с листа», то можете пропустить этот пункт. Если же вы новичок, то лучше перенести желаемую картинку на стекло, то есть наметить основные детали и линии рисунка/узора. Для этого вам нужно: нарисовать или распечатать картинку, вырезать ее (можно грубо), затем плотно закрасить ее обратную сторону мягким простым карандашом, а потом приложить картинку заштрихованной изнанкой к стеклу и обвести все или только основные части рисунка тем же карандашом. На бутылке должны остаться еле заметные, но полезные в работе линии. Если изображение не слишком сложное, то достаточно наметить основные детали прямо на бутылке.
- Теперь нужно обезжирить стекло и дождаться пока оно высохнет.
- При желании вы можете покрыть всю бутылку цветной акриловой краской и дождаться ее полного высыхания.
- Приступаем к росписи: обводим все контуры, время от времени прочищая носик тюбика иглой и при необходимости корректируя огрехи ватной палочкой, смоченной водой. Рисунок правильнее начинать с больших деталей.
Если вы рисуете контуром в витражной технике, то контуры должны быть замкнуты, а витражная краска должна с ними соприкасаться. Также следите, чтобы все детали были прокрашены полностью без прокрасов, иначе покрытие будет недолговечным. Заливка контуров витражными красками возможна только через 2 часа, но вы можете ускорить их высыхание с помощью фена;
В технике точечной росписи контуром главное — соблюдать одинаковый и минимальный интервал в одной линии рисунка и выдерживать одинаковый диаметр/объем точек (в одной линии).
Совет: сначала потренируйтесь рисовать контуром или ставить точки на бумаге. Помните, что давить на тюбик нужно с одинаковой силой.
Когда рисунок будет готов, вам останется только просушить или дождаться высыхания красок, следуя рекомендациям производителя. Чаще всего, расписанное стекло запекают в духовке при температуре 170 градусов примерно 30 минут или оставляют его сушиться естественным образом на сутки.
Предлагаем вам ознакомиться со следующим видео-уроком, где вы сможете увидеть, как украсить бутылку своими руками с помощью контуров в точеной технике.
А вот другие интересные идеи росписи бутылок контурами для вашего вдохновения.
Мастер-класс № 3: как обрезать бутылку и сделать из нее вазу, подсвечник и другие предметы декора
Итак, с росписью и декором разобрались. А теперь поговорим о том, как сделать из обычной бутылки вазу, подсвечник, подставку для карандашей, стакан или какое-либо интерьерное украшение как на фото ниже.
Обрезать стеклянную бутылку своими руками можно разными способами. В этом мастер-классе мы используем самые простые способы, которые можно легко повторить в домашних условиях.
Способ 1. Как обрезать бутылку с помощью проспиртованной нитки
Этот способ больше подойдет для резки бутылок вина и бутылок с тонким стеклом.
Сначала нужно обмотать бутылку толстой хлопковой ниткой и отрезать излишки (верхнее фото слева).
Теперь эту нитку нужно смочить в любом спиртосодержащем растворе – уайт-спирите, этиловом спирте или в жидкости для снятия лака, как в данном мастер-классе. После того как нитка хорошо промокнет, ее нужно снова обмотать вокруг бутылки в нужном месте.
Теперь нужно осторожно поджечь нитку, быстро вращая бутылку пока пламя не погаснет.
Далее нужно опустить бутылку в заранее подготовленную емкость с кипятком на 3 минуты, а затем быстро опустить ее в холодную воду – от резкого перепада температуры стекло должно дать трещину в нужном месте.
Совет: если вы хотите сделать вазу из бутылки шампанского, то шаги 2-4, скорее всего, нужно будет повторить.
Осторожно ломаем бутылку, а затем обрабатываем острые края наждачкой — сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой. Ву-аля, ваза из бутылки готова!
Способ 2. Как обрезать бутылку с помощью стеклореза
Обрезать бутылку можно и с помощью стеклореза. Для этого нужно:
- Сделать надрез стеклорезом. Чтобы края получились ровными можно перед резко обмотать бутылку резинкой или скотчем. Вместо стеклореза можно использовать сверло для стекла;
- Затем место надреза обжигаем, далее опускаем бутылку в кипяток на три минуты, а потом – в емкость с холодной водой;
- Аккуратно ломаем бутылку;
- Обрабатываем края наждачкой.
С бутылками из под шампанского и других бутылок с толстыми стенками придется повозиться, а вот бутылки вина разламываются довольно быстро и просто.
О том, как обрезать бутылку своими руками с помощью стеклореза можно посмотреть в следующем видео:
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