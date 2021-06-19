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Вазы из стеклянных бутылок: декор, роспись и обрезка

Вазы из стеклянных бутылок: декор, роспись и обрезка

Стеклянные бутылки из под вина, коньяка, шампанского, молока, масла и даже пива – это отличные материалы для изготовления ваз для цветов своими руками.

Расписными и декорированными вазами и вазочками можно украсить не только обеденный стол и полки в доме или на даче, но и сервировку на свадьбе или вечеринке, а еще из украшенных бутылок можно сделать прекрасный подарок.

Мастер-класс №1: Стильно и просто

Для такой росписи бутылок подойдут бутылки любой формы и цвета стекла, в данном же мастер-классе используются прозрачные бутылки для молока.

Роспись бутылок своими руками

Материалы:

Для обезжиривания — ацетон или спирт, а также ватные диски, для росписи — акриловые краски в баночках или баллончике (лучше для стекла и керамики), кисть нейлоновая, а также малярный или обычный скотч нужной ширины. Вместо скотча можно использовать резиновые кольца. Если вы используете спрей-краску, то вам может пригодиться фольга, пищевая пленка или обычная бумага.

Инструкция:

Подготавливаем стекло – убираем этикетки, отмываем клей, протираем бутылки насухо, а затем обезжириваем поверхность жидкостью для снятия лака или этиловым спиртом.

Обклеиваем будущую вазу скотчем, формируя рисунок: полоски разной ширины, зигзаги или спираль. Скотч здесь играет роль трафарета.

Роспись бутылок своими руками

Начинаем красить вазу в нужных местах.

Роспись бутылок

Совет: если краска требует запекания в духовом шкафу, то учитывайте, в каком положении покрашенная бутылка будет сушиться. Так, если вы покроете краской и дно и горлышко, то сушить вазу будет проблематично, но вы можете сделать конструкцию из плотной бумаги и кнопок как показано на фото ниже.

Как сушить покрашенные бутылки

Способ сушки зависит от выбранной вами краски. Производитель, как правило, указывает необходимую температуру запекания (если оно требуется) и время. Запекаемые акриловые краски сохнут около получаса в духовом шкафу при температуре 170 градусов, а затем желательно оставить бутылки сохнуть естественным путем 1-2 суток, чтобы сделать покрытие максимально прочным. Краски в спрее, которые использовались в этом мастер-классе запекать не нужно, а сохнут они за 24 часа.

Роспись бутылок

С помощью этого мастер-класса вы сможете придумать самые разные дизайны, играя с цветом, шириной и расположением скотча или резинок.

Идеи росписи бутылок своими руками
Идеи росписи бутылок своими руками
Идеи росписи бутылок своими руками
Идеи росписи бутылок своими руками
Идеи росписи бутылок своими руками

Например, вы можете использовать необычные оттенки – очень эффектно выглядят бутылки, покрашенные в нежных пастельных тонах или золотой либо серебряной краской. Взгляните на следующую подборку фото – именно эти цвета лучше всего подойдут для декора стеклянных бутылок для украшения свадьбы или вечеринки.

Декор свадебных бутылок
Декор свадебных бутылок
Декор свадебных бутылок
Декор свадебных бутылок
Роспись бутылок для вечеринки

А вот еще одна оригинальная идея – натянув резинку или наклеив скотч по диагонали, можно закрасить только дно бутылки.

Идеи росписи бутылок своими руками

Мастер-класс № 2: Роспись бутылки контурами

А теперь приступим к более сложному и длительному, но очень красивому способу декора бутылок своими руками — росписи контурными объемными красками. С их помощью вы сможете нарисовать узоры и орнаменты в этническом стиле, нанести сложный и простой рисунок или написать красивые надписи, монограммы, инициалы (фото ниже).

Роспись винных бутылок
Роспись бутылок из под вина и коньяка

Также контурными красками можно рисовать в технике точечной росписи как на фото ниже.

Точечная роспись бутылок
Точечная роспись подарочной бутылки

А в сочетании с витражными красками контурная роспись превратится в витражную.

Витражная роспись бутылок

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Витражная роспись бутылок

Материалы: любой спиртосодержащий обезжириватель, ватные диски и палочки, иголка и контурные краски. При желании роспись можно дополнить блестками, а также акриловыми и витражными красками, как в данном мастер-классе.

Роспись бутылки контурами своими руками

Совет: если у вас нет контурных красок или рисование ими кажется вам сложным, то вы можете рисовать с помощью подручных средств: зубочистки, иглы, ватной палочки или тоненькой кисточки.

Техника:

  1. Сначала нам нужно придумать идею и подготовить вспомогательный эскиз. Его можно найти в Интернете и распечатать в подходящем размере либо нарисовать своими руками. Также вы можете воспользоваться самодельным или готовым шаблоном либо трафаретом.
  2. Если вы уверены в своих навыках рисования «с листа», то можете пропустить этот пункт. Если же вы новичок, то лучше перенести желаемую картинку на стекло, то есть наметить основные детали и линии рисунка/узора. Для этого вам нужно: нарисовать или распечатать картинку, вырезать ее (можно грубо), затем плотно закрасить ее обратную сторону мягким простым карандашом, а потом приложить картинку заштрихованной изнанкой к стеклу и обвести все или только основные части рисунка тем же карандашом. На бутылке должны остаться еле заметные, но полезные в работе линии. Если изображение не слишком сложное, то достаточно наметить основные детали прямо на бутылке.
  3. Теперь нужно обезжирить стекло и дождаться пока оно высохнет.
  4. При желании вы можете покрыть всю бутылку цветной акриловой краской и дождаться ее полного высыхания.
  5. Приступаем к росписи: обводим все контуры, время от времени прочищая носик тюбика иглой и при необходимости корректируя огрехи ватной палочкой, смоченной водой. Рисунок правильнее начинать с больших деталей.
Роспись бутылки контурами своими руками

Если вы рисуете контуром в витражной технике, то контуры должны быть замкнуты, а витражная краска должна с ними соприкасаться. Также следите, чтобы все детали были прокрашены полностью без прокрасов, иначе покрытие будет недолговечным. Заливка контуров витражными красками возможна только через 2 часа, но вы можете ускорить их высыхание с помощью фена;

Роспись бутылки контурами своими руками

В технике точечной росписи контуром главное — соблюдать одинаковый и минимальный интервал в одной линии рисунка и выдерживать одинаковый диаметр/объем точек (в одной линии).

Точечная роспись бутылки своими руками

Совет: сначала потренируйтесь рисовать контуром или ставить точки на бумаге. Помните, что давить на тюбик нужно с одинаковой силой.

Когда рисунок будет готов, вам останется только просушить или дождаться высыхания красок, следуя рекомендациям производителя. Чаще всего, расписанное стекло запекают в духовке при температуре 170 градусов примерно 30 минут или оставляют его сушиться естественным образом на сутки.

Предлагаем вам ознакомиться со следующим видео-уроком, где вы сможете увидеть, как украсить бутылку своими руками с помощью контуров в точеной технике.

А вот другие интересные идеи росписи бутылок контурами для вашего вдохновения.

Роспись бутылок контурами
Роспись бутылок контурами
Роспись бутылок контурами

Мастер-класс № 3: как обрезать бутылку и сделать из нее вазу, подсвечник и другие предметы декора

Итак, с росписью и декором разобрались. А теперь поговорим о том, как сделать из обычной бутылки вазу, подсвечник, подставку для карандашей, стакан или какое-либо интерьерное украшение как на фото ниже.

Как обрезать бутылку
Как обрезать бутылку
Как обрезать бутылку

Обрезать стеклянную бутылку своими руками можно разными способами. В этом мастер-классе мы используем самые простые способы, которые можно легко повторить в домашних условиях.

Способ 1. Как обрезать бутылку с помощью проспиртованной нитки

Этот способ больше подойдет для резки бутылок вина и бутылок с тонким стеклом.

Как обрезать стеклянную бутылку

Сначала нужно обмотать бутылку толстой хлопковой ниткой и отрезать излишки (верхнее фото слева).

Теперь эту нитку нужно смочить в любом спиртосодержащем растворе – уайт-спирите, этиловом спирте или в жидкости для снятия лака, как в данном мастер-классе. После того как нитка хорошо промокнет, ее нужно снова обмотать вокруг бутылки в нужном месте.

Как обрезать стеклянную бутылку

Теперь нужно осторожно поджечь нитку, быстро вращая бутылку пока пламя не погаснет.

Как обрезать стеклянную бутылку

Далее нужно опустить бутылку в заранее подготовленную емкость с кипятком на 3 минуты, а затем быстро опустить ее в холодную воду – от резкого перепада температуры стекло должно дать трещину в нужном месте.

Как обрезать стеклянную бутылку

Совет: если вы хотите сделать вазу из бутылки шампанского, то шаги 2-4, скорее всего, нужно будет повторить.

Осторожно ломаем бутылку, а затем обрабатываем острые края наждачкой — сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой. Ву-аля, ваза из бутылки готова!

Ваза из бутылки вина

Способ 2. Как обрезать бутылку с помощью стеклореза

Обрезать бутылку можно и с помощью стеклореза. Для этого нужно:

  1. Сделать надрез стеклорезом. Чтобы края получились ровными можно перед резко обмотать бутылку резинкой или скотчем. Вместо стеклореза можно использовать сверло для стекла;
  2. Затем место надреза обжигаем, далее опускаем бутылку в кипяток на три минуты, а потом – в емкость с холодной водой;
  3. Аккуратно ломаем бутылку;
  4. Обрабатываем края наждачкой.

С бутылками из под шампанского и других бутылок с толстыми стенками придется повозиться, а вот бутылки вина разламываются довольно быстро и просто.

О том, как обрезать бутылку своими руками с помощью стеклореза можно посмотреть в следующем видео:

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