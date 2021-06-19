Вазы из стеклянных бутылок: декор, роспись и обрезка

Стеклянные бутылки из под вина, коньяка, шампанского, молока, масла и даже пива – это отличные материалы для изготовления ваз для цветов своими руками.

Расписными и декорированными вазами и вазочками можно украсить не только обеденный стол и полки в доме или на даче, но и сервировку на свадьбе или вечеринке, а еще из украшенных бутылок можно сделать прекрасный подарок.

Мастер-класс №1: Стильно и просто

Для такой росписи бутылок подойдут бутылки любой формы и цвета стекла, в данном же мастер-классе используются прозрачные бутылки для молока.

Материалы:

Для обезжиривания — ацетон или спирт, а также ватные диски, для росписи — акриловые краски в баночках или баллончике (лучше для стекла и керамики), кисть нейлоновая, а также малярный или обычный скотч нужной ширины. Вместо скотча можно использовать резиновые кольца. Если вы используете спрей-краску, то вам может пригодиться фольга, пищевая пленка или обычная бумага.

Инструкция:

Подготавливаем стекло – убираем этикетки, отмываем клей, протираем бутылки насухо, а затем обезжириваем поверхность жидкостью для снятия лака или этиловым спиртом.

Обклеиваем будущую вазу скотчем, формируя рисунок: полоски разной ширины, зигзаги или спираль. Скотч здесь играет роль трафарета.

Начинаем красить вазу в нужных местах.