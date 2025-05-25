Четырёхствол Ланкастера - экзотика среди охотничьих ружей

В сфере стрелкового оружия постоянно появляются очень странные образцы технического творчества, удивляющие даже видавших виды специалистов. Любопытно, что подобное можно найти даже среди охотничьих ружей, которые давно превратились в классику. Яркий тому пример — многоствольное оружие, разработанное энтузиастами своего дела для столь же увлекающихся охотников.
Четырёхстволки Ланкастера
Ружьё Lancaster./ Фото: rockislandauction.com
В последние десятилетия XIX века в британской оружейной среде особое внимание привлекли ружья Джозефа Ланкастера — конструктора, решившего взглянуть на охоту под другим углом. Четырёхствольные дробовики его разработки впервые были представлены в 1881 году и сразу вызвали немало разговоров. Это были не просто экзотические изделия, демонстрирующие мастерство лондонских оружейников, а вполне рабочие инструменты, которые на практике подтверждали свою функциональность. Не каждый охотник решался носить столь громоздкое оружие, но те, кто всё же использовал его в деле, зачастую оставляли положительные отзывы.
Четырёхствольное ружьё./ Фото: vintageguns.co.uk
В кругу приверженцев традиционной охоты подобные ружья вызывали смешанные чувства — от неподдельного интереса до откровенного недоумения. Впрочем, у четырёхстволок Ланкастера была своя публика — охотники, предпочитавшие разнообразные сценарии стрельбы и не желавшие носить с собой сразу несколько ружей. Среди состоятельных британцев такие винтовки воспринимались как предмет престижа и выражение статуса. Они нередко заказывались индивидуально, с учётом пожеланий владельца, вплоть до оформления приклада и гравировки.
Отличия и особенности
Ружьё системы Ланкастера./ Фото: vintageguns.co.uk
Конструкция четырёхстволок Ланкастера основывалась на системе с параллельным расположением стволов в виде двух вертикальных и двух горизонтальных линий, собранных в блок. Стрельба велась поочерёдно при помощи двух спусковых крючков и селектора. На практике это означало, что стрелок имел возможность сделать сразу четыре выстрела без перезарядки, что особенно ценно при стрельбе по быстро движущейся цели. Ружья были оснащены надёжным экстрактором, а балансировка оружия тщательно подгонялась, чтобы свести к минимуму влияние веса на управление. Всё это требовало высокой точности в сборке, что и обуславливало их ограниченное распространение — такое оружие не могло быть массовым. При этом каждый экземпляр часто собирался вручную, и даже детали, казалось бы, идентичные на первый взгляд, могли немного отличаться.
Ружьё системы Ланкастера./ Фото: vintageguns.co.uk
С другой стороны, четырёхстволки Ланкастера были заметно тяжелее обычных двухстволок, и это сказывалось на удобстве при длительной ходовой охоте. Механизм был сложным в обслуживании, а любые поломки требовали вмешательства опытного мастера. Кроме того, производство подобных ружей обходилось дорого, и покупали их, как правило, люди обеспеченные. Это оружие ценилось не столько за эффективность в охоте, сколько за инженерную изысканность и редкость. Даже в среде охотников, привыкших к нестандартным решениям, четырёхстволка оставалась экзотикой — функциональной, но всё же далеко не универсальной. Тем не менее, для ценителей оружейной эстетики и оригинальности это было настоящее открытие — не столько практичный инструмент, сколько вещь с характером и историей.
Четырёхстволка фирлинг
Четырёхствольное ружьё фирлинг./ Фото: thefirearmblog.com
Примерно в тот же исторический период, но уже в немецкоязычных странах, появилось собственное направление многоствольных охотничьих ружей, известное под названием "фирлинг". Эти ружья, как и британские четырёхстволки, задумывались как универсальное оружие для разноплановой охоты. Главное отличие заключалось в философии применения: если британцы делали ставку на дробовые выстрелы, то континентальные оружейники стремились объединить разные типы стволов — и гладкие, и нарезные. Первые образцы фирлингов появились в конце XIX века, но широкое распространение они получили уже в начале следующего столетия, особенно в Австрии и Германии, где комбинированные ружья считались практичным решением для лесной охоты.
Стволы разных типов и калибров./ Фото: reddit.com
Фирлинги быстро обрели репутацию надёжных и гибких в использовании ружей. Они позволяли охотнику не ограничиваться одним типом дичи: при встрече с лисой можно было использовать нарезной ствол, а при вылете утки — сразу переключиться на дробь. Такое сочетание повышало шансы на удачную охоту, особенно в условиях Центральной Европы, где разнообразие дичи не является редкостью. Сами охотники отзывались о фирлингах как об удобных и логичных инструментах, не требующих постоянной смены оружия или боеприпасов. Хотя подобные ружья стоили немало, их популярность среди практиков-охотников сохраняется и в наше время. Более того, в ряде охотничьих угодий Германии и Австрии фирлинг до сих пор воспринимается как эталон универсального ружья — даже несмотря на наличие современных модульных систем.
Разнокалиберная многостволка
Некоторые экземпляры можно отнести к коллекционным./ Фото: fanzoj.com
Фирлинг — это не просто четырёхствольное ружьё, а настоящая инженерная головоломка. Обычно в нём два ствола гладкие, один нарезной и четвёртый — либо нарезной другого калибра, либо специализированный под конкретный патрон. Всё это собрано в компактный блок, в котором каждый ствол располагается с учётом баланса и точности. Особенность фирлингов — возможность стрелять патронами разного типа, иногда даже принципиально различающимися по мощности и назначению. Такое ружьё позволяло реагировать на самые разные охотничьи ситуации, не перекладываясь на другой ствол или оружие. Охотник мог быть готов к выстрелу по косуле, кабану и утке, имея в руках одно-единственное ружьё.
Классические ружья имеют большую ценность./ Фото: sportingclassicsdaily.com
Тем не менее, сложность конструкции требовала к себе соответствующего отношения. Стрелок должен был точно знать, каким стволом он стреляет и какой патрон в нём находится. Механизмы переключения и спусковые системы были многоуровневыми и сложными в производстве. В результате фирлинг, как и его британский собрат, стал своего рода оружейным компромиссом — между универсальностью и удобством, между функциональностью и массой. Они были дороже, тяжелее и требовательнее к владельцу, но именно в этом заключалась их ценность. Это было оружие для настоящих ценителей охоты и технического совершенства. При этом надёжность конструкции и внимание к деталям делали фирлинг настоящим испытанием для мастера и, в то же время, большим подарком для ценителя, способного понять замысел оружейников.
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