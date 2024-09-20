В чем секрет самого дорогого в мире миниатюрного замка, который ушёл с торгов за 8,5 млн дол

Самый дорогой кукольный домик для девочки, наверное, тот, что сделан отцовскими или материнскими руками – как собственный мир, свое королевство, в котором каждый предмет уникален и обладает особенной ценностью. Но если говорить о стоимости кукольного домика, рассчитанной в деньгах, тут победитель определен – наиболее дорогой из подобных «игрушек» стал замок Астолат, тоже когда-то созданный как часть собственного сказочного королевства и потом дополненный многими талантливыми руками.
Миниатюрный домик, который дороже дома настоящего
В 2015 году этот кукольный домик был продан на аукционе за 8,5 миллионов долларов. Цена вполне закономерная, учитывая тот факт, что тысячи компонентов этого миниатюрного сооружения представляют собой фактически произведения искусства, а само оно претендует на роль своеобразного музея, только очень маленького. Мебель и все прочее, что наполняет домик, были приобретены на аукционах или созданы под заказ художниками и другими мастерами. Многие предметы из интерьеров замка – единственные в своем роде.
Библиотека в замке Астолат. Источник: astolatdollhousecastle.com
Почти ничто из материалов и деталей замка Астолат не сделано из простых материалов (разве что якобы «охотничьи» трофеи на стенах или фигурка собаки на коврике), ради одного лишь стремления создать видимость. Если паркет – то из деревянных дощечек, если картины – то писанные маслом миниатюры, если гобелены – то сделанные вручную по всем правилам. Книги в комнатах замка тоже настоящие (включая самую маленькую в мире Библию), как и скульптуры, деревянные панели и мраморные полы. Среди маленьких экспонатов – множество антикварных произведения искусства возрастом более ста лет.
Интерьер замка. Источник: astolatdollhousecastle.com
Освещение замка, в зависимости от времени суток, может быть дневным или ночным; разумеется, свет исходит от маленьких позолоченных люстр. В коллекции замка сейчас, ни много ни мало, около тридцати тысяч миниатюрных предметов, одновременно могут использоваться для наполнения интерьеров около десяти тысяч; остальные тем временем находятся в запасниках в ожидании очередного обновления экспозиции.
Наполнение замка меняется, основная часть коллекции находится в запасниках. Источник: astolatdollhousecastle.com
Как Элейн Диль, вдохновившись поэмой о своей тезке, «играла» в создание кукольного домика
Создателем замка Астолат стала Элейн Диль, художник из города Седон, Аризона. Приходя вечером с работы, она отдыхала, создавая свой собственный сказочный мир в миниатюре. Со временем Элейн открыла собственный магазин миниатюр, а замок был помещен на витрине и привлекал посетителей. Работа над интерьерами замка не останавливалась, друзья помогали художнице, присылая все новые детали, и магазинчик Диль вскоре стал местной достопримечательностью.
Детали замка. Источник: astolatdollhousecastle.com
Работа над домиком продолжалась тринадцать лет, с 1974 по 1987 годы. В девяностые, уже выйдя на пенсию, Элейн продала кукольный замок коллекционерам с Лонг-Айленда, Майклу и Лоис Фрименам, которые не жадничали и постоянно дополняли Астолат новыми предметами, а также выставляли его в музеях для всеобщего обозрения. Кстати, название «Астолат» дала своему детищу сама создательница, Элейн Диль, вдохновленная эпической поэмой Альфреда Теннисона «Королевские идиллии», которая повествует о трагической любви Элейн, прекрасной девы из Астолата (другой вариант - Шалота), к сэру Ланселоту.
Верхний уровень замка. Источник: astolatdollhousecastle.com
Кукольный домик – от цоколя до Башни Волшебников
Кукольный замок Астолат выполнен в масштабе 1 дюйм к одному футу (или 1:12), он весит около 360 килограммов (в зависимости от набора миниатюр), его высота – 2,7 метра. В замке 29 помещений на семи уровнях. Самый нижний, цокольный этаж, занимают винный погреб, арсенал и кухня. Первый этаж состоит из холла, кладовой дворецкого и главной лестницы. На втором располагаются гостиная, столовая, музыкальная комната.
Интерьер замка Астолат
Библиотека, в которой можно найти не только богатое собрание книг, но и, например, дуэльные пистолеты, собрание мини-дагеротипов, картины маслом, занимает третий этаж. На четвертом находятся спальни. Пятый этаж делят между собой большой бальный зал с нишей для музыкантов и гостиные. А на самом верхнем уровне расположена Башня Волшебников, в которой оборудована маленькая обсерватория с телескопом, а стены украшают рисунки созвездий.
Многие миниатюрные предметы замка дороже аналогичных в натуральную величину
Для того, чтобы меблировать комнаты замка, использовались предметы интерьера, соответствующие семи разным историческим периодам, включая испанский, восточный, викторианский. Крыша замка сделана из меди, его стены – деревянные, отделаны папье-маше. Чтобы разобрать замок (например, для подготовки к очередной выставке), требуется два дня работы и бригада из двенадцати человек.
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