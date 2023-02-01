Зачем хозяйки кладут фольгу в стиральную машину

Попробуйте повторить этот интересный и полезный трюк с фольгой. Вещи после стирки как будто выглажены — и доставать утюг не придётся!

Возьмите обыкновенную фольгу. Тем временем поместите в стиральную машинку грязные вещи.







Скатайте из фольги 2-3 шарика.







Отправьте их к вещам в машинку. Включите любую программу, добавьте привычное моющее средство.







Даже кондиционер для белья необязательно добавлять: вещи после стирки как будто выглажены утюгом!







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