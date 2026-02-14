С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 593 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Хороший совет - за крахмальный клей.Как приготовить ч...
  • Александр Данилов
    Почти все эти предметы, были у большинства населения. Они действительно были полезны10 откровенно стр...
  • Алик Гумер
    "Женщина появилась не из ребра Адама: О чем говорится в библейском мифе и почему его объяснили неверн" - Написано чет...Женщина появилась...

Как преобразить стену в комнате

Сейчас, конечно, все чаще в интерьере встречается минимализм. Но, согласитесь, иногда и с ним перебарщивают. Ну не может жилая комната выглядеть стерильно, словно в ней никто не живет. Все равно хочется чем-нибудь да украсить, чтобы придать интерьеру стиль и характер.

Как преобразить стену в комнате

Как преобразить стену в комнате и добавить характер интерьеруфото: freepik.

com/rawpixel.comНет, мы сейчас не про ковры, которые были популярны во времена СССР. Слишком много в современном мире вариантов декора, поэтому отказываться от него нерационально. Выбрать можно под любой вкус. Рассказываем подробно, какими способами можно стилизовать стену в комнате.

Постеры

Простой и доступный способ оживить пространство. Их можно комбинировать в группы или развешивать отдельно, создавая акценты на стене. Чаще всего выбирают изображения природы, абстрактные сюжеты или авторские принты. С рамкой или без — не столь важно. Также, не важно, будут ли одного размера или разные. Здесь нужно смотреть на общую композицию, и от нее уже плясать.

Картины

Делают комнату более выразительной и дают возможность подчеркнуть стиль интерьера. Они могут быть как классическими, так и современными, на холсте или в рамке. Важно подбирать их по цвету и размеру, чтобы гармонировать с мебелью и текстилем. Большие стены хорошо смотрятся с крупными полотнами или группой из картин. Для небольших комнат подойдут маленькие картины.

Как преобразить стену в комнате

Панно

Объемные панно из дерева, металла, ткани или гипса создают дополнительную глубину на стене. Без внимания стена точно не останется. Гости так и захотят сделать селфи.
В гостиной или спальне панно может расположиться над кроватью или диваном (только обязательно крепите его как можно лучше, чтобы не упало в самый неподходящий момент и не придавило вас). В современном интерьере особенно эффектно смотрятся металлические или деревянные конструкции.

Неоновая подсветка

Подойдет вообще не под любой интерьер. С другой стороны, кто вам запретит сделать неоновую подсветку в комнате, оформленную в скандинавском стиле? Если очень хочется, то почему бы и да? Светящиеся надписи и фигуры создают особую атмосферу, пусть и немного клубную. Неоновые элементы особенно эффектны в зонах отдыха, над кроватью или диваном. Такой свет подсвечивает пространство и добавляет комнате современный характер.

Полки с декором

Настенные полки — отличный вариант стилизации стены в комнате. И декор, и дополнительное место для хранения. Стилизовать полку можно по-разному. Поставьте фигурки, привезенные из разных стран, свечи и диффузор, книги, косметику, фотографии, цветы. Можно замиксовать несколько предметов, но сохраняя баланс. Разные высоты и формы полок делают композицию живой, а открытые полки добавляют интерьеру легкость.

Как преобразить стену в комнате

Зеркала

Прекрасно расширяют пространство и увеличивают количество света в комнате. Их можно разместить по центру стены или создать композицию из нескольких элементов. Хорошо работает эффект отражения света от окна или лампы. Размер и форма зеркала должны соответствовать площади стены, чтобы гармонично вписываться в интерьер. Кстати, есть очень необычные формы зеркал, которые смотрятся, как настоящее произведение искусства.

Галерея из фото

Фотографии придают стене личностный характер. Их можно объединять в единую композицию, оформляя в одинаковые рамки или выдерживая одну цветовую гамму. Освещение помогает выделить фотографии и делает композицию еще более выразительной. Вы можете использовать как свои фото, так и просто понравившиеся нейтральные, скаченные из Интернета. Лучше, конечно, использовать личные, чтобы можно было в любой момент посмотреть и улыбнуться.

Декор с рейками

Деревянные рейки и панели делают стену выразительной и помогают зонировать пространство. Можно комбинировать оттенки и закреплять на рейках фото, светильники или гирлянды. Декорирование стены рейками отлично работает в экостиле и стиле лофт, добавляя текстуру и глубину. Только учтите, что рейки — тот еще пылесборник… Поэтому придется вам регулярно протирать их.

Ткань на стене

Нет, не ковер, как в доме у бабушки или родителей. Подойдут современные гобелены, макраме, драпировки или винтажные шарфы. Текстиль добавляет интерьеру уют и оживляет комнату. Тканевый декор легко менять и комбинировать между собой. Но проблема все та же, что и с рейками — уж очень ткань любит собирать пыль.

Как преобразить стену в комнате

Большие доски

Пробковые и маркерные доски помогают сочетать декоративную и функциональную роль. На них удобно размещать фотографии, рисунки, открытки, писать записки домочадцам или напоминалки себе. Доски особенно подходят декорирования стен в кабинетах, детских комнатах, зонах творчества. На кухне тоже могут использоваться, мало ли, захочется записать рецепт.
Ссылка на первоисточник
наверх