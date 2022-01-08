20 ретро фотографий из повседневной жизни советских людей

Ретро фотографии из повседневной жизни советских людей.

1. Ученики московской школы

Ученики московской школы №205 в 1991 году.

2. Первый конкурс красоты

Самый первый конкурс красоты в СССР в 1988 году.

3. В одном из универсамов

Для покупки водки были необходимы специальны купоны

4. Получение водительских прав

Мужчина проходит тест для получения водительских прав в 1969 году.

5. Киоск «Пепси-Кола»

6. Покупка газированного напитка

Мужчина покупает Фанту, только пришедшую в СССР. Москва, 1979 году.

7. Компьютерный класс

Чкаловская школа в 1985 году.

8. Очередь в кинотеатр

Очередь в кинотеатр. Украина , 1981 год.

9. Очередь в первый Макдональдс

Очередь в первый московский Макдональдс в 1990 году.

10. Ли Харви Освальд с рабочими минского завода

Ли Харви Освальд (единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди) с рабочими минского завода в 1960 году .

11. Мальчик на фоне плаката

Мальчик на фоне плаката Ленина в 1960 году.

12. Лучшие папиросы в СССР

Парень с сигаретами Беломорканал.

13. Молодой рабочий

Молодой рабочий на Магнитогорском металлургическом заводе.

14. В одном из советских санаториев

Машина для лечения мигрени. СССР, 1970 год.

15. Дом культуры

Дом культуры имени Русакова.

16. Советская молодежь

Советская молодежь возле МГУ в 1951 году.

17. Автоматы с газировкой

Автомат с газированной водой.

18. Подростки

Подростки в советской Литве в 1979 году.

19. В салоне самолёта

Советский пассажирский самолет.

20. Главная площадь Москвы

Красная площадь в 1960 годах.