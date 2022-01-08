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20 ретро фотографий из повседневной жизни советских людей


Ретро фотографии из повседневной жизни советских людей.

Ретро фотографии из повседневной жизни советских людей.

Повседневность - это рутина полная хлопот, которая может приносить радость, а может угнетать. Как ни крутись, но в жизни от рутины никуда не уйдешь, ведь у всех она своя. Своя рутина была и у людей советских, и она, попала на эти удивительные снимки, каждый из которых, позволяет оживить страничку из чьей-то истории.

1. Ученики московской школы


Ученики московской школы №205 в 1991 году.

Ученики московской школы №205 в 1991 году.

 

2. Первый конкурс красоты


Самый первый конкурс красоты в СССР в 1988 году.

Самый первый конкурс красоты в СССР в 1988 году.

 

3. В одном из универсамов


Для покупки водки были необходимы специальны купоны.

Для покупки водки были необходимы специальны купоны.

 

4. Получение водительских прав


Мужчина проходит тест для получения водительских прав в 1969 году.

Мужчина проходит тест для получения водительских прав в 1969 году.

 

5. Киоск «Пепси-Кола»


Сине-красный киоск «Пепси-Кола». СССР, Москва, 1989 год.

Сине-красный киоск «Пепси-Кола». СССР, Москва, 1989 год.

 

6. Покупка газированного напитка


Мужчина покупает Фанту, только пришедшую в СССР. Москва, 1979 году.

Мужчина покупает Фанту, только пришедшую в СССР. Москва, 1979 году.

 

7. Компьютерный класс


Чкаловская школа в 1985 году.

Чкаловская школа в 1985 году.

 

8. Очередь в кинотеатр


Очередь в кинотеатр. Украина, 1981 год.

Очередь в кинотеатр. Украина, 1981 год.

 

9. Очередь в первый Макдональдс


20 ретро фотографий из повседневной жизни советских людей

Очередь в первый московский Макдональдс в 1990 году.

 

10. Ли Харви Освальд с рабочими минского завода


Ли Харви Освальд (единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди) с рабочими минского завода в 1960 году.

Ли Харви Освальд (единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди) с рабочими минского завода в 1960 году.

 

11. Мальчик на фоне плаката


20 ретро фотографий из повседневной жизни советских людей

Мальчик на фоне плаката Ленина в 1960 году.

 

12. Лучшие папиросы в СССР


Парень с сигаретами Беломорканал.

Парень с сигаретами Беломорканал.

 

13. Молодой рабочий


Молодой рабочий на Магнитогорском металлургическом заводе.

Молодой рабочий на Магнитогорском металлургическом заводе.

 

14. В одном из советских санаториев


Машина для лечения мигрени. СССР, 1970 год.

Машина для лечения мигрени. СССР, 1970 год.

 

15. Дом культуры


Дом культуры имени Русакова.

Дом культуры имени Русакова.

 

16. Советская молодежь


20 ретро фотографий из повседневной жизни советских людей

Советская молодежь возле МГУ в 1951 году.

 

17. Автоматы с газировкой


Автомат с газированной водой.

Автомат с газированной водой.

 

18. Подростки


Подростки в советской Литве в 1979 году.

Подростки в советской Литве в 1979 году.

 

19. В салоне самолёта


20 ретро фотографий из повседневной жизни советских людей

Советский пассажирский самолет.

 

20. Главная площадь Москвы


Красная площадь в 1960 годах.

Красная площадь в 1960 годах.

 

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20 ретро фотографий из повседневной жизни советских людей

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20 ретро фотографий из повседневной жизни советских людейПодписаться на мой Instagram
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