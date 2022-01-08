20 ретро фотографий из повседневной жизни советских людей

Ретро фотографии из повседневной жизни советских людей.
Повседневность - это рутина полная хлопот, которая может приносить радость, а может угнетать. Как ни крутись, но в жизни от рутины никуда не уйдешь, ведь у всех она своя. Своя рутина была и у людей советских, и она, попала на эти удивительные снимки, каждый из которых, позволяет оживить страничку из чьей-то истории.
1. Ученики московской школы
Ученики московской школы №205 в 1991 году.
2. Первый конкурс красоты
Самый первый конкурс красоты в СССР в 1988 году.
3. В одном из универсамов
Для покупки водки были необходимы специальны купоны.
4. Получение водительских прав
Мужчина проходит тест для получения водительских прав в 1969 году.
5. Киоск «Пепси-Кола»
Сине-красный киоск «Пепси-Кола». СССР, Москва, 1989 год.
6. Покупка газированного напитка
Мужчина покупает Фанту, только пришедшую в СССР. Москва, 1979 году.
7. Компьютерный класс
Чкаловская школа в 1985 году.
8. Очередь в кинотеатр
Очередь в кинотеатр. Украина, 1981 год.
9. Очередь в первый Макдональдс
Очередь в первый московский Макдональдс в 1990 году.
10. Ли Харви Освальд с рабочими минского завода
Ли Харви Освальд (единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди) с рабочими минского завода в 1960 году.
11. Мальчик на фоне плаката
Мальчик на фоне плаката Ленина в 1960 году.
12. Лучшие папиросы в СССР
Парень с сигаретами Беломорканал.
13. Молодой рабочий
Молодой рабочий на Магнитогорском металлургическом заводе.
14. В одном из советских санаториев
Машина для лечения мигрени. СССР, 1970 год.
15. Дом культуры
Дом культуры имени Русакова.
16. Советская молодежь
Советская молодежь возле МГУ в 1951 году.
17. Автоматы с газировкой
Автомат с газированной водой.
18. Подростки
Подростки в советской Литве в 1979 году.
19. В салоне самолёта
Советский пассажирский самолет.
20. Главная площадь Москвы
Красная площадь в 1960 годах.
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