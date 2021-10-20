10 исключительных фактов о человеческом теле и мозге, о которых нам забыли рассказать в школе

1. Процесс родов без урона для здоровья или жизни может выдержать только человек возрастом 0 дней

Взрослые человек не перенес бы процесс рождения и умер. | Фото: i.ytimg.com.

2. Только в возрасте 3-4 лет человеческий мозг может усвоить и выучить буквально что угодно

Мозг маленького ребенка - губка, впитывающая всё новое.

3. Равновесие можно удержать почти в любой ситуации, если перевести вес на находящуюся сзади ногу

У человеческого равновесия есть простые законы.

4. У человека могут дважды вырасти молочные зубы при утрате оных в раннем детстве

Молочные зубы могут вырасти дважды.

5. Мозг ребенка готов к режиму посещения школы только когда он может достать ладонью до противоположного уха

Тест на готовность к школе.

6. Частый плач старит кожу лица

Часто плакать вредно.

7. В бессонное тёмное время суток каждая проблема кажется нам в 5-20 раз серьёзнее

Нужно спать, а не думать. Любой ценой.

8. В сутки человек теряет около 150 волосков

В сутки выпадает около 150 волосков у здорового человека.

9. Полная площадь лёгких почти равна площади теннисного корта

Божественный дизайн поражает воображение.

10. С возрастом человек перестает слышать высокие частоты звука

С возрастом человек перестает слышать высокие частоты звука.