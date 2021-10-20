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10 исключительных фактов о человеческом теле и мозге, о которых нам забыли рассказать в школе


10 исключительных фактов о человеческом теле и мозге, о которых нам забыли рассказать в школе

Учёные настаивают на том, что и по сей день человек использует свой мозг не более, чем на 8-10 процентов. Людей, которые используют возможности мозга на 15 процентов и чуть более, считают гениями. Однако человеческий организм таит в себе так много неожиданностей, что порой нам приходится открывать в себе буквально на ровном месте скрытые сверхспособности. О далеко не всем известных интересных фактах о человеческом теле и мозге расскажет данный обзор.

1. Процесс родов без урона для здоровья или жизни может выдержать только человек возрастом 0 дней


 
Взрослые человек не перенес бы процесс рождения и умер. | Фото: i.ytimg.com.

Взрослые человек не перенес бы процесс рождения и умер. | Фото: i.ytimg.com.

 

Ученые доказали, что если бы взрослый человек прошел все те физиологические воздействия и мучения, которые проходит новорожденный в процессе родов, он продержался бы всего несколько минут, а затем умер бы от множественных травм, скачков давления и остановки сердца. Дело в том, что у рождающегося ребенка очень гибкие кости, хрящи и ткани, а также еще не сформирован болевой порог и отсутствует инстинкт страха как таковой. Компьютерные исследования показали, что некоторые занимающиеся профессиональным спортом очень гибкие дети возрастом 4-5 лет выдержали бы процесс рождения (исследования, разумеется, теоретические).

2. Только в возрасте 3-4 лет человеческий мозг может усвоить и выучить буквально что угодно


 
Мозг маленького ребенка - губка, впитывающая всё новое.

Мозг маленького ребенка - губка, впитывающая всё новое.

 

В романе Бориса Акунина «Внеклассное чтение» главным героем является семилетний мальчик по имени Митридат, который не только умеет читать и писать, но также освоил почти все основные науки и способен к аналитическому мышлению. Это не является ни авторским преувеличением, ни научной фантастикой. Этот персонаж был в детстве предоставлен самому себе, а поскольку некому было относиться к нему как к ребенку, он отнесся сам к себе как... ко взрослому! И изучил все книги большой семейной библиотеки аристократов. Обращали внимание, что современная двухлетняя кроха легко управляется со смартфоном и планшетом, в то время как некоторые наши родители и деды боятся подойти к компьютеру?

Все дело в том, что только в возрасте 3-4 лет человеческий мозг представляет собой губку, которая способна впитать буквально всё, что ей будет предложено. Если ребенок в этом возрасте меняет место жительства, переезжая в страну, где говорят на отличном от его родного языке, то он навсегда остается билингвом - человеком, свободно говорящем на двух языках, моментально переключающимся с одного на другой без малейшей трудности. Такие билингвы даже способны думать на двух языках. Если бы взрослые обеспечивали ребенку возможность обучения всем наукам в 3 года ( и имели бы для этого финансовое и техническое оснащение), то больше половины населения Земли были бы гениями в современном понимании.

3. Равновесие можно удержать почти в любой ситуации, если перевести вес на находящуюся сзади ногу


 
У человеческого равновесия есть простые законы.

У человеческого равновесия есть простые законы.

 

Большинство людей без проблем со здоровьем никогда бы не пошатывались, не падали и не налетали на недовольных пассажиров при резком повороте автобуса, знай они простой секрет о человеческом равновесии: если вовремя перенести вес тела на ту ногу, что в момент нежданной тряски оказалась сзади, то падения не произойдет. Некоторые позы (асаны) йоги кажутся непосвященным со стороны невероятно сложными и невыполнимыми. А они всего-то навсего базируются на этой нехитрой особенности человеческого тела.

4. У человека могут дважды вырасти молочные зубы при утрате оных в раннем детстве


 
Молочные зубы могут вырасти дважды.

Молочные зубы могут вырасти дважды.

 

Известны случаи, когда у детей вырастают вторые молочные зубы в случае утраты первых в возрасте 1-3 лет в результате травмы. Это говорит о том, что порой способность человека к регенерации пусть и не такая, как у ящериц, но всё же выше, чем большинство из нас полагает. Если бы у человека не было высокой способности к регенерации тканей, мы бы умирали от порезов и ран. Современные ученые изобрели контролируемые мозгом биомеханические протезы для утративших руку или ног, а это также возможно благодаря регенеративной памяти мозга!

5. Мозг ребенка готов к режиму посещения школы только когда он может достать ладонью до противоположного уха


 
Тест на готовность к школе.

Тест на готовность к школе.

 

Во многих странах мира нет официально установленного возраста, когда ребенок должен начать ходить в школу, и в первом классе могут бок о бок сидеть пятилетки с восьмилетками. Это происходит потому, что министерства здравоохранения в этих странах настаивают на том, что развитие каждого ребенка - индивидуально. Был разработан тест: если ребенок может дотянуться до противоположного уха рукой, заведенной над теменем, значит он готов к посещению школы 5 раз в неделю и к интеллектуальным и физическим нагрузкам, с этим связанным. Если физически ребенок еще слишком мал (в прямом смысле, то есть по размеру), то ему опасно переходить к самостоятельной/школьной жизни.

6. Частый плач старит кожу лица


 
Часто плакать вредно.

Часто плакать вредно.

 

Во время плача у человека напрягаются и переживают стресс около 43 мышц лица. В то время как во время смеха задействованы только 17 мышц, но при этом эндорфины - знаменитые гормоны счастья - заставляют всё тело расслабиться. Таким образом, абсолютно верно утверждение о том, что смех продлевает жизнь и заставляет нас выглядеть моложе, а вот плаксы обречены на ранее старение кожи лица и появление большего количества морщин. Совсем не плакать - тоже вредно, так как человеческой психике необходима катарсическая разрядка такого рода. Но вот привычка плакать по поводу и без заставит нас выглядеть старше своих лет.

7. В бессонное тёмное время суток каждая проблема кажется нам в 5-20 раз серьёзнее


Нужно спать, а не думать. Любой ценой.

 
Нужно спать, а не думать. Любой ценой.

 

Авторы Novate.Ru тоже сталкивались с этим: если не удается заснуть, то в голову лезут тысячи мыслей, и порой так зациклишься на какой-то из них, что через час она вырастает в несусветную трагедию (а бессонница крепнет и ведет к целой ночи без сна). Ученым доказали, что в темное время суток человеческая тревожность повышается в несколько раз. Заметная пылинка на полу может вызвать панику, а неудачный разговор с начальником может привести к желанию уволиться (которое, к счастью, улетучивается после звонка будильника утром). Именно поэтому так важно поддерживать правильный режим сна и бодрствования. Люди-совы, в отличие от людей-жаворонков, в несколько раз чаще подвержены тревожному расстройству. Поэтому бессонницу нужно обязательно лечить, а режим - корректировать.

8. В сутки человек теряет около 150 волосков


 
В сутки выпадает около 150 волосков у здорового человека.

В сутки выпадает около 150 волосков у здорового человека.

 

В среднем человек в сутки теряет 120-150 волосков. Не следует бить тревогу или впадать в панику, если вы обнаруживаете свои волосы на одежде, мебели, на полу: вы ничем не больны. Как правило, брюнеты чаще замечают потерю волос (о подлый закон оптики!). Эта природная особенность делает крайне вредной для здоровья пришедшую из Африки прическу под названием дреды. В этих сомнительных с точки зрения гигиены коконах остаются все те самые 150 суточных волосков. А сколько их останется через неделю? Через месяц? Врачи и стилисты настаивают на полном отказе от этой прически.

9. Полная площадь лёгких почти равна площади теннисного корта


 
Божественный дизайн поражает воображение.

Божественный дизайн поражает воображение.

 

Один из самых замысловатых по структуре органов млекопитающего - легкие. Наверное, только мозгу они и уступят по этому показателю. Дело в том, что для обеспечения максимально эффективного поступления кислорода в кровь легкие представляют собой бесконечные коридоры ответвлений и альвеол. Они сродни самой замысловатой губке во вселенной! Микроскопические грозди капилляров испещряют их сверху донизу. И если измерить все поверхности этой чудесной губки, то получится показатель, примерно равный площади теннисного корта.

10. С возрастом человек перестает слышать высокие частоты звука


 
С возрастом человек перестает слышать высокие частоты звука.

С возрастом человек перестает слышать высокие частоты звука.

 

Доводилось ли вам слышать, как электрическая розетка или какой-то включенный электроприбор издает фонящий звук? Поздравляем: вы еще молоды. Можно провести эксперимент: подвести к такой фонящей розетке человека 20 лет и человека 60 лет. С 95-процентной вероятностью 60-летний человек не услышит никакого звука, в то время как юный человек скажет, что «звук очень неприятный, и при таком заснуть было бы невозможно». В этом ноль мистики: с возрастом человек перестает слышать высокие частоты. И у каждого это происходит в разном возрасте.

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10 исключительных фактов о человеческом теле и мозге, о которых нам забыли рассказать в школе

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10 исключительных фактов о человеческом теле и мозге, о которых нам забыли рассказать в школеПодписаться на мой Instagram
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