10 исключительных фактов о человеческом теле и мозге, о которых нам забыли рассказать в школе

Учёные настаивают на том, что и по сей день человек использует свой мозг не более, чем на 8-10 процентов. Людей, которые используют возможности мозга на 15 процентов и чуть более, считают гениями. Однако человеческий организм таит в себе так много неожиданностей, что порой нам приходится открывать в себе буквально на ровном месте скрытые сверхспособности. О далеко не всем известных интересных фактах о человеческом теле и мозге расскажет данный обзор.
1. Процесс родов без урона для здоровья или жизни может выдержать только человек возрастом 0 дней
Взрослые человек не перенес бы процесс рождения и умер. | Фото: i.ytimg.com.
Ученые доказали, что если бы взрослый человек прошел все те физиологические воздействия и мучения, которые проходит новорожденный в процессе родов, он продержался бы всего несколько минут, а затем умер бы от множественных травм, скачков давления и остановки сердца. Дело в том, что у рождающегося ребенка очень гибкие кости, хрящи и ткани, а также еще не сформирован болевой порог и отсутствует инстинкт страха как таковой. Компьютерные исследования показали, что некоторые занимающиеся профессиональным спортом очень гибкие дети возрастом 4-5 лет выдержали бы процесс рождения (исследования, разумеется, теоретические).
2. Только в возрасте 3-4 лет человеческий мозг может усвоить и выучить буквально что угодно
Мозг маленького ребенка - губка, впитывающая всё новое.
В романе Бориса Акунина «Внеклассное чтение» главным героем является семилетний мальчик по имени Митридат, который не только умеет читать и писать, но также освоил почти все основные науки и способен к аналитическому мышлению. Это не является ни авторским преувеличением, ни научной фантастикой. Этот персонаж был в детстве предоставлен самому себе, а поскольку некому было относиться к нему как к ребенку, он отнесся сам к себе как... ко взрослому! И изучил все книги большой семейной библиотеки аристократов. Обращали внимание, что современная двухлетняя кроха легко управляется со смартфоном и планшетом, в то время как некоторые наши родители и деды боятся подойти к компьютеру?
Все дело в том, что только в возрасте 3-4 лет человеческий мозг представляет собой губку, которая способна впитать буквально всё, что ей будет предложено. Если ребенок в этом возрасте меняет место жительства, переезжая в страну, где говорят на отличном от его родного языке, то он навсегда остается билингвом - человеком, свободно говорящем на двух языках, моментально переключающимся с одного на другой без малейшей трудности. Такие билингвы даже способны думать на двух языках. Если бы взрослые обеспечивали ребенку возможность обучения всем наукам в 3 года ( и имели бы для этого финансовое и техническое оснащение), то больше половины населения Земли были бы гениями в современном понимании.
3. Равновесие можно удержать почти в любой ситуации, если перевести вес на находящуюся сзади ногу
У человеческого равновесия есть простые законы.
Большинство людей без проблем со здоровьем никогда бы не пошатывались, не падали и не налетали на недовольных пассажиров при резком повороте автобуса, знай они простой секрет о человеческом равновесии: если вовремя перенести вес тела на ту ногу, что в момент нежданной тряски оказалась сзади, то падения не произойдет. Некоторые позы (асаны) йоги кажутся непосвященным со стороны невероятно сложными и невыполнимыми. А они всего-то навсего базируются на этой нехитрой особенности человеческого тела.
4. У человека могут дважды вырасти молочные зубы при утрате оных в раннем детстве
Молочные зубы могут вырасти дважды.
Известны случаи, когда у детей вырастают вторые молочные зубы в случае утраты первых в возрасте 1-3 лет в результате травмы. Это говорит о том, что порой способность человека к регенерации пусть и не такая, как у ящериц, но всё же выше, чем большинство из нас полагает. Если бы у человека не было высокой способности к регенерации тканей, мы бы умирали от порезов и ран. Современные ученые изобрели контролируемые мозгом биомеханические протезы для утративших руку или ног, а это также возможно благодаря регенеративной памяти мозга!
5. Мозг ребенка готов к режиму посещения школы только когда он может достать ладонью до противоположного уха
Тест на готовность к школе.
Во многих странах мира нет официально установленного возраста, когда ребенок должен начать ходить в школу, и в первом классе могут бок о бок сидеть пятилетки с восьмилетками. Это происходит потому, что министерства здравоохранения в этих странах настаивают на том, что развитие каждого ребенка - индивидуально. Был разработан тест: если ребенок может дотянуться до противоположного уха рукой, заведенной над теменем, значит он готов к посещению школы 5 раз в неделю и к интеллектуальным и физическим нагрузкам, с этим связанным. Если физически ребенок еще слишком мал (в прямом смысле, то есть по размеру), то ему опасно переходить к самостоятельной/школьной жизни.
6. Частый плач старит кожу лица
Часто плакать вредно.
Во время плача у человека напрягаются и переживают стресс около 43 мышц лица. В то время как во время смеха задействованы только 17 мышц, но при этом эндорфины - знаменитые гормоны счастья - заставляют всё тело расслабиться. Таким образом, абсолютно верно утверждение о том, что смех продлевает жизнь и заставляет нас выглядеть моложе, а вот плаксы обречены на ранее старение кожи лица и появление большего количества морщин. Совсем не плакать - тоже вредно, так как человеческой психике необходима катарсическая разрядка такого рода. Но вот привычка плакать по поводу и без заставит нас выглядеть старше своих лет.
7. В бессонное тёмное время суток каждая проблема кажется нам в 5-20 раз серьёзнее
Нужно спать, а не думать. Любой ценой.
Авторы Novate.Ru тоже сталкивались с этим: если не удается заснуть, то в голову лезут тысячи мыслей, и порой так зациклишься на какой-то из них, что через час она вырастает в несусветную трагедию (а бессонница крепнет и ведет к целой ночи без сна). Ученым доказали, что в темное время суток человеческая тревожность повышается в несколько раз. Заметная пылинка на полу может вызвать панику, а неудачный разговор с начальником может привести к желанию уволиться (которое, к счастью, улетучивается после звонка будильника утром). Именно поэтому так важно поддерживать правильный режим сна и бодрствования. Люди-совы, в отличие от людей-жаворонков, в несколько раз чаще подвержены тревожному расстройству. Поэтому бессонницу нужно обязательно лечить, а режим - корректировать.
8. В сутки человек теряет около 150 волосков
В сутки выпадает около 150 волосков у здорового человека.
В среднем человек в сутки теряет 120-150 волосков. Не следует бить тревогу или впадать в панику, если вы обнаруживаете свои волосы на одежде, мебели, на полу: вы ничем не больны. Как правило, брюнеты чаще замечают потерю волос (о подлый закон оптики!). Эта природная особенность делает крайне вредной для здоровья пришедшую из Африки прическу под названием дреды. В этих сомнительных с точки зрения гигиены коконах остаются все те самые 150 суточных волосков. А сколько их останется через неделю? Через месяц? Врачи и стилисты настаивают на полном отказе от этой прически.
9. Полная площадь лёгких почти равна площади теннисного корта
Божественный дизайн поражает воображение.
Один из самых замысловатых по структуре органов млекопитающего - легкие. Наверное, только мозгу они и уступят по этому показателю. Дело в том, что для обеспечения максимально эффективного поступления кислорода в кровь легкие представляют собой бесконечные коридоры ответвлений и альвеол. Они сродни самой замысловатой губке во вселенной! Микроскопические грозди капилляров испещряют их сверху донизу. И если измерить все поверхности этой чудесной губки, то получится показатель, примерно равный площади теннисного корта.
10. С возрастом человек перестает слышать высокие частоты звука
С возрастом человек перестает слышать высокие частоты звука.
Доводилось ли вам слышать, как электрическая розетка или какой-то включенный электроприбор издает фонящий звук? Поздравляем: вы еще молоды. Можно провести эксперимент: подвести к такой фонящей розетке человека 20 лет и человека 60 лет. С 95-процентной вероятностью 60-летний человек не услышит никакого звука, в то время как юный человек скажет, что «звук очень неприятный, и при таком заснуть было бы невозможно». В этом ноль мистики: с возрастом человек перестает слышать высокие частоты. И у каждого это происходит в разном возрасте.
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