Призрак мальчика-волынщика и другие легенды Эдинбургского замка, которыми пугают посетителей







Вид на Эдинбургский замок, одно из самых красивых и загадочных мест в Великобритании. /Фото:thevintagenews.com

Замок на вулкане, завладеть которым мечтал каждый

Замок на вулкане. /Фото:topvoyager.com

Ходили слухи, что короля Артура защищала чародейка. /Фото:Kim Traynor

Таинственное место. /Фото:land8.com

Легенды о призраке-волынщике

Так выглядит на карте Королевская Миля, под которой сокрыты многочисленные тайные ходы.

Волынка замолчала, и никто так и не понял, куда делся подросток. /Фото:drugoigorod.ru

Праздник-фестиваль в Эдинбурге. /Фото: Sally Stimson

Самый популярный замок Великобритании будоражит фантазию особо впечатлительных натур. /Фото:topvoyager.com