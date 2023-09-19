13 интересных фактов о поцелуях







У большинства людей воспоминания о первом поцелуе более яркие, чем о первом сексе.















С биологической точки зрения поцелуй — это наиболее полный обмен информацией с другим человеком. Запах, вкус — это каналы химической коммуникации, которые на подсознательном уровне говорят, подходит ли нам





С биологической точки зрения поцелуй — это наиболее полный обмен информацией с другим человеком. Запах, вкус — это каналы химической коммуникации, которые на подсознательном уровне говорят, подходит ли нам партнер









Поцелуи продлевают жизнь. Согласно исследованию, проведенному в 80-х годах прошлого столетия, мужчины, которые целуют своих жен перед уходом на работу, реже попадают в аварии и имеют более высокий доход, чем те, кто этого не делают















В Азии, Африке и Южной Америке есть общины





В Азии, Африке и Южной Америке есть общины , в которых поцелуи не приняты. А в некоторых штатах Америки поцелуи в общественных местах даже запрещены.









Филемафобия - паническая боязнь поцелуев















Поцелуи укрепляют иммунитет. При поцелуе люди обмениваются бактериями. Пятая часть бактерий индивидуальна, и новые микроорганизмы активизируют иммунную систему и повышают защитные свойства организма.

















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Поцелуи в течение долгого времени понижают уровень гормона стресса — кортизола, что помогает ощутить чувство защищенности.















Две трети людей слегка наклоняют головы вправо, когда целуются. Наклон головы вправо при поцелуе - один из самых древних примеров поведенческой асимметрии и является таким же ее признаком, как предпочтение правой руки, уха или глаза при прищуре.















самого долгого поцелуя принадлежит паре из Таиланда - Еккачай и Лаксана Тиранарат. В 2013 году пара слилась в поцелуе на 58 часов, 35 минут и 58 секунд





Мировой рекорд самого долгого поцелуя принадлежит паре из Таиланда - Еккачай и Лаксана Тиранарат. В 2013 году пара слилась в поцелуе на 58 часов, 35 минут и 58 секунд









Во время поцелуя задействовано около 146 лицевых мышц. Такая своеобразная гимнастика для лица препятствует образованию морщин. А еще одна минута поцелуя сжигает 26 калорий















Ученые установили, что в нашем мозгу имеются особые нейроны, которые помогают нам находить губы любимого человека в темноте.















Во время поцелуя выделяются те же нейротрансмиттеры (химические передатчики импульсов между нервными клетками), что и при усиленных физических нагрузках или приеме кокаина. Сердце начинает биться быстрее





Во время поцелуя выделяются те же нейротрансмиттеры (химические передатчики импульсов между нервными клетками), что и при усиленных физических нагрузках или приеме кокаина. Сердце начинает биться быстрее , дыхание учащается.

