13 интересных фактов о поцелуях

Большинство филематологов — ученых, изучающих физиологию и психологию поцелуев, сходятся во мнении — целоваться полезно. Поцелуй как важный элемент романтических отношений существует во многих культурах. В среднем каждый человек тратит около 336 часов на поцелуи в своей жизни. Предлагаю узнать еще больше познавательных фактов о поцелуях.
У большинства людей воспоминания о первом поцелуе более яркие, чем о первом сексе.
С биологической точки зрения поцелуй — это наиболее полный обмен информацией с другим человеком. Запах, вкус — это каналы химической коммуникации, которые на подсознательном уровне говорят, подходит ли нам партнер.
Поцелуи продлевают жизнь. Согласно исследованию, проведенному в 80-х годах прошлого столетия, мужчины, которые целуют своих жен перед уходом на работу, реже попадают в аварии и имеют более высокий доход, чем те, кто этого не делают
В Азии, Африке и Южной Америке есть общины, в которых поцелуи не приняты. А в некоторых штатах Америки поцелуи в общественных местах даже запрещены.
Филемафобия - паническая боязнь поцелуев
Поцелуи укрепляют иммунитет. При поцелуе люди обмениваются бактериями. Пятая часть бактерий индивидуальна, и новые микроорганизмы активизируют иммунную систему и повышают защитные свойства организма.
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Поцелуи в течение долгого времени понижают уровень гормона стресса — кортизола, что помогает ощутить чувство защищенности.
Две трети людей слегка наклоняют головы вправо, когда целуются. Наклон головы вправо при поцелуе - один из самых древних примеров поведенческой асимметрии и является таким же ее признаком, как предпочтение правой руки, уха или глаза при прищуре.
Мировой рекорд самого долгого поцелуя принадлежит паре из Таиланда - Еккачай и Лаксана Тиранарат. В 2013 году пара слилась в поцелуе на 58 часов, 35 минут и 58 секунд
Во время поцелуя задействовано около 146 лицевых мышц. Такая своеобразная гимнастика для лица препятствует образованию морщин. А еще одна минута поцелуя сжигает 26 калорий
Ученые установили, что в нашем мозгу имеются особые нейроны, которые помогают нам находить губы любимого человека в темноте.
Во время поцелуя выделяются те же нейротрансмиттеры (химические передатчики импульсов между нервными клетками), что и при усиленных физических нагрузках или приеме кокаина. Сердце начинает биться быстрее, дыхание учащается.
Поцелуй тонизирует организм и в то же время снимает напряжение, уровень гормона стресса (кортизол) падает. В мозгу продуцируются эндорфины — эндогенные опиаты: они вызывают чувство радости и одновременно снимают боль.
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