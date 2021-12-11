15 общеизвестных символов и их малоизвестные первоначальные значения

Символы основных мировых религий.
Наверняка, большинство людей даже никогда не задумывалось, сколько символов они встречают каждый день. Цель любого символа - передать определенный смысл, экономя пространство. При этом люди зачастую даже не знают истинных значений всех тех символов, которые они используют.
1. «Бесконечность»
Символ «Бесконечность».
Математический смысл бесконечности появился в 1655 году, когда английский математик Джон Валлис впервые использовал его в своей работе «О конических сечениях». Валлис не объяснил свой выбор этого символа, но считается, что это вариантная форма записи римского числа «1000» (первоначально CIƆ, также CƆ), которое иногда использовалось для обозначения «множества».
2. «OK»
Значок «OK».
В США знак OK используется для обозначения того, что что-то или кто-то в порядке. Однако в некоторых европейских странах это оскорбительный жест, означающий, что человек, которому его показывают, является «нулем». В странах Средиземноморья и Южной Америки знак фактически символизирует анус.
3. «Мир»
Символ «Мир».
Комбинация круга, вертикальной линии и нисходящих линий, которую принято считать символом мира, была разработана миротворцем Джеральдом Гербертом Холтом 21 февраля 1958 года в качестве логотипа Комитета прямого действия против ядерной войны. Символ был быстро перенят сообществом хиппи в 1960-х годах, которое и сделало его популярным во всем мире.
4. «Смайлик»
Символ «Смайлик».
Вероятно, самый массовый символ в электронных сообщениях, смайлик был создан в начале 1970-х годов. Внутри круга располагается самое простое, самое «детское» изображение счастливого лица: два вертикальных овальных глаза и большой улыбающийся рот. Выбор желтого цвета в качестве фона был вдохновлен солнцем, и он представляет собой сияющее, незамутненное счастье.
5. «Марс»
Мужской символ «Марс».
Мужской символ известен как символ Марса. Изображение круга со стрелой, выходящей из него в верхнем правом углу представляет собой изображение щита и копья римского бога войны - Марса. Это также символ планеты Марс, которую иногда называют «огненной планетой» или «планетой войны».
6. «Венера»
Женский символ «Венера».
Женский символ - это астрологический символ планеты Венера, и он также используется для обозначения женского пола. Круг должен напоминать об инклюзивной природе нашей вселенной, а также он символизирует чрево женщины. Крест (добавленный в XVI веке), располагающийся под кругом, указывает, что всякая материя рождается из «одухотворенного и любящего чрева».
7. «Череп и кости»
Символ «Череп и кости».
Этот пресловутый символ, состоящий из человеческого черепа и двух костей, сложенных под ним, возник в Средневековье, когда он использовался для обозначения смерти. Позже он был перенят пиратами, которые начали использовать его на свои флагах. В наши дни символ используется как предупреждающая табличка на контейнерах с ядовитыми или опасными веществами.
8. «Сердце»
Символ «Сердце».
В наши дни символ сердца символизирует любовь, эмоции и романтические отношения, но в прошлом он имел совершенно иное значение. Например, в Древней Греции форма сердца была символом silphium, разновидности гигантского укропа, который когда-то рос на североафриканском побережье недалеко от греческой колонии Кирине. Древние греки использовали растение для ароматизации пищи, как лекарство, а также как средство контроля рождаемости.
9. «Свастика»
Символ «Свастика».
В западном мире свастика теперь является синонимом фашизма, потому что это был символ, используемый нацистскими немцами. Однако свастика на самом деле существовала в течение тысяч лет, и ее первоначальное значение было символом удачи. Например, на древнеиндийском языке санскрита свастика означает «благополучие». Символ использовался на протяжении тысячелетий индусами, буддистами и джайнами и обычно считается индийским знаком. Однако вопрос заключается в том, сможет ли этот древний знак избавиться от недавних злых ассоциаций.
10. «Полумесяц»
Символ «Полумесяц».
Хотя полумесяц является очень распространенной темой в исламской иконографии, он на самом деле не исламский по происхождению, и не является исключительным для этой религии. Эмблема использовалась в христианском искусстве уже много веков. Это на самом деле один из старейших символов в истории человечества, и известен, начиная с вавилонского периода в Месопотамии (2100 г. до н.э.). Полумесяц также символизирует Луну и серебро.
11. «Галочка»
Символ «Галочка».
Флажок используется для указания того, что что-то правильно, проверено или завершено. В современные галочка широко используется во многих странах мира, но ее происхождение, как полагают, относится к эпохе Римской империи. Тогда «V» использовалось для сокращения слова «veritas», что означает «истина». Правая сторона символа стала удлиненной, поскольку в ту эпоху использовались чернила и перья, и при начале письма чернила не сразу ложились на бумагу.
12. «Зарегистрированная торговая марка»
Символ Зарегистрированная торговая марка».
Знак зарегистрированной торговой марки указывает, что предыдущее слово или символ является товарным знаком или знаком обслуживания, который был зарегистрирован в национальном офисе товарных знаков. Товарный знак является символом, словом или слоганом, юридически зарегистрированным или установленным в качестве представляющих компанию или продукт.
13. «Серп и молот»
Символ «Серп и молот».
Серп и молот были одним из самых узнаваемых символов советской власти. Он обозначал рабоче-крестьянский союз: молот - это традиционный символ пролетариата, а серп - традиционный символ крестьянства. Однако в европейской религиозной символике молот также связан с агрессивной мужской силой, а серп — со смертью.
14. «Посох Асклепия»
Символ «Посох Асклепия».
Посох Асклепия - символ, связанный с медициной и здравоохранением. Сын бога Аполлона и человеческой принцессы Корониды, Асклепий был греческим полубогом медицины. Согласно мифологии, он мог восстанавливать здоровье больных и возвращать мертвых к жизни. Посох Асклепия обернут змеей, потому что древние греки считали змей священными и использовали их в исцеляющих ритуалах.
15. «Мальтийский крест»
Символ «Мальтийский крест».
Мальтийский крест является символом, который чаще всего ассоциируется с рыцарями Мальты, которые управляли Мальтийскими островами в период с 1530 по 1798 год. Его восемь концов означают восемь обязательств или устремлений рыцарей, а именно: веру, милосердие, правду, справедливость, безгрешие, смирение, искренность, терпение. При этом четыре направления креста символизировали 4 главных христианских добродетели: благоразумие, справедливость, силУ духа и воздержание.
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