8 самых харизматичных мужчин в мире, перед которыми так сложно устоять

1. Принц Уильям

Один из самых красивых мужчин. \ Фото: parade.com.

Он покорил мир своей застенчивой улыбкой и харизмой. \ Фото: newspaperupdate.com.

2. Салман Хан

\ Фото: gulfnews.com. Болливудская звезда.\ Фото: gulfnews.com.

Красавец мужчина. \ Фото: hindustantimes.com.

3. Ноа Миллс

Скромная звезда. \ Фото: ru.wikipedia.org.

Покоритель женских сердец. \ Фото: kartinki24.ru.

4. Годфри Гао

Он добился популярности не только в своей стране, а и за её пределами. \ Фото: variety.com.

Звезда Тайваня. \ Фото: yahoo.com.

5. Джастин Трюдо

Самый красивый мужчина и премьер-министр. \ Фото: crimea.kp.ru.

А ещё он заядлый любитель стильных носков! \ Фото: bigpicture.ru.

6. Омар Боркан аль Гала

Его назвали слишком красивым. \ Фото: allourworld.info.

Он не только свёл с ума толпу девчонок, а и полицию нравов. \ Фото: sovkus.ru.

7. Брэд Питт

Он по праву считается одним из самых красивых мужчин в мире. \ Фото: kino-teatr.ru.

Голливудская звезда и сердцеед. \ Фото: clutch.ua.

8. Том Круз

Его Величество - Том Круз. \ Фото: podivm.moscow.

Он до сих пор считается одним из самых красивых мужчин в мире. \ Фото: tv.ua.