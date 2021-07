8 самых харизматичных мужчин в мире, перед которыми так сложно устоять

1. Принц Уильям

Один из самых красивых мужчин. \ Фото: parade.com.

Он покорил мир своей застенчивой улыбкой и харизмой. \ Фото: newspaperupdate.com.

2. Салман Хан

\ Фото: gulfnews.com. Болливудская звезда.\ Фото: gulfnews.com.

Красавец мужчина. \ Фото: hindustantimes.com.

3. Ноа Миллс

Скромная звезда. \ Фото: ru.wikipedia.org.

Покоритель женских сердец. \ Фото: kartinki24.ru.

4. Годфри Гао

Он добился популярности не только в своей стране, а и за её пределами. \ Фото: variety.com.

Звезда Тайваня. \ Фото: yahoo.com.

5. Джастин Трюдо

Самый красивый мужчина и премьер-министр. \ Фото: crimea.kp.ru.

А ещё он заядлый любитель стильных носков! \ Фото: bigpicture.ru.

6. Омар Боркан аль Гала

Его назвали слишком красивым. \ Фото: allourworld.info.

Он не только свёл с ума толпу девчонок, а и полицию нравов. \ Фото: sovkus.ru.

7. Брэд Питт

Он по праву считается одним из самых красивых мужчин в мире. \ Фото: kino-teatr.ru.

Голливудская звезда и сердцеед. \ Фото: clutch.ua.

8. Том Круз

Его Величество - Том Круз. \ Фото: podivm.moscow.

Он до сих пор считается одним из самых красивых мужчин в мире. \ Фото: tv.ua.

В мире полным-полно потрясающе красивых людей, о которых постоянно говорят и пишут в журналах . Но зачастую, большее внимание в данном случае уделяют именно женщинам, напрочь забывая о том, что помимо них в мире есть ещё и мужчины, не уступающие в своей красоте и харизме слабому полу.Очаровательный молодой человек с застенчивой улыбкой, ещё в раннем возрасте стал любимчиком общественности, а в настоящее время он является наглядным примером того, как должен выглядеть истинный джентльмен и мужчина. За плечами Принца Уильяма множество достижений, в том числе и армия, и поездка в Африку и Южную Америку, а также благотворительные фонды, которые ранее поддерживала его мать принцесса Диана. Ко всему прочему он является ответственным покровителем организации Centerpoint, помогающей бездомной молодёжи и принимает участие в программе Tusk Trust, посвящённой сохранению африканской дикой природы. И совсем неудивительно, что он занимает первое почётное место в данном списке. Ведь его обаянию, харизме и выдержке можно только позавидовать.На втором месте оказался индийский актёр Салман Хан, сумевший покорить своей харизмой не только Болливуд, а и сердца женщин по всему миру. Обладая вездесущим шармом и мускулистым телосложением , Хан является истинным фаворитом среди представительниц слабого пола. И несмотря на свой возраст, мужчина в прекрасной форме, а его фирменная тёплая улыбка способна растопить любое, даже самое чёрствое сердце.После начала своей карьеры в 2003 году Миллс перешёл на работу в ряд модных компаний, в первую очередь Wilhelmina Models, с которой он начал свою модельную жизнь. В 2004 году Миллс дебютировал в качестве модели подиума для осенних коллекций Gucci и Yves Saint Laurent в Милане и Париже, а также стал прекрасным «приобретением» для Versace, Michael Kors и , конечно же, Dolce & Gabbana, с которыми он подписал контракт в начале 2005 года. В 2009 году Миллс появился в кампании аромата naked Dolce & Gabbana Anthology с рядом других известных моделей, включая Клаудию Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Тайсон Баллу. В 2010 году он появился в Sex and the City 2. Ко всему прочему, Миллс стал одной из моделей Lacoste, снявшись в кампании «new look» под новым слоганом «нетрадиционный шик». Реклама была снята Мертом и Маркусом, показывая модели, одетые в знаковые белые рубашки поло Lacoste, надетые поверх причудливой чёрной вечерней одежды. В 2011 и 2012 годах Миллс появился в ситкоме CBS 2 Broke Girls, сыграв роль Робби, бойфренда Макса. Он также сделал камею в видео Тейлор Свифт 2012 года для «Мы никогда не вернёмся вместе». А в драматическом телесериале The Enemy Within Миллс собирается появиться в главной роли. Но несмотря на свою популярность, Ноа по-прежнему остаётся одним из самых скромных и застенчивых мужчин, которых всё ещё не испортила слава.Тайвань – это страна, которая вряд ли получает какое-либо серьёзное внимание с точки зрения кинозвёзд или суперкрасивых людей. Однако это не означает, что в этой части мира не существует красивых мужчин. Годфри Гао принадлежит именно к этой категории. Годфри родился в Тайбэе, Тайвань. Его семья переехала в Ванкувер, Канада, когда ему было всего девять лет, где он и вырос. Гао учился в Университете Капилано в Ванкувере, после окончания колледжа он вернулся на Тайвань и планировал стать профессиональным баскетболистом, однако стал моделью и сделал ряд рекламных работ и журнальных фотографий, которые открыли ему путь к исполнительской карьере. Один из самых популярных и обожаемых многими актёр, Годфри Гао уже давно имеет репутацию самого красивого человека в своей стране и за её пределами. Он продолжает работать в телевизионных шоу и фильмах и является чрезвычайно популярной звездой на Тайване и во всём мире.Джастин Трюдо – человек, который сто процентов не нуждается в представлении. Канадский премьер-министр, вероятно, самый красивый премьер-министр, который когда-либо был в этой стране. Джастин провёл свои первые годы в центре внимания как сын знаменитого канадского премьер-министра Пьера Трюдо. После колледжа он работал учителем в течение нескольких лет, прежде чем войти в политику . Впервые он был избран в канадский парламент в 2008 году, а в 2013 году Трюдо стал лидером Либеральной партии. Он и его партия одержали впечатляющую победу в 2015 году, когда Трюдо стал вторым самым молодым премьер-министром страны. Его обожают во всём мире не только дамы, но и мужчины. Благодаря своей суперстильной внешности и большой заботе о уязвимых слоях общества, он продолжает завоёвывать сердца по всему миру, став единственным политиком, попавшим в список самых красивых мужчин.Омар Боркан стал печально известен в 2013 году после того, как сообщалось, что он был выслан из Саудовской Аравии за то, что «слишком красив». Инцидент произошёл во время культурного фестиваля Jandriyah в Эр-Рияде, в котором Аль Гала, а также две другие модели мужского пола, работали на рекламном стенде. В интервью в январе 2015 года Аль Гала сказал, что на фестивале несколько девушек, собравшись вместе, попросили у него и других моделей автографы и пару совместных снимков, после чего толпа вокруг них выросла. Гала сказал, что религиозной полиции это не понравилось, и они вежливо попросили его покинуть фестиваль, опасаясь, что юные наивные девушки попросту влюбятся в дьявольски красивого парня. Позже делегация Объединенных Арабских Эмиратов выступила с заявлением, уточняющим, что Боркан и двух других моделей никогда не просили покинуть страну, только фестиваль, и это не имело ничего общего с тем, чтобы быть «слишком красивым», а было связано с тем, чтобы женщины не взаимодействовали с мужчинами, которые не являются членами их семьи.Они также заявили, что Аль Гала исполнял неприличные танцы на мероприятии. Инцидент стал одной из самых вирусных историй в интернете после того, как фотографии Аль Гала были распространены через социальные сети, и он был приглашён дать интервью на различных телевизионных программах и появился на обложках многочисленных журналов, будучи представлен международной прессой как «самый красивый арабский человек в мире» или «самый красивый мужчина в мире». И совсем неудивительно, что на его странице в Facebook более миллиона подписчиков, а он и по сей день продолжает сводить дам с ума одним лишь взглядом тёмных глаз.Брэд Питт продолжает очаровывать нас своей внешностью и превосходной актёрской игрой изо дня в день. Благодаря своей неугасающей красоте и способности сбивать дам с ног харизмой, он попадает в список самых красивых мужчин в мире, посоперничать с которым может лишь Том Круз . А замыкает этот список непревзойдённый сердцеед Том Круз, который невзирая на свой возраст и по сей день производит на женщин неизгладимое впечатление, мало кого оставляя равнодушным. Стоит только взглянуть на его обольстительную улыбку, как туту же теряешь дар речи, уж больно он хорош собой в такие моменты.