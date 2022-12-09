Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламы

Секрет успеха рекламных билбордов старой школы заключается в сдержанности, правильном сочетании белого и черного, нежности и агрессии. В этой подборке вы найдете 13 образцов наружной рекламы, которые объединены двумя факторами: 1) они необычайно эротичны и 2) вы видите гораздо меньше, чем вам кажется.









1. Бразильская спортивная ассоциация инвалидов. 2. Нижнее белье K-Lynn Lingerie (Дубай). 3. Водка Absolut (реклама создавалась для сериала «Секс в большом городе»). 4. Журнал Marie Claire (Йоханнесбург). 5. Казино в Аделаиде (Австралия). 6. Лосьон для ног Samantha (Филиппины). 7. Одежда London Fog (Нью-Йорк). 8. Джинсы Levi’s (Индия). 9. Презервативы Hansaplast (Париж). 10. Обувь Luciano Carvari. 11. Юбилей Playboy (Бразилия). 12. Презервативы Lovemachine (Гамбург). 13. Косметика Sisley (Шанхай).



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