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Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламы

Секрет успеха рекламных билбордов старой школы заключается в сдержанности, правильном сочетании белого и черного, нежности и агрессии. В этой подборке вы найдете 13 образцов наружной рекламы, которые объединены двумя факторами: 1) они необычайно эротичны и 2) вы видите гораздо меньше, чем вам кажется.

Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламы


Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламы 1. Бразильская спортивная ассоциация инвалидов. Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламы 2. Нижнее белье K-Lynn Lingerie (Дубай). Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламы 3. Водка Absolut (реклама создавалась для сериала «Секс в большом городе»). Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламы 4. Журнал Marie Claire (Йоханнесбург). Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламы 5. Казино в Аделаиде (Австралия). Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламы 6. Лосьон для ног Samantha (Филиппины). Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламы 7. Одежда London Fog (Нью-Йорк). Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламы 8. Джинсы Levi’s (Индия). Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламы 9. Презервативы Hansaplast (Париж). Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламы 10. Обувь Luciano Carvari. Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламы 11. Юбилей Playboy (Бразилия). Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламы 12. Презервативы Lovemachine (Гамбург). Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламы 13. Косметика Sisley (Шанхай).

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Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламы

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Самые эротичные минималистские образцы наружной рекламыПодписаться на мой Instagram

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