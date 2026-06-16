Как организовать хранение в маленькой ванной, если для шкафа нет места

В маленькой ванной нужно продумывать каждую мелочь, иначе кроме раковины, душа и унитаза ничего не влезет. Особенно остро стоит вопрос хранения, ведь мы привыкли держать в санузле все: начиная от бытовой химии, и заканчивая косметикой.
Идея 1: Длинная столешница
Под раковину можно установить шкафчик
Иногда для стиральной машины выделяют место на кухне, но все-таки в большинстве случаев она находится именно в ванной.
Главное правило – столешница должна быть выполнена из практичного влагостойкого материала, который не рассохнется через два-три месяца использования. Мелкие вещи лучше хранить в коробках или корзинках, чтобы не создавать визуальный шум. По той же причине следует выбирать полотенца в едином оттенке. Если они будут лежать на виду, важно, чтобы цвет не рябил в глазах.
Идея 2: Крючки и рейлинги
Пример использование крючков и рейлингов
При организации хранения в маленькой комнате, важно грамотно задействовать все пространство, в том числе вертикальное. Стены – прекрасная площадка для расположения многих вещей, поэтому постарайтесь использовать их по максимуму. Повесьте ряд крючков или рейлинг. Лучше всего это делать в том месте, где вещи должны быть под рукой – например, около раковины. На крючки можно повесить не только полотенца или халат, но также плетеную авоську, в которой удобно хранить запасы туалетной бумаги или бытовую химию.
Идея 3: Закрытая зона под ванной
Не используйте литой экран из плитки
Место под ванной в санузле часто пустует, хотя при желании там можно разместить большое количество вещей, начиная от запасов бытовой химии и заканчивая инструментами для уборки. Поэтому снимите глухой экран и установите вместо него раздвижные дверцы, чтобы иметь легкий доступ к содержимому.
Для удобства можете установить под ванной полки, а можете просто заполнить свободное пространство. Для грамотной организации и легкого поиска вещей используйте контейнеры, которые позволят разделить предметы по категориям.
Обратите внимание, что дизайн экрана должен вписываться в общий интерьер ванной комнаты. Универсально смотрится отделка под дерево или панель белого цвета. Но при желании можете сделать экран акцентом – получится интересно.
Идея 4: Прозрачные полки
На полках удобно хранить банные принадлежности
При выборе полок отдавайте предпочтение стеклянным или прозрачным акриловым. Они выглядят легко, воздушно, не перегружают пространство. Такие полки отлично будут смотреться в душевой зоне, а также над унитазом. Здесь можно хранить что угодно: косметику, текстиль, банные принадлежности и пр.
Если вы не хотите перегружать ванную комнату тяжелыми конструкциями, вроде шкафчиков, полки станут отличным решением. Единственный нюанс – частые уборки. Пыль, капли воды и прочие загрязнения будут копиться не только на самих полках, но и на вещах, которые там хранятся. Кстати, о содержимом – его нужно тщательно продумать. Чтобы не создавать визуальный шум, все баночки и флаконы должны быть максимально мнималистичными или выполненными в дизайне санузла.
Идея 5: Небольшая этажерка
Этажерка может быть компактной или более вместительной
Полки – не единственная альтернатива узкому шкафу-пеналу. Также можно установить мобильную этажерку с колесиками и несколькими ярусами. Важно, чтобы она поместилась в пространство между сантехникой или раковиной и стеной, поэтому заранее измерьте имеющуюся площадь. Обычно этажерку используют там, где другая мебель не помещается из-за своих габаритов. На полках удобно хранить органайзер с косметикой, коллекцию парфюмерии, стопки полотенец. А во время уборки вам достаточно будет выдвинуть этажерку помыть пол и вернуть ее обратно – никаких лишних движений.
Идея 6: Зеркало с полками
Хорошо, если зеркало будет с подсветкой.
Как насчет того, чтобы отказаться от классического зеркала, которое не выполняет никаких функций, кроме основной, и заменить его более практичным вариантом? Классический шкафчик с зеркальной дверцей и полками внутри поможет организовать хранение и скрыть от посторонних глаз многочисленные флаконы, баночки, стакан с зубными щетками, хозяйственные мелочи.
Подобная конструкция позволяет экономить место на бортиках раковины, а также избавляет от нужды сверлить стены и вешать дополнительные полки. Чтобы обеспечить качественное освещение вокруг зеркала, выбирайте модели с подсветкой либо вешайте по бокам бра.
Идея 7: Стеллаж над стиральной машиной
Стеллаж может быть деревянный или металлический
Если стиральная машина стоит не рядом с раковиной, а отдельно, обязательно задействуйте пространство, расположенное над ней. Здесь есть несколько вариантов: это могут быть полки, подвесной шкафчик, а если вы не хотите сверлить стены или боитесь, что они не выдержат нагрузки, установите стеллаж на высоких ножках. Он идеально подходит для хранения средств для стирки: порошка, геля, отбеливателя, кондиционера и пр. Также там поместятся чистые полотенца и запасы туалетной бумаги. Если останется свободное место, дополните стеллаж комнатными растениями, которые любят влагу и хорошо себя чувствуют в темноте. Как вариант – плющ, эпипремнум золотистый, алоэ приземистое и пр.
Свежие комментарии