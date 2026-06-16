Как организовать хранение в маленькой ванной, если для шкафа нет места

В маленькой ванной нужно продумывать каждую мелочь, иначе кроме раковины, душа и унитаза ничего не влезет. Особенно остро стоит вопрос хранения, ведь мы привыкли держать в санузле все: начиная от бытовой химии, и заканчивая косметикой.



Идея 1: Длинная столешница

Идея 2: Крючки и рейлинги

Идея 3: Закрытая зона под ванной

Идея 4: Прозрачные полки

Идея 5: Небольшая этажерка

Идея 6: Зеркало с полками

Идея 7: Стеллаж над стиральной машиной

Под раковину можно установить шкафчикИногда для стиральной машины выделяют место на кухне, но все-таки в большинстве случаев она находится именно в ванной.Чтобы максимально эргономично использовать имеющееся пространство, установите прибор рядом с раковиной, а затем сделайте для них общую широкую столешницу. Таким образом вы получите поверхность, которая смело сможет заменить несколько полок. На ней можно разместить органайзеры с косметикой, дозатор с жидким мылом полотенца и пр.Главное правило – столешница должна быть выполнена из практичного влагостойкого материала, который не рассохнется через два-три месяца использования. Мелкие вещи лучше хранить в коробках или корзинках, чтобы не создавать визуальный шум. По той же причине следует выбирать полотенца в едином оттенке. Если они будут лежать на виду, важно, чтобы цвет не рябил в глазах.Пример использование крючков и рейлинговПри организации хранения в маленькой комнате, важно грамотно задействовать все пространство, в том числе вертикальное. Стены – прекрасная площадка для расположения многих вещей, поэтому постарайтесь использовать их по максимуму. Повесьте ряд крючков или рейлинг. Лучше всего это делать в том месте, где вещи должны быть под рукой – например, около раковины. На крючки можно повесить не только полотенца или халат, но также плетеную авоську, в которой удобно хранить запасы туалетной бумаги или бытовую химию.Отлично будут смотреться мешочки для мелочей, содержимое которых легко менять. Это смотрится эстетично, плюс таким образом можно разгрузить столешницу.Не используйте литой экран из плиткиМесто под ванной в санузле часто пустует, хотя при желании там можно разместить большое количество вещей, начиная от запасов бытовой химии и заканчивая инструментами для уборки. Поэтому снимите глухой экран и установите вместо него раздвижные дверцы, чтобы иметь легкий доступ к содержимому.Для удобства можете установить под ванной полки, а можете просто заполнить свободное пространство. Для грамотной организации и легкого поиска вещей используйте контейнеры, которые позволят разделить предметы по категориям.Обратите внимание, что дизайн экрана должен вписываться в общий интерьер ванной комнаты. Универсально смотрится отделка под дерево или панель белого цвета. Но при желании можете сделать экран акцентом – получится интересно.На полках удобно хранить банные принадлежностиПри выборе полок отдавайте предпочтение стеклянным или прозрачным акриловым. Они выглядят легко, воздушно, не перегружают пространство. Такие полки отлично будут смотреться в душевой зоне, а также над унитазом. Здесь можно хранить что угодно: косметику, текстиль, банные принадлежности и пр.Если вы не хотите перегружать ванную комнату тяжелыми конструкциями, вроде шкафчиков, полки станут отличным решением. Единственный нюанс – частые уборки. Пыль, капли воды и прочие загрязнения будут копиться не только на самих полках, но и на вещах, которые там хранятся. Кстати, о содержимом – его нужно тщательно продумать. Чтобы не создавать визуальный шум, все баночки и флаконы должны быть максимально мнималистичными или выполненными в дизайне санузла.Этажерка может быть компактной или более вместительнойПолки – не единственная альтернатива узкому шкафу-пеналу. Также можно установить мобильную этажерку с колесиками и несколькими ярусами. Важно, чтобы она поместилась в пространство между сантехникой или раковиной и стеной, поэтому заранее измерьте имеющуюся площадь. Обычно этажерку используют там, где другая мебель не помещается из-за своих габаритов. На полках удобно хранить органайзер с косметикой, коллекцию парфюмерии, стопки полотенец. А во время уборки вам достаточно будет выдвинуть этажерку помыть пол и вернуть ее обратно – никаких лишних движений.Хорошо, если зеркало будет с подсветкой.Как насчет того, чтобы отказаться от классического зеркала, которое не выполняет никаких функций, кроме основной, и заменить его более практичным вариантом? Классический шкафчик с зеркальной дверцей и полками внутри поможет организовать хранение и скрыть от посторонних глаз многочисленные флаконы, баночки, стакан с зубными щетками, хозяйственные мелочи.Подобная конструкция позволяет экономить место на бортиках раковины, а также избавляет от нужды сверлить стены и вешать дополнительные полки. Чтобы обеспечить качественное освещение вокруг зеркала, выбирайте модели с подсветкой либо вешайте по бокам бра.Стеллаж может быть деревянный или металлическийЕсли стиральная машина стоит не рядом с раковиной, а отдельно, обязательно задействуйте пространство, расположенное над ней. Здесь есть несколько вариантов: это могут быть полки, подвесной шкафчик, а если вы не хотите сверлить стены или боитесь, что они не выдержат нагрузки, установите стеллаж на высоких ножках. Он идеально подходит для хранения средств для стирки: порошка, геля, отбеливателя, кондиционера и пр. Также там поместятся чистые полотенца и запасы туалетной бумаги. Если останется свободное место, дополните стеллаж комнатными растениями, которые любят влагу и хорошо себя чувствуют в темноте. Как вариант – плющ, эпипремнум золотистый, алоэ приземистое и пр.