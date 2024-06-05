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Писатель, эстет, денди да и просто экстраординарная личность – именно таким запомнился современникам

В этой статье мы не будем взвешивать все «за» и «против» такого явления в нашей жизни, как вегетарианство. В любом случае правда находится где-то посередине между этими «за» и «против». Мы просто предъявим вашему вниманию 25 интересных фактов, которые, скорее всего, вам не были известны.

Вегетарианство основывается на принципах древнеиндийской и древнегреческой философий.

В Ведах – древнеиндийских рукописях – берет свое начало одно из основных понятий ведической философии: учение об ахимсе или ненасилии по отношению к животным и другим живым существам. Для греков же быть вегетарианцем означало следовать ритуальным предписаниям и лечебным назначениям.

Чего мы не знали о вегетарианстве

Одним из первых и самых известных вегетарианцев был греческий философ и математик Пифагор (вспомните теорему Пифагора), который жил в шестом веке до нашей эры. Выражение «Пища Пифагора» широко использовалось для обозначения рациона на растительной основе, пока в 19 веке термин «вегетарианец» не был придуман.

Чего мы не знали о вегетарианстве

Для того чтобы лучше понять, что собой представляет вегетарианство, надо знать, что существует несколько типов вегетарианцев. Самые строгие вегетарианцы – это веганы. Веганы не едят не только мясо, но и все продукты животного происхождения (молоко, сыр, яйца, мед и т.д.).

Чего мы не знали о вегетарианстве

Термин веган происходит от слова вегетарианец. Впервые он был использован в 1944 году, когда Элси Шригли и Дональд Уотсон заявили, что понятие «быть вегетарианцем» включает употребление многих продуктов животного происхождения и таким образом не соответствует полностью растительной диете.

Чего мы не знали о вегетарианстве

Люди становятся вегетарианцами по ряду причин. Так например, основанием для этого могут стать медицинские показания, политические, культурные и религиозные убеждения, проблемы экологии и даже экономические кризисы.
Тем не менее, наиболее частая причина заключается в моральных мотивах, то есть вегетарианцы становятся на сторону всех живых существ, желая избавить их от страданий и смерти.

Чего мы не знали о вегетарианстве

Научные исследования неоднократно показывали, что вегетарианская диета повышает обмен веществ в организме, помогая сжигать жир и калории намного быстрее, чем это происходит в организме того, кто ест мясо.

Чего мы не знали о вегетарианстве

Известным представителем эпохи Ренессанса, который выступал в защиту вегетарианства, был Леонардо да Винчи. В действительности он был убежденным веганом и открыто перечил религиозным властям своего времени, утверждая, что Бог не давал людям право поедать животных.

Чего мы не знали о вегетарианстве

Французский философ Вольтер также поддерживал вегетарианство (хотя мы и не знаем, был ли он сам вегетарианцем). Он заявлял, что европейцам-христианам надо еще поучиться у последователей индуизма правильному обращению с животными.

Чего мы не знали о вегетарианстве

В ходе 20-летнего исследования в Китае сравнивали показатели смертности среди мясоедов и вегетарианцев. Согласно ему, граждане страны, которые ели мясо, имели более высокие показатели смертности от «западных болезней», а те, кто ел преимущественно растительную пищу, были более здоровыми.

Чего мы не знали о вегетарианстве

Есть или не есть мясо – этот вопрос обсуждался на протяжении всей истории христианства. Многие богословы утверждают, что вегетарианская диета как нельзя лучше соответствует таким христианским принципам, как милосердие и сострадание. Иисус, как полагают, не ел мяса, а лишь рыбу и морепродукты.

Чего мы не знали о вегетарианстве

Вегетарианцев, которые едят рыбу, называют пескетарианцами. Термин впервые возник в 1993 году, путем сочетания итальянского слова pesce (рыба) и слова вегетарианец.

Чего мы не знали о вегетарианстве

Есть и плохая новость для вегетарианцев: витамин B12 является одним из немногих питательных веществ, который содержится только в мясе. Исследования показали, что дефицит витамина В12 может привести к ослаблению костей.

Чего мы не знали о вегетарианстве

Президент Бенджамин Франклин был одним из самых известных американских вегетарианцев, благодаря ему Америка узнала такой продукт как тофу (соевый сыр). Правда, позже он снова стал мясоедом.

Чего мы не знали о вегетарианстве

А вот еще кое-что о разновидностях вегетарианства. Так называемые, ово-вегетарианцы едят яйца, но не употребляют молочные продукты. Лакто-вегетарианцы все делают наоборот. Ово-лакто-вегетарианская диета включает в себя как яйца, так и молочные продукты.

Чего мы не знали о вегетарианстве

Как показывают исследования, вопреки распространенному мнению, в организме у вегетарианцев не намного меньшего белка, чем у тех, кто ест мясо. Вегетарианские диеты обеспечивают достаточным количеством белка, если они включают в себя разнообразную растительную пишу.

Чего мы не знали о вегетарианстве

Но все те же исследования определили, что мужчины-вегетарианцы проигрывают мясоедным «мачо», они воспринимаются не такими мужественными. С этим соглашаются даже женщины-вегетарианки.

Чего мы не знали о вегетарианстве

Если вам нравятся гамбургеры, яичница с беконом, и вы ищете причину не принять вегетарианство, у нас есть хорошие новости для вас: Адольф Гитлер, говорят, был одним из самых приверженных вегетарианцев.

Чего мы не знали о вегетарианстве

Действительно, Гитлер твердо верил, что вегетарианство может поспособствовать военным успехам Германии. Он утверждал, что солдаты Цезаря ели только овощи, а викинги не смогли бы пускаться в долгие плавания, если бы их привычной едой было мясо, которое они могли получить, занимаясь активно скотоводством, а не мореходством.

Чего мы не знали о вегетарианстве

Исследователи обнаружили, что по уровню IQ у детей можно предсказать, станут ли они вегетарианцами, когда вырастут, и таким образом, избегут ли риска сердечнососудистых заболеваний. Чем выше IQ, тем больше вероятность, что ребенок станет вегетарианцем.

Чего мы не знали о вегетарианстве

Вы когда-нибудь слышали о «фрукторианцах«? Нет? Честно говоря, мы тоже не слышали до этого времени. Фрукторианец — это тот, кто ест только фрукты, орехи, семечки и другие продукты растительного происхождения, которые можно собирать, не уничтожая дерево или растение.

Чего мы не знали о вегетарианстве

Больше всего вегетарианцев в Индии.

Чего мы не знали о вегетарианстве
Веганы спорят друг с другом, можно ли им употреблять мед или нельзя. Одни доказывают, что нельзя, т.к. это продукт животного происхождения, да и нехорошо отнимать мед у пчел. Другие же не видят ничего плохого в этом.

Чего мы не знали о вегетарианстве

В 2012 году городской совет Лос-Анджелеса единогласно одобрил резолюцию, согласно которой все понедельники в Городе Ангелов объявлялись постными. Таким образом они оказали поддержку международной кампании, которая выступает за сокращение потребления мяса в целях укрепления здоровья и для улучшения экологии.

Чего мы не знали о вегетарианстве

И последнее, но не менее важное — нет никаких сомнений, что вегетарианство, как никакая другая диета, способствует улучшению экологии. А наши мясные предпочтения таят угрозы для планеты. Вот один из наглядных примеров — с 1950 года на земле уничтожено около половины тропических лесов мира, их уничтожают в угоду мясных производителей.

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