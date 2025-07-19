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Как при помощи пластиковой бутылкой прочистить засор в унитазе

Самые неожиданные неприятности всегда случаются внезапно. Вот к примеру, засорился унитаз и вода не уходит. Вантуза нет под рукой, что можно сделать в этой ситуации? Как выйти из столь досадного положения? И тут вам не помощь придет смекалка и пластиковая бутылка. Лично меня данный метод прочистки один раз да выручил.





Прочищаем засор ПЭТ бутылкой



Берем бутылку 1,5 — 2 литра и отрезаем у нее дно. Также понадобится любой черен от швабры или некая палка. Надеваем обрезанную бутылку на черенок.



И вот получилось некое подобие вантуза.
Далее возвратно-поступательными движениями пытаемся создать давление в унитазе. Думаю не стоит заострять на этом внимание, и так все понятно.



В результате работы бутылка может деформироваться — в этом нет ничего страшного. Так и заведено.



Если все правильно сделать, то засор уйдет и унитаз будет вновь готов к работе.



Способ нехитрый, но вполне рабочий. Кстати, если нет черена в наличии, то можно толкать бутылку напрямую рукой, конечно это не совсем эстетично, но как вариант может спасти.
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унитаз
Засор
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