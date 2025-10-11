40 видов мошенничества, которых стоит опасаться в путешествиях

Даже в самых, казалось бы, «цивилизованных» странах вы рискуете оказаться в центре внимания нечистых на руку людей. Конечно, где-то такая вероятность выше, где-то ниже, но мошенники есть везде.
1. Браслет дружбы
К вам кто-то подходит и предлагает браслет дружбы. Независимо от вашего ответа, вас попытаются взять за запястье и пытаться надеть браслет, прося оплату.
Распространено: в Париже, Риме, Барселоне, Каире.
2. Роза для вашей женщины
В тот момент, когда вы находитесь со своей девушкой/женой/любовницей, к вам подходит мужчина и предлагает ей розу. Потом он попросит несусветную сумму, а если вы будете отказываться, он выставит вас на посмешище как жадного и бедного.
Распространено: в Париже, Риме, Барселоне.
3. Найденное кольцо
Прямо перед вами женщина «найдёт» кольцо и спросит, не вы ли его потеряли. Когда вы скажете «нет», она его осмотрит и сообщит, что оно из чистого золота. И после этого предложит вам купить его. Причём будьте уверены, цена будет гораздо, гораздо выше реальной стоимости.
Распространено: в Париже.
4. Брошенный вам в руки младенец
К вам подходит женщина и бросает своего младенца (обычно это кукла) прямо вам в руки. Когда вы в шоке его подхватываете и пытаетесь сообразить, что происходит, сообщники шарят у вас по карманам или сумке.
Распространено: в Риме.
5. Уличные игры
Вечная классика. Обычно используется игра «в напёрстки». Используется три и более стакана, которые «ведущий» быстро перемещает по столу, казалось бы, в хаотичной последовательности., под каким из них находится шарик. Обычно это представление используется для отвлечения вашего внимания, пока обчищают ваши карманы или сумку.
Распространено: в Париже, Лондоне.
6. Потерявшийся бумажник
Вы видите на земле/полу бумажник, словно бы украденный и выкинутый. Проходя мимо, вы инстинктивно проверяете, на месте ли ваш собственный бумажник. Тем самым вы показываете наблюдателю, где лежат ваши деньги, чтобы позднее попытаться их выкрасть.
Распространено: в Риме, Украине.
7. Пятно на вашем пиджаке
Кто-то незаметно проливает какую-то жидкость (что угодно, начиная от кетчупа до поддельного птичьего помёта) на ваш пиджак или куртку. Потом вам указывают на пятно и предлагают помочь его вычистить. Когда вы передаёте им одежду в руки, карманы незаметно обчищаются.
Распространено: в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро.
8. Чистильщик обуви
Мужчина роняет свою обувную щётку прямо перед вами. Когда вы поднимаете её для него, он предлагает отблагодарить вас чисткой обуви. Сначала это выглядит как жест доброй воли в благодарность, но по окончании работы с вас потребуют деньги.
Распространено: в Стамбуле.
9. Торговка розмарином
Пожилая женщина предлагает вам веточку розмарина, который является символом дружбы. Она схватит вас за руку и, вероятно, предложит вам погадать. После чего потребует денег за услуги. А если не заплатите, начнёт проклинать вас и вашу семью, причём очень громко и убедительно.
Распространено: в Мадриде, Нью-Дели.
10. Фотограф
Когда вы фотографируете, особенно когда делаете портреты друг друга, доброжелательно выглядящий местный житель предлагает сфотографировать вас вместе. В лучшем случае, он потом попросит денег за помощь, в худшем — убежит с вашим гаджетом.
Распространено: по всей Европе.
11. Музыкант
Доброжелательный и энергичный человек привлекает ваше внимание, когда вы проходите мимо, и просит оценить его музыку, вручая вроде бы бесплатный CD. Он вам расскажет, что вы оказали бы ему огромную услугу, если бы дали послушать его музыку своим друзьям и знакомым на родине. Когда вы берёте диск, он попросит оплату, а если вы откажетесь, он с подельниками начнёт вас запугивать, пока не заплатите.
Распространено: в Нью-Йорке.
12. Наркодилер
Таксист или моторикша предлагает вам какой-нибудь наркотик, если вы направляетесь на вечеринку или вечернюю прогулку. Когда вы заключаете сделку, возникает фальшивый полицейский, хватает вас и начинает вымогать взятку за избавление от тюрьмы.
Распространено: остров Пханган, Тайланд.
13. Дорогое такси
Некоторые таксисты постараются воспользоваться вашим незнанием города или местности. Они выберут более длинный маршрут, постоят в пробках, чтобы на счётчике набралась сумма побольше.
Распространено: по всему миру.
14. Ночной автобус
Вам предложат невероятно дешёвую междугороднюю поездку на ночном автобусе. В результате вы заплатите больше, чем предполагали, поскольку вам насчитают плату за провоз багажа, да ещё и украдут что-нибудь.
Распространено: в Бангкоке.
15. Уронили и подменили
Таксисты, официанты, продавцы и т.д. «случайно» роняют вашу сдачу и поднимают выглядящую так же сумму. Но при этом подменяют монеты и купюры на другие, меньшего достоинства.
Распространено: в Азии.
16. Пробитое колесо
Арендованные машины часто бросаются в глаза местным жителям. Они прокалывают вам шины тем или иным способом, а потом предлагают помочь заменить колесо. Пока ваше внимание отвлечено, сообщник похищает из салона ваши вещи.
Распространено: в Сан-Хосе.
17. Железнодорожные карманники
Наполненные поезда — одно из самых популярных мест «работы» воров-карманников.
Распространено: в Европе.
18. Сбежавший таксист
Когда вы прибываете из аэропорта в отель, таксист любезно достаёт из багажника вашу поклажу. Он спешит, быстро садится в машину и уезжает. А всё потому, что он не вынул одну из самых маленьких и незаметных ваших сумок или чемоданов.
Распространено: в Лас-Вегасе.
19. Кассир с телефоном
Кассир в магазине притворяется, что говорит по телефону, обслуживая вас. Но на самом деле незаметно фотографирует вашу банковскую карту, чтобы потом сделать её копию.
Распространено: в Барселоне.
20. Медленный подсчёт
Кассир очень медленно отсчитывает вашу сдачу и часто делает паузы, в надежде, что вы потеряете терпение и либо уйдёте, либо с облегчением возьмёте наконец сдачу, которую вам отсчитают гораздо меньше, чем нужно.
Распространено: в Европе.
21. Невероятно выгодные украшения
Доброжелательный таксист или моторикша говорит, что место, куда вы направляетесь, уже закрыто, и рекомендует поехать куда-нибудь ещё. Когда вы приезжаете, то встречаете «случайно» другого добряка, который рассказывает, как покупает бриллианты или другие драгоценные камни в местном ювелирном магазине, а потом продаёт гораздо дороже у себя дома. Его задача — убедить вас купить драгоценности, украшения или даже ковры, пообещав, что вы продадите их с хорошей прибылью у себя дома.
Распространено: в Бангкоке, Нью-Дели.
22. Хитрый доктор
«Врач» в нерабочее время предлагает вам купить фальшивую лицензию врача, уверяя, что с их помощью вы можете сэкономить хорошие деньги на туристической страховке. Вот только все страховые компании об этом знают и не ведутся.
Распространено: в Нью-Дели.
23. Фальшивый полицейский
К вам подходит «полицейский» и сообщает, что сейчас появилось много фальшивых денег, поэтому ему нужно проверить ваш бумажник. Когда он его возвращает, часть денег оказывается украдено. Также «полицейский» может попросить ваш паспорт или визу и притворится, что есть какая-то проблема с вашими документами, попросив вознаграждение за её решение.
Распространено: в Мехико, Боготе, Бухаресте, Бангкоке.
24. Фальшивый билет
Пока вы стоите в очередь в кассу, к вам подходит один из членов персонала (фальшивый) и предлагает билеты подороже, но без очереди. Билеты оказываются в последствии тоже фальшивыми.
Распространено: в Париже, Лондоне.
25. Местный житель, страстно желающий помочь
К вам подходит приятный человек, говорящий по-русски, и предлагает помочь с непонятным банкоматом или автоматом по продаже билетов. Это выглядит как бескорыстная помощь, но на самом деле он запоминает ваш пин-код, чтобы потом украсть бумажник с банковской картой. Может и убежать с наличными.
Распространено: в Европе.
26. Продавец карт
К вам подходят и предлагают купить карту. Её разворачивают перед вашим лицом, чтобы показать товар лицом, но это делается для отвлечения внимания, пока крадут из ваших карманов.
Распространено: в Европе.
27. Попрошайка
Обычно это старик/старуха или беременная женщина, просящие у вас сдачу у магазина, лавки или другого заведения. Обычно это выглядит безобидно, но зачастую их подельники следят, куда вы кладёте бумажник. На будущее.
Распространено: по всему миру.
28. Бесплатный массаж
Когда вы расслаблено лежите на пляже, к вам подходит мужчина и предлагает сделать массаж. Даже если вы отказываетесь, он попытается сделать небольшой массаж в качестве «пробника», бесплатно. Но начав, он постарается делать как можно дольше, чтобы потом потребовать с вас плату за полноценный сеанс.
Распространено: на Барбадосе, на Багамах.
29. Флирт
Привлекательная женщина подходит к одинокому мужчине-путешественнику и начинает флиртовать. Она предложит пойти с ней в бар или клуб, а в конце вам принесут несусветный счёт.
Распространено: в Афинах.
30. Предупреждение о карманнике
Карманники притворяются доброжелательными местными жителями и говорят вам, что только что видели, как кто-то украл бумажник или телефон, и советуют вам быть осторожнее. Они внимательно следят, где вы проверяете лежащий телефон и бумажник. Позднее пытаются их украсть.
Распространено: в Европе.
31. Сломанный фотоаппарат
Кто-нибудь просит сфотографировать его или группу его друзей. Данная вам в руки камера не работает, и когда вы её возвращаете, её бросают, чтобы она разбилась. После этого с вас начинают требовать компенсацию, а также могут обокрасть во время спора.
Распространено: по всему миру.
32. Студентки, изучающие английский язык
Невинно выглядящие девушки слышат, как вы говорите по-английски, и просят помочь им попрактиковаться в языке. Их рассказ вскоре превращается в слезливую историю, и у вас просят денег. Этот же подход используется, чтобы пригласить вас в кафе и тем самым отблагодарить. Счёт принесут невменяемый, а девушки куда-то исчезнут.
Распространено: в Шанхае, Пекине, Сиане.
33. Бесплатный арахис
Когда вы сидите за столом в кафе, подходит человек и предлагает арахис, поставив вазу с ними. Как только вы к ним притронетесь, он попросит оплату.
Распространено: в Рио-де-Жанейро.
34. Открытка
Бедно выглядящий ребёнок протягивает вам ручку и открытку и просит помочь написать письмо домой. Он рассказывает о своей нищете и провоцирует у вас чувство жалости, чтобы сыграть на этом и стрясти с вас деньжат.
Распространено: в Риме.
35. Прошение о благотворительности
Группа детей, зачастую прикидывающихся глухими, просят вас подписать прошение о благотворительности и сделать пожертвование. Пока вы читаете прошение, их руки, скрытые папками, лазят по вашим карманам.
Распространено: в Париже.
36. Цыганята
Большая группа детей и подростков-цыган окружает вас на улице и громко и хаотично просят у вас деньги или другие подачки. Могут продавать газеты, открывая перед вами и показывая, пока другие лезут в ваши карманы и сумки.
Распространено: в Риме, Милане, Флоренции.
37. Закрытый отель
Таксист (в сговоре с мошенниками) говорит, что ваш отель закрыт на ремонт, но он знает другое место, где вы можете остановиться. Этот отель оказывается в отвратительном районе и гораздо дороже. Подобные места зачастую называются очень похоже на популярные отели, чтобы сбить туристов с толку, когда те приезжают, чтобы они решили, что отель правильный, а фотографии номеров на сайте были ошибочные.
Распространено: в Европе.
38. Фальшивый звонок с ресепшена
Похитители личностей звонят в ваш номер в отеле и притворяются, что это звонок с ресепшена. Просят подтвердить реквизиты вашей банковской карты. Могут звонить посреди ночи, чтобы вы поленились спуститься вниз и всё выяснить.
Распространено: по всему миру.
39. Проверка номера
Двое «сотрудников», одетые в форму отеля, стучат к вам в номер для обычной проверки помещений. Один отвлекает вас разговором, второй похищает то, что лежит на виду.
Распространено: в Барселоне, Мадриде.
40. Фальшивое меню
Под дверь номера подсовывают фальшивое меню, в надежде, что вы позвоните по телефону в нём и что-нибудь закажете. Вам ничего не принесут, вместо этого сделают дубликат вашей банковской карты.
Распространено: в США.
