Фотографии, сделанные во время путешествия Дуга Смита в 1988 году по Грузии

Крепость Ананури, расположенная в 70 км от Тбилиси.

1. Памятник Сталину из окна магазина

Вид памятника Сталину из окна магазина на центральной площади

2. Дом-музей Сталина

Дом-музей Сталина в Гори.

3. Вход в Дом-музей Сталина

Главный вход в Дом-музей Сталина в Гори .

4. Выставка подарков Сталину

Выставка подарков Сталину в Доме-музее Сталина в Гори.

5. Инкрустированный портрет Сталина

Инкрустированный портрет Сталина в Доме-музее Сталина в Гори.

6. Монумент Победы

Монумент Победы в одном из парков в Гори.

7. Могила матери Сталина

Надгробный камень на могиле матери Сталина.

8. Памятник Сталину

Памятник Сталину у входа в научно-исследовательский институт в Гори.

9. Портрет Сталина

Портрет Сталина в доме-музее Сталина в Гори.

10. Выпечка хлеба

Грузинская женщина за выпечкой хлеба.

11. Крепость Ананури

Крепость Ананури расположенная в 70 км от Тбилиси.

12. Памятник Георгию Саакадзе

Памятник Георгию Саакадзе в Каспи

13. Православная Церковь

Купол Грузинской Православной Церкви .