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Фотографии, сделанные во время путешествия Дуга Смита в 1988 году по Грузии


Фотографии, сделанные во время путешествия Дуга Смита в 1988 году по Грузии

Крепость Ананури, расположенная в 70 км от Тбилиси.

Грузия в СССР была одной из самых успешных и процветающих республик. В 1970-х годах Грузии побывал иностранный корреспондент и путешественник Дуг Смит. Фотографии, которые он сделал во время своей поездки, позволяют представить, как жили в Грузии в то время.

1. Памятник Сталину из окна магазина


Фотографии, сделанные во время путешествия Дуга Смита в 1988 году по Грузии

Вид памятника Сталину из окна магазина на центральной площади.

 

2. Дом-музей Сталина


Фотографии, сделанные во время путешествия Дуга Смита в 1988 году по Грузии

Дом-музей Сталина в Гори.

 

3. Вход в Дом-музей Сталина


Главный вход в Дом-музей Сталина в Гори.

Главный вход в Дом-музей Сталина в Гори.

 

4. Выставка подарков Сталину


Выставка подарков Сталину в Доме-музее Сталина в Гори.

Выставка подарков Сталину в Доме-музее Сталина в Гори.

 

5. Инкрустированный портрет Сталина


Инкрустированный портрет Сталина в Доме-музее Сталина в Гори.

Инкрустированный портрет Сталина в Доме-музее Сталина в Гори.

 

6. Монумент Победы


Монумент Победы в одном из парков в Гори.

Монумент Победы в одном из парков в Гори.

 

7. Могила матери Сталина


Надгробный камень на могиле матери Сталина.

Надгробный камень на могиле матери Сталина.

 

8. Памятник Сталину


Памятник Сталину у входа в научно-исследовательский институт в Гори.

Памятник Сталину у входа в научно-исследовательский институт в Гори.

 

9. Портрет Сталина


Портрет Сталина в доме-музее Сталина в Гори.

Портрет Сталина в доме-музее Сталина в Гори.

 

10. Выпечка хлеба


Грузинская женщина за выпечкой хлеба.

Грузинская женщина за выпечкой хлеба.

 

11. Крепость Ананури


Фотографии, сделанные во время путешествия Дуга Смита в 1988 году по Грузии

Крепость Ананури расположенная в 70 км от Тбилиси.

 

12. Памятник Георгию Саакадзе


Памятник Георгию Саакадзе в Каспи.

Памятник Георгию Саакадзе в Каспи.

 

13. Православная Церковь


Купол Грузинской Православной Церкви.

Купол Грузинской Православной Церкви.

 

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Фотографии, сделанные во время путешествия Дуга Смита в 1988 году по Грузии

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Фотографии, сделанные во время путешествия Дуга Смита в 1988 году по ГрузииПодписаться на мой Instagram
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