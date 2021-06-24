Советы беременным женщинам прошлого: от просто нелепых до откровенно вредных

Задача каждой приличной беременной женщины — обеспечить себе здоровые и счастливые 9 месяцев ожидания. Даже современным будущим матерям непросто разобраться в многообразии противоречивых советов на эту тему, а вот женщинам прошлого приходилось еще сложнее — им надо было следовать странным, нелепым, а иногда и вовсе нездоровым советам, считающимся в свое время образцом здравого смысла.













1. Как узнать, что вы беременны? Это сейчас мы можем купить простейший тест на беременность в любой аптеке и рассказать новости всей семье уже через несколько минут. Но всего пару десятилетий назад определение беременности было длительным и сложным процессом. Когда в начала XX века ученые обнаружили гормон беременности ХГЧ, они не придумали ничего лучше, как инъецировать мочу женщины неполовозрелым кроликам или мышам. Через 5 дней животное убивали, чтобы изучить яичники. Если они оказывались увеличены, женщину можно было начинать поздравлять со скорым прибавлением в семействе.







2. Что не стоит есть? Диета беременной женщины строилась вокруг исключения того, что может навредить будущему ребенку. Впрочем, как и сейчас. Однако потенциальные «вредители» сильно изменились. Например, в XV веке беременным строго-настрого запрещалось есть голову кролика, потому что это могло привести к заячьей губе у ребенка, или мягкие сыры, из-за которых у мальчика мог оказаться маленький пенис. Еще советы? Разумеется! Например, не есть острое, потому что от этого ребенок может ослепнуть.







3. Что, наоборот, надо есть? Средневековые лекари часто советовали беременным женщинам есть «теплую, сухую еду» (что бы это ни было…), а также запивать это большим количеством красного вина. А прекрасная финская традиция, которая понравилась бы большинству современных будущих мам, советовала есть шоколад, чтобы ребенок получился счастливым.

Что же касается странных пищевых пристрастий и неожиданных непреодолимых желаний беременных — считалось, что они определяют вкусы и любимые продукты будущего ребенка.4. О чем думать? Доктора Викторианской эпохи верили, что мысли беременной женщины передаются ребенку. А его будущий характер напрямую зависит от чувств , эмоций и переживаний матери во время беременности. Другими словами, тихие и счастливые матери делали спокойных и счастливых детей.5. Носите корсет! В прошлом для беременных женщин не было ничего хуже, чем выглядеть беременными. Решением этой проблемы занялись производители одежды, посоветовав носить всем будущим матерям жесткие корсеты. Предполагалось, что ношение корсета хорошо и для ребенка, так как это обеспечивает его нахождение «в нужном месте». Поддерживающий бандаж активно применяется и в наше время, но в тех корсетах для беременных было довольно сложно сидеть, есть, да и просто дышать.6. Заниматься ли сексом? Ответ очевиден — только если вы хотите, чтобы ваш ребенок родился извращенцем. Джон Харви Келлог — изобретатель знаменитых кукурузных хлопьев — по совместительству был врачом, известным своими работами в области сексологии. Его совет будущим родителям был предельно строг и однозначен: ни-ни! «Сексуальную активность во время беременности стоит отложить для пользы как ребенка, так и самой матери. Вредное воздействие удовлетворения страстей на ребенка в период, когда закладывается его характер, вне всяких сомнений гораздо сильнее, чем мы привыкли думать. У нас нет ни малейших сомнений относительно того, что это является основной причиной передачи ребенку склонностей к распутству». Другими словами, отпрыск непременно станет извращенцем, если мама и папа займутся сексом. В конце концов, потерпеть надо всего-то 9 месяцев. А потом еще лет эдак 18… На всякий случай.7. Зачем выходить на улицу, если можно сидеть дома и заниматься рукоделием? Эксперты середины 1950-х годов предостерегали беременных женщин от излишней активности, советуя отдых и релаксацию в качестве лучших занятий для будущей матери. Поздно ложиться спать, находиться в душных помещениях и испытывать эмоциональные переживания — все это считалось крайне вредным. Вместо этого полагалось сидеть у семейного очага , читать книги, слушать радио, заниматься рукоделием и вести задушевные беседы. Интересно, с кем?..8. Если вы все-таки вышли на улицу — следуйте моде для беременных! Когда корсеты наконец-то отменили и женщины, в том числе беременные, смогли снова нормально сидеть и дышать, производители одежды для беременных принялись делать ее как можно более «интересной» и «модной». Тем не менее их главная цель оставалась прежней — как можно дольше скрывать эту самую беременность. Книги для беременных середины XX века настоятельно советовали будущим матерям носить блузы и платья свободного кроя, скрывающие растущий живот, служащий очевидным напоминаем всему миру о том, что женщина (о, ужас!) занималась сексом. В целом, лучше бы им, конечно, было все-таки оставаться дома. От греха подальше.9. Курите сигареты! Сложно поверить, но вплоть до второй половины XX века доктора не предупреждали беременных о вреде курения для будущего ребенка. Наоборот, в 40-е и 50-е годы доктора даже поощряли употребление определенных брендов сигарет, утверждая, что они «здоровее», чем остальные. Некоторые шли еще дальше, предполагая, что курение сигарет делает беременных женщин спокойнее и, таким образом, приносит ребенку пользу.10. Не забывайте о муже! Ближе к разрешению беременности советы как прошлого, так и настоящего фокусируются в основном на процессе рождения и последующем восстановлении молодой матери. Однако, согласно совету некой домохозяйки 1972 года, перед отбытием в роддом стоит также позаботиться и о муже: «Просто следите за тем, чтобы с этого момента у него всегда был запас чистого белья на все время вашего отсутствия. И , если он будет дома один, заполните кладовую продуктами, с которыми он сможет сам справиться».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)