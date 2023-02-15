История царя царей, самого богатого человека в истории: Манса Муса и его золотая империя

Непостижимое богатство

Манса Муса в экранизации о себе.

Золотой царь и его империя

Манса Муса и его империя в конце правления.

Ставшее легендарным паломничество в Мекку

Караван Мансы Мусы по пути в Мекку.

Каир постигла катастрофа из-за щедрости Мансы Мусы

Мали становится знаменитой во всём мире

Король Манса Муса, изображенный в Каталонском Атласе. / Фото: Wikimedia Commons

Мечеть Джингеребер, Тимбукту. / Фото: United Nations Photo / Flickr

Историю пишут победители

Золотая империя канула в Лету, а всё могло быть иначе... / Фото: twitter.com