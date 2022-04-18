Красивый способ покраски яиц к Пасхе

Неотъемлемый атрибут Пасхи — это, конечно, красочные яйца. Сегодня в магазине можно найти множество различных красок и дизайнов. Однако многие предпочитают использовать натуральные красители. Но можно ли с их помощью сделать что-то по-настоящему интересное? Однозначно да!

Например, вот такие красочные мраморные яички. Техника такого мраморного окрашивания настолько же потрясающая, насколько простая и «натуральная».







Вам потребуются:



сырые яйца (белые);



вода — 2 л.;



луковая шелуха;



лист бумаги;



уксус;



марля;



банковские резинки или нитка;



чай каркаде



Первым делом нам необходимо измельчить луковую шелуху, сделать это можно как вручную, так и при помощи, например, блендера. Далее в шелуху небольшими полосками нарезаем бумагу, хорошо их перемешиваем.







Теперь обмакиваем яйцо в уксус, а затем в смесь шелухи и бумаги так, чтобы последние хорошо облепили поверхность.







Затем берем марлю и оборачиваем ею яйцо, хорошо и плотно прижимая шелуху и бумагу к его поверхности. Фиксируем ткань при помощи нити или резинки. Таким образом подготавливаем все яйца.







Далее остатки шелухи выкладываем на дно кастрюли, в которой будут вариться яйца. Поверх шелухи выкладываем и сами подготовленные яйца. Наполняем кастрюлю водой так, чтобы она полностью закрывала яйца.

Добавляем в воду примерно 80 г чая каркаде, 1 ст. л. соли и 50 мл уксуса, слегка перемешиваем.Теперь ставим кастрюлю на огонь и варим в течение примерно 10 минут, затем оставляем яйца в красящем растворе еще примерно на 40 минут. После чего снимаем с них все лишнее.Яички получаются матовые, поэтому, если вы хотите, чтобы они блестели, просто немного смажьте их растительным маслом.