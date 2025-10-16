Интересные факты о мейн-кунах

Благодаря своему крупному размеру и общительности, мейн-куны обрели славу «нежных гигантов» среди кошек. Мейн-куны – дружелюбные питомцы, которые легко адаптируются к разной среде, любят быть с людьми, и имеют привычку следовать за хозяином, но их не назовешь навязчивыми.
Они сохранили навыки мышеловов, игривы, ласковы, умны, и их легко обучать.
Это большие животные
Некоторые люди путают мейн-кунов с рысью из-за их больших размеров. Самки мейн-кунов могут достигать веса в среднем от 4 до 7 кг, а самцы от 6 до 8 кг, но могут весить и больше. Многие считают мейн-кунов самой крупной породой кошек, однако они находятся где-то между норвежскими лесными кошками, которые весят около 7 кг, и породой рэгдолл, которые могут достигать веса до 9 кг.
У них интересное происхождение
Название кошек «мейн-кун» связано с штатом Мэн, США, где они появились. Согласно одной ненаучной версии мейн-куны стали результатом скрещивания полудиких кошек и енотов (от англ. слова «racoon» — енот). По другой теории мейн-куны являются потомками шести домашних кошек, которых королева Мария-Антуанетта перевезла в штат Мэн, когда планировала сбежать из Франции во время французской революции.
Более правдоподобная версия, однако, состоит в том, что пушистые питомцы произошли от скрещивания короткошерстных домашних кошек и длинношерстных кошек, которых привезли в Америку викинги. Генетическое тестирование показало, что мейн-куны являются потомками норвежских лесных кошек и загадочной вымершей домашней породы.
Они «одеты» для зимы
Мейн-куны способны переносить суровые зимы благодаря развитию у них таких особенностей, как большие лапы с пучками волос между подушечками, которые служат им «снегоступами», а также пушистому и толстому хвосту, который они оборачивают вокруг тела, когда им холодно.
Коронной чертой мейн-кунов является густая, отталкивающая воду шерсть, которая длиннее в области живота, воротника и боков. Эти участки помогают мейн-кунам сохранять тепло, когда они сидят или идут по снегу или льду. На плечах у них более короткая шерсть, что позволяет им проходить по лесу, не цепляясь за ветки и кусты.
Окрасы мейн-кунов
Мейн-куны обычно ассоциируются с кошками коричневого окраса, как у енотов. На самом деле, они бывают разных окрасов и рисунков, включая дымчатый, кремовый, макрель и черепаховый. Но согласно стандартам Ассоциации любителей кошек (CFA) не признаются породы с лиловым, шоколадным и сиамским окрасом сил-пойнт, так как это говорит о гибридизации.
Мейн-кун снялся в фильмах о Гарри Поттере
Самка мейн-куна по кличке Пебблс была одной из трех кошек, сыгравших в фильме о Гарри Поттере, появившись в роли кошки Аргуса Филча — миссис Норрис.
Пебблс была обнаружена в приюте для кошек на юго-западе Англии. Она не так хорошо реагировала на сложную дрессировку, как другие кошки-актеры, но прекрасно двигалась по съемочной площадке и останавливалась по команде.
Мейн-куна клонировали в коммерческих целях
В 2004 году мейн-кун по кличке Литл Ники (Little Nicky) стал первым котом, клонированным в коммерческих целях. После того, как питомец Литл Ники умер в возрасте 17 лет, его хозяйка Джулия из Далласа сохранила его ткань в генетическом банке.
Она заплатила 50 000 долларов калифорнийской фирме Genetic Savings & Clone, Inc. (Генетическое Сбережение и Клонирование) за пересадку ДНК кота в яйцеклетку. Суррогатная мать выносила эмбрион и родила котенка похожего по внешности и темпераменту на питомца женщины. Однако в 2006 году фирма, занимавшаяся клонированием кошек и собак, закрылась.
Мейн-кун был самой длинной кошкой в мире
Рекорд самой длинной домашней кошки принадлежал 8-летнему мейн-куну Стьюи, до того как он умер от рака в 2013 году. В полностью вытянутом состоянии его длина составляла 123 см от кончика носа до кончика хвоста.
Мейн-кун является старейшей кошкой в мире
Кот Вельвет, формально являющийся мейн-куном наполовину, которому 1 августа 2015 года исполнилось 26 лет, является старейшим котом в мире согласно Книге рекордов Гиннесса.
Мейн-куны любят воду
Возможно, это связано с их густой, водоотталкивающей шерсткой, но по какой-то причине мейн-куны любят воду. В то время, как другие коты стараются держаться подальше от водных процедур, мейн-куны скорее запрыгнут в воду.
У некоторых мейн-кунов на лапах 6 пальцев
У Эрнеста Хемингуэя, большого любителя кошек, были мейн-куны с шестью пальцами.
На ранней стадии развития породы, у мейн-кунов часто была полидактилия, то есть они рождались с лишними пальцами на лапах. Некоторые эксперты подсчитали, что у примерно 40 процентов первых мейн-кунов была эта особенность. Она появилась благодаря генетической мутации, которая помогла этим кошкам использовать свои лапы в качестве «снегоходов» во время заснеженных зим.
Но благодаря развитию ассоциаций кошатников, которые дисквалифицировали кошек с полидактилией от участия в выставках, эту характеристику стали считать нежелательной, и количество мейн-кунов с 6-ю пальцами постепенно уменьшилось.
Цена мейн-куна
Цена котят породы мейн-кун, как правило, составляет от 30 000 до 80 000 рублей или от 800 долларов или евро. Котят лучше всего покупать в питомниках, где занимаются именно этой породой.
