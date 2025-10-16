С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 585 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    С другом в 1965 быстро соорудили передатчик на основе радиолы, подключив через ламповую панельку питание методом "вис...Радиохулиганы в СССР
  • Елена Каратеева
    У нас живёт это чудо. Правда, не такое шикарное, как на фото, но тоже ничего. "Чёрный дым". На руках не сидит, но мож...10 «недостатков» ...
  • Елена Каратеева
    "Весь", действительно, означает село. Есть выражение в нашем языке "города и веси". Слово "город" это не столько огра...«Восвояси» – это ...

Интересные факты о мейн-кунах

Интересные факты о мейн-кунах

Благодаря своему крупному размеру и общительности, мейн-куны обрели славу «нежных гигантов» среди кошек. Мейн-куны – дружелюбные питомцы, которые легко адаптируются к разной среде, любят быть с людьми, и имеют привычку следовать за хозяином, но их не назовешь навязчивыми.


Они сохранили навыки мышеловов, игривы, ласковы, умны, и их легко обучать.
Как правило, даже во взрослом состоянии они любят играть, как котята.

Это большие животные


Интересные факты о мейн-кунах

Некоторые люди путают мейн-кунов с рысью из-за их больших размеров. Самки мейн-кунов могут достигать веса в среднем от 4 до 7 кг, а самцы от 6 до 8 кг, но могут весить и больше. Многие считают мейн-кунов самой крупной породой кошек, однако они находятся где-то между норвежскими лесными кошками, которые весят около 7 кг, и породой рэгдолл, которые могут достигать веса до 9 кг.

У них интересное происхождение


Интересные факты о мейн-кунах

Название кошек «мейн-кун» связано с штатом Мэн, США, где они появились. Согласно одной ненаучной версии мейн-куны стали результатом скрещивания полудиких кошек и енотов (от англ. слова «racoon» — енот). По другой теории мейн-куны являются потомками шести домашних кошек, которых королева Мария-Антуанетта перевезла в штат Мэн, когда планировала сбежать из Франции во время французской революции.

Более правдоподобная версия, однако, состоит в том, что пушистые питомцы произошли от скрещивания короткошерстных домашних кошек и длинношерстных кошек, которых привезли в Америку викинги. Генетическое тестирование показало, что мейн-куны являются потомками норвежских лесных кошек и загадочной вымершей домашней породы.

Они «одеты» для зимы


Интересные факты о мейн-кунах

Мейн-куны способны переносить суровые зимы благодаря развитию у них таких особенностей, как большие лапы с пучками волос между подушечками, которые служат им «снегоступами», а также пушистому и толстому хвосту, который они оборачивают вокруг тела, когда им холодно.

Коронной чертой мейн-кунов является густая, отталкивающая воду шерсть, которая длиннее в области живота, воротника и боков. Эти участки помогают мейн-кунам сохранять тепло, когда они сидят или идут по снегу или льду. На плечах у них более короткая шерсть, что позволяет им проходить по лесу, не цепляясь за ветки и кусты.

Окрасы мейн-кунов




Мейн-куны обычно ассоциируются с кошками коричневого окраса, как у енотов. На самом деле, они бывают разных окрасов и рисунков, включая дымчатый, кремовый, макрель и черепаховый. Но согласно стандартам Ассоциации любителей кошек (CFA) не признаются породы с лиловым, шоколадным и сиамским окрасом сил-пойнт, так как это говорит о гибридизации.

Мейн-кун снялся в фильмах о Гарри Поттере




Самка мейн-куна по кличке Пебблс была одной из трех кошек, сыгравших в фильме о Гарри Поттере, появившись в роли кошки Аргуса Филча — миссис Норрис.

Пебблс была обнаружена в приюте для кошек на юго-западе Англии. Она не так хорошо реагировала на сложную дрессировку, как другие кошки-актеры, но прекрасно двигалась по съемочной площадке и останавливалась по команде.

Мейн-куна клонировали в коммерческих целях




В 2004 году мейн-кун по кличке Литл Ники (Little Nicky) стал первым котом, клонированным в коммерческих целях. После того, как питомец Литл Ники умер в возрасте 17 лет, его хозяйка Джулия из Далласа сохранила его ткань в генетическом банке.

Она заплатила 50 000 долларов калифорнийской фирме Genetic Savings & Clone, Inc. (Генетическое Сбережение и Клонирование) за пересадку ДНК кота в яйцеклетку. Суррогатная мать выносила эмбрион и родила котенка похожего по внешности и темпераменту на питомца женщины. Однако в 2006 году фирма, занимавшаяся клонированием кошек и собак, закрылась.

Мейн-кун был самой длинной кошкой в мире




Рекорд самой длинной домашней кошки принадлежал 8-летнему мейн-куну Стьюи, до того как он умер от рака в 2013 году. В полностью вытянутом состоянии его длина составляла 123 см от кончика носа до кончика хвоста.

Мейн-кун является старейшей кошкой в мире




Кот Вельвет, формально являющийся мейн-куном наполовину, которому 1 августа 2015 года исполнилось 26 лет, является старейшим котом в мире согласно Книге рекордов Гиннесса.

Мейн-куны любят воду




Возможно, это связано с их густой, водоотталкивающей шерсткой, но по какой-то причине мейн-куны любят воду. В то время, как другие коты стараются держаться подальше от водных процедур, мейн-куны скорее запрыгнут в воду.

У некоторых мейн-кунов на лапах 6 пальцев




У Эрнеста Хемингуэя, большого любителя кошек, были мейн-куны с шестью пальцами.

На ранней стадии развития породы, у мейн-кунов часто была полидактилия, то есть они рождались с лишними пальцами на лапах. Некоторые эксперты подсчитали, что у примерно 40 процентов первых мейн-кунов была эта особенность. Она появилась благодаря генетической мутации, которая помогла этим кошкам использовать свои лапы в качестве «снегоходов» во время заснеженных зим.

Но благодаря развитию ассоциаций кошатников, которые дисквалифицировали кошек с полидактилией от участия в выставках, эту характеристику стали считать нежелательной, и количество мейн-кунов с 6-ю пальцами постепенно уменьшилось.

Цена мейн-куна


Цена котят породы мейн-кун, как правило, составляет от 30 000 до 80 000 рублей или от 800 долларов или евро. Котят лучше всего покупать в питомниках, где занимаются именно этой породой.

Интересные факты о мейн-кунах






источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх