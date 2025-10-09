7 аппетитных блюд из свеклы, которыми можно накормить всю семью

Свекла представляет собой один из самых популярных и востребованных ингредиентов на нашей кухне. С ней можно приготовить что угодно – от всеми любимого борща, до массы салатов и других блюд. В этой подборке – семерка вкусных рецептов, которые подойдут на любой случай.
1. Борщ
Коронное блюдо из свеклы – это, конечно же, традиционный борщ. Вашему вниманию – один из вкуснейших рецептов, благодаря которому каждому члену семьи понравится первое блюдо и захочется добавки.
Ингредиенты:
• Вода – 2,1 л;
• Говядина – 310 г;
• Свекла – 3 шт;
• Картошка – 4 шт;
• Капуста – 410 г;
• Морковь – 210 г;
• Лук – 1 шт;
• Масло растительное – 4 ст.л;
• Паста томатная – 4 ст.л;
• Лавр – 1 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Соль, перец.
Вкуснейший борщ. \ Фото: visitaqmola.kz.
Способ приготовления:
• Мясо залить водой;
• Поставить на огонь и дать закипеть;
• Убрать воду;
• Мясо промыть под проточной водой;
• Снова залить и довести до кипения;
• Томить около двух часов на мелком огне;
• Всыпать соль;
• Свеклу промыть;
• Снять шкурку и накрошить;
• Обжарить на масле;
• Всыпать три ложки пасты томатной;
• Лук очистить от шелухи, нашинковать;
• Морковь промыть, очистить, нарезать кубиком;
• Обжарить отдельно лук с морковью до мягкости;
• Промыть и нашинковать капусту;
• Промыть, очистить и накрошить картошку;
• Всыпать вместе с зажаркой в воду;
• Проварить пятнадцать минут;
• За пару минут до конца забросить лавр;
• Продавить чеснок через пресс;
• Добавить вместе со специями;
• Перемешать;
• Выключить огонь, накрыть крышкой и дать настояться.
2. Салат с кунжутом
Пикантный салат со свеклой. \ Фото: kk.kozel-bier.at.
Для любителей употреблять еду без обработки – этот салат подойдет лучше всего. Ведь не секрет, что сырая свекла гораздо более полезный продукт, чем варенная или печеная.
Ингредиенты:
• Свекла – 410 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Кунжут – 1 ст.л;
• Уксус яблочный – 1,5 ст.л;
• Масло растительное – 1,5 ст.л;
• Зелень – пучок;
• Кориандр – щепотка;
• Сахар – 1 ч.л;
• Соль, перец.
Свекольный салат с кунжутом. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Свеклу вымыть под проточной водой;
• Снять шкурку;
• Натереть на средней тёрке;
• Всыпать соль с сахаром;
• Залить уксусом;
• Тщательно размешать;
• Накрыть пленкой и дать постоять полчаса;
• Чеснок очистить;
• Продавить через пресс;
• Засыпать к свекле;
• Следом добавить специи;
• Перемешать;
• Немного подогреть масло;
• Залить как заправкой;
• Всыпать кунжут;
• Промыть и отряхнуть зелень;
• Нарубить и добавить к салату.
3. Рисово-свекольные котлеты
Свекольные котлеты. \ Фото: dinedelicious.in.
Надоели куриные, свиные и другие котлеты? Значит самое время попробовать что-нибудь новенькое! Например, веганские котлетки на основе фасоли и ароматной свеклы.
Ингредиенты:
• Свекла – 2 шт;
• Фасоль красная – 310 г;
• Рис бурый (можно белый) – 155 г;
• Паприка – 1 ч.л;
• Орехи – 110 г;
• Мускатный орех;
• Соль, перец.
Пряные котлеты из свеклы. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Свеклу промыть;
• Отварить до полной готовности;
• Дать остыть;
• Удалить шкурку;
• Натереть на средней терке;
• Орехи измельчить в ступке;
• Фасоль предварительно замочить;
• После отварить до готовности;
• Всыпать в чашу блендера, слив жидкость;
• Перебить до однородности;
• Рис промыть и отварить до готовности;
• Всыпать к фасоли свеклу, рис и специи;
• Перемешать;
• Сформировать котлетки;
• Обжарить на сковородке или запечь в духовке.
4. Ризотто
Ризотто из свеклы. \ Фото: platingsandpairings.com.
Без ума от итальянской кухни? Тогда вам в особенности понравится этот рецепт! Оригинальное ризотто, которое получается не только очень вкусным, но и визуально красивым.
Ингредиенты:
• Свекла – 210 г;
• Рис – 210 г;
• Масло оливок – 1 ст.л;
• Масло сливочное – 25 г;
• Вино сухое белое – 155 мл;
• Бульон – 1 л;
• Сыр твердый – 55 г;
• Орешки – 55 г;
• Сыр творожный – 2,5 ст.л;
• Зелень.
Свекольное ризотто. \ Фото: epicurious.com.
Способ приготовления:
• Свеклу вымыть под проточной водой;
• Удалить ботву;
• Завернуть в фольгу;
• Отправить на час печься в духовку;
• Вытащить, развернуть и дать остыть;
• Удалить шкурку;
• Натереть на средней терке;
• Сбрызнуть сковородку маслом из оливок;
• Выложить сливочное, дать растаять;
• Промыть рис;
• Всыпать на сковородку;
• Постоянно помешивая, готовить около пяти минут;
• Влить вино;
• Готовить, пока жидкость не впитается в рис;
• Следом залить бульоном так, чтобы он покрывал рис;
• Уменьшить огонь на средний;
• Готовить, подливая бульон по мере необходимости;
• Всыпать свеклу;
• Остатки масла добавить;
• Натереть туда же сыр;
• Подробить и добавить орехи;
• Перемешать;
• Томить три-пять минут;
• Снять с огня и дать настояться;
• Перед подачей добавить зелень и творожный сыр.
5. Салат с орехами
Свекольный салат с грецкими орехами. \ Фото: morethanpepper.com.
Один из самых простых, но вместе с тем вкусных салатов – это свекла в сочетании с ароматными орехами. Попробовав один раз, вы будете готовить его на постоянной основе.
Ингредиенты:
• Свекла – 3 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Орехи – 155 г;
• Майонез – 2 ст.л.
Яркий и сочный свекольный салат. \ Фото: yummly.com.
Способ приготовления:
• Свеклу промыть;
• Отварить до готовности;
• Натереть на средней терке;
• Чеснок очистить от шелухи;
• Измельчить любым способом;
• Орехи пропустить через блендер;
• Соединить ингредиенты;
• Сдобрить солью;
• Ввести майонез;
• Тщательно перемешать до однородности;
• Подавать, украсив свежей зеленью и цельными орешками.
6. Салат с сыром
Салат с сыром и свеклой. \ Фото: pinterest.dk.
Ещё одно хорошее сочетание в салате – это свекла, сдобренная при помощи пикантной и ароматной руколы. Особенно он понравится тем, кто не любит салаты, смазанные с помощью густого майонеза.
Ингредиенты:
• Свекла – 3 шт;
• Рукола – 155 г;
• Рикотта или любой другой сыр – 110 г;
• Орехи – 75 г;
• Каперсы – 55 г;
• Масло оливок – 3 ст.л;
• Лимон – половинка;
• Горчица порошок – ¼ ч.л;
• Сахар – пол чайной ложки;
• Соль, перец.
Свекольный салат с сыром. \ Фото: ytimes.com.
Способ приготовления:
• Свеклу промыть под водой;
• Удалить ботву;
• Завернуть в фольгу;
• Запечь в течение часа;
• Вытащить, дать остыть;
• Снять шкурку и нарезать на кубики;
• Смешать сок лимона, масло оливок, горчицу и перец;
• Добавить соль с сахаром;
• Половиной заправить свеклу;
• Перемешать;
• Дать постоять полчаса;
• Собрать салат: промыть руколу, накрошить, добавить в миску;
• Измельчить орехи, добавить следом;
• Всыпать каперсы;
• Ввести свеклу;
• Полить остатками заправки.
7. Шуба
Салат Шуба. \ Фото: trip14.com.
Отдаете предпочтение классике? Не вопрос, тогда попробуйте приготовить традиционную «Шубу» – салат, который понравится всей семье.
Ингредиенты:
• Свекла – 1 шт;
• Морковь – 1 шт;
• Яйца – 2 шт;
• Картошка – 2 шт;
• Лук – 1 шт;
• Селёдка – 1 шт;
• Масло растительное – 1 ст.л;
• Майонез – 75 г.
Селёдка под шубой. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Овощи предварительно промыть;
• Отварить до готовности;
• Натереть на средней или крупной терке;
• Селедку накрошить;
• Выложить на дно тарелки;
• Очистить лук от шелухи, нарубить;
• Выложить следом;
• Полить маслом;
• Следующий слой – картошка;
• Промазать её майонезом;
• Выложить морковку;
• Яйца предварительно отварить;
• Накрошить кубиком;
• Выложить следом;
• Смазать майонезом;
• Сверху посыпать свеклой;
• Добавить остатки майонеза;
• Посыпать зеленью.
