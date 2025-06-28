Деликатесы, которые раньше считались едой бедняков

Материальное состояние человека можно определить по продуктовой корзине, которую он набирает по время похода в супермаркет. Если там, к примеру, находится лобстер, то можно сделать вывод, что в его кошельке водятся деньги.
Но если бы морского рака приобрел гражданин 19 века, то про него сказали бы, что он бедствует.
1. Киноа — крупа бедных перуанцев
Киноа содержит все незаменимые аминокислоты.
Если бы гражданину 18-19 века сообщили, какая еда станет деликатесом в 21 веке, то, скорее всего, он бы удивился. Поскольку большинство продуктов раньше были дешевой едой. К примеру, киноа. В наши дни эта крупа считается суперфудом. Она богата белком, витаминами, минералами и клетчаткой. Но самое важное для людей, которые следят за своим пищеварением, — отсутствие глютена. Сейчас средняя стоимость одного килограмма крупы составляет от 400 рублей.
Однако так было не всегда. Всего 80 лет назад крупу мог купить любой. Самая низкая стоимость отмечалась в Перу. Поэтому перуанцы считали ее едой для бедных. Популярной киноа стала после того, как диетологи изучили ее состав. Информация о полезных свойствах быстро распространилась в обществе и она превратилась в ценный, но дорогой продукт.
2. Устрицы — бесплатный белок с берегов
В прошлом веке устриц бесплатно собирали на побережье.
В прошлом столетии найти устрицы можно было везде, где есть море. Моллюсков на берегах было настолько много, что можно было собирать ведрами.
3. Суши — пища бедных рыбаков
Суши придумали японские рыбаки.
Первые суши были придуманы в Японии, правда, идея возникла не у ресторанных поваров, а простых рыбаков. Оказывается, бедные трудяги заворачивали рыбное филе в ферментированный в уксусе рис, чтобы продлить срок годности во время плохого улова. Блюдо получалось питательным и вкусным. Но его популярность стала расти во времена военного конфликта. Рыбу заворачивали в рис, пропитанный специями и уксусом. Такой закуски хватало на длительное время. Постепенно о суши узнал весь мир.
Сейчас суши популярная еда у молодежи.
Европейские повара стали экспериментировать с продуктами, добавлять экзотическую рыбу, водоросли, специи, соусы и овощи. Стоимость блюда стала возрастать. Сейчас суши являются отличным перекусом и даже блюдом для вечеринок с друзьями.
4. Икра — дешевая намазка для бутербродов
В СССР икру практически никто не любил — она была в изобилии.
В Советском Союзе икру можно было есть ложками. Она была доступным продуктом для каждого гражданина. Бутерброды с икрой продавали в буфетах, бесплатно давали в санаториях, больницах и других заведениях. Но спустя несколько десятков лет ситуация резко изменилась. Продукт стал расти в цене из-за ряда факторов — роста себестоимости переработки, снижения производства, повышение спроса и влияние природного фактора. В наши дни за один килограмм красной икры нужно заплатить девять тысяч рублей, а за килограмм черной около 100 тысяч рублей. Всего за несколько лет из дешевой намазки на хлеб икра превратилась в продукт премиум класса.
5. Улитки — продукт непригодный для питания
Французский повар превратил улиток в деликатес.
Еще в 19 веке состоятельные люди считали улиток отвратительным блюдом, которое было не пригодным к употреблению. Брюхоногих могли есть только люди, которым вообще нечего было есть. И единственный способ прокормить семью была рыбалка и собирательство разных морских животных. Ситуация изменилась после того, как во Франции повар в ресторане для аристократов подал улитки, заправленные ароматным маслом со специями. Богачам понравился неповторимый вкус, и с тех пор улитки стали изысканным кушаньем.
6. Лобстер — считался вредителем
Омары раньше считались вредителями из-за повышенной численности.
Чуть меньше 200 лет назад морские раки (омары, лангусты и лобстеры) являлись настоящими вредителями, которые размножились в большом количестве. Бедные слои населения рассматривали их в качестве хоть какого-то источника белка. А вот состоятельные люди не считали омаров ценным промысловым видом. Более того, долгие годы лобстерами кормили заключенных под стражу людей. После появления железной дороги омаров в консервированном виде стали завозить на европейские рынки. Там их распробовали и сделали деликатесом.
7. Лосось — в Ирландии стоил «копейки»
Рыба семейства Лососевых считалась самой доступной и дешевой.
До 50-х годов в Британии и Ирландии самой популярной и доступной едой была рыба, а именно из семейства Лососевых. Во время нереста рыбаки добывали несчитанное количество тушек. Рыбу продавали за «копейки» и меняли на другие продукты.
Сейчас лосось — ресторанное блюдо.
Лосось употребляли в большом количестве, правда, никто не жаловался, люди с удовольствием готовили из него разные блюда. С появлением санкций и других логистических ограничений стоимость начала расти. В наши дни рыба из этого семейства стоит уже дорого. Теперь она относится к пище богачей.
8. Арахисовое масло — пища для домашнего скота
Арахисовое масло — из еды для бедняков превратилось в полезный суперфуд.
В России и Европе за последнее время набирает популярность арахисовое масло. Диетологи уверяют, что его обязательно нужно добавить в рацион из-за полезных свойств. Оно содержит большое количество витаминов, антиоксидантов и минералов. Сейчас средняя стоимость за один литр продукта составляет 900 рублей. Если бы об этом узнали американские фермеры 19 века, то у них «глаза полезли бы на лоб». Ведь раньше в США масло использовали для кормления домашнего скота. Его добавляли в корм для дополнительного источника полезных веществ. Также масло употребляли люди с низкой заработной платой. Со временем его распробовали и превратили в суперфуд.
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