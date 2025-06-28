Деликатесы, которые раньше считались едой бедняков

Материальное состояние человека можно определить по продуктовой корзине, которую он набирает по время похода в супермаркет. Если там, к примеру, находится лобстер, то можно сделать вывод, что в его кошельке водятся деньги.









Но если бы морского рака приобрел гражданин 19 века, то про него сказали бы, что он бедствует.

1. Киноа — крупа бедных перуанцев

2. Устрицы — бесплатный белок с берегов

3. Суши — пища бедных рыбаков

4. Икра — дешевая намазка для бутербродов

5. Улитки — продукт непригодный для питания

6. Лобстер — считался вредителем

7. Лосось — в Ирландии стоил «копейки»

8. Арахисовое масло — пища для домашнего скота

Весьма неожиданно… Но сейчас большинство деликатесов или дорогостоящих продуктов раньше были едой бедняков...Киноа содержит все незаменимые аминокислоты.Если бы гражданину 18-19 века сообщили, какая еда станет деликатесом в 21 веке, то, скорее всего, он бы удивился. Поскольку большинство продуктов раньше были дешевой едой. К примеру, киноа. В наши дни эта крупа считается суперфудом. Она богата белком, витаминами, минералами и клетчаткой. Но самое важное для людей, которые следят за своим пищеварением, — отсутствие глютена. Сейчас средняя стоимость одного килограмма крупы составляет от 400 рублей.Однако так было не всегда. Всего 80 лет назад крупу мог купить любой. Самая низкая стоимость отмечалась в Перу. Поэтому перуанцы считали ее едой для бедных. Популярной киноа стала после того, как диетологи изучили ее состав. Информация о полезных свойствах быстро распространилась в обществе и она превратилась в ценный, но дорогой продукт.В прошлом веке устриц бесплатно собирали на побережье.В прошлом столетии найти устрицы можно было везде, где есть море. Моллюсков на берегах было настолько много, что можно было собирать ведрами.Что, собственно, и делали люди низкого достатка. Если простым работягам задерживали заработную плату, то они выходили на побережье за питательным белком. С развитием промышленности устрицы стали страдать. Окружающая среда с каждым годом становилась неблагоприятной для их существования. Моллюски стали вымирать. В наши дни их численность сократилась настолько, что теперь они стали деликатесом.Суши придумали японские рыбаки.Первые суши были придуманы в Японии, правда, идея возникла не у ресторанных поваров, а простых рыбаков. Оказывается, бедные трудяги заворачивали рыбное филе в ферментированный в уксусе рис, чтобы продлить срок годности во время плохого улова. Блюдо получалось питательным и вкусным. Но его популярность стала расти во времена военного конфликта. Рыбу заворачивали в рис, пропитанный специями и уксусом. Такой закуски хватало на длительное время. Постепенно о суши узнал весь мир.Сейчас суши популярная еда у молодежи.Европейские повара стали экспериментировать с продуктами, добавлять экзотическую рыбу, водоросли, специи, соусы и овощи. Стоимость блюда стала возрастать. Сейчас суши являются отличным перекусом и даже блюдом для вечеринок с друзьями.В СССР икру практически никто не любил — она была в изобилии.В Советском Союзе икру можно было есть ложками. Она была доступным продуктом для каждого гражданина. Бутерброды с икрой продавали в буфетах, бесплатно давали в санаториях, больницах и других заведениях. Но спустя несколько десятков лет ситуация резко изменилась. Продукт стал расти в цене из-за ряда факторов — роста себестоимости переработки, снижения производства, повышение спроса и влияние природного фактора. В наши дни за один килограмм красной икры нужно заплатить девять тысяч рублей, а за килограмм черной около 100 тысяч рублей. Всего за несколько лет из дешевой намазки на хлеб икра превратилась в продукт премиум класса.Французский повар превратил улиток в деликатес.Еще в 19 веке состоятельные люди считали улиток отвратительным блюдом, которое было не пригодным к употреблению. Брюхоногих могли есть только люди, которым вообще нечего было есть. И единственный способ прокормить семью была рыбалка и собирательство разных морских животных. Ситуация изменилась после того, как во Франции повар в ресторане для аристократов подал улитки, заправленные ароматным маслом со специями. Богачам понравился неповторимый вкус, и с тех пор улитки стали изысканным кушаньем.Омары раньше считались вредителями из-за повышенной численности.Чуть меньше 200 лет назад морские раки (омары, лангусты и лобстеры) являлись настоящими вредителями, которые размножились в большом количестве. Бедные слои населения рассматривали их в качестве хоть какого-то источника белка. А вот состоятельные люди не считали омаров ценным промысловым видом. Более того, долгие годы лобстерами кормили заключенных под стражу людей. После появления железной дороги омаров в консервированном виде стали завозить на европейские рынки. Там их распробовали и сделали деликатесом.Рыба семейства Лососевых считалась самой доступной и дешевой.До 50-х годов в Британии и Ирландии самой популярной и доступной едой была рыба, а именно из семейства Лососевых. Во время нереста рыбаки добывали несчитанное количество тушек. Рыбу продавали за «копейки» и меняли на другие продукты.Сейчас лосось — ресторанное блюдо.Лосось употребляли в большом количестве, правда, никто не жаловался, люди с удовольствием готовили из него разные блюда. С появлением санкций и других логистических ограничений стоимость начала расти. В наши дни рыба из этого семейства стоит уже дорого. Теперь она относится к пище богачей.Арахисовое масло — из еды для бедняков превратилось в полезный суперфуд.В России и Европе за последнее время набирает популярность арахисовое масло. Диетологи уверяют, что его обязательно нужно добавить в рацион из-за полезных свойств. Оно содержит большое количество витаминов, антиоксидантов и минералов. Сейчас средняя стоимость за один литр продукта составляет 900 рублей. Если бы об этом узнали американские фермеры 19 века, то у них «глаза полезли бы на лоб». Ведь раньше в США масло использовали для кормления домашнего скота. Его добавляли в корм для дополнительного источника полезных веществ. Также масло употребляли люди с низкой заработной платой. Со временем его распробовали и превратили в суперфуд.