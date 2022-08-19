5 завидных известных невест, которые так и не вышли замуж

Особы королевских кровей всегда считались удачными партиями для женитьбы, т. к. брак рассматривался как выгодный политический союз. Невестами манипулировали, обещая их то одному жениху, то другому. Но порой случалось, что монаршие особы так и оставались в статусе вечных невест.









Елизавета I – королева Англии

Ксения Годунова

Елизавета Петровна

Княжна Екатерина Долгорукова

Татьяна Николаевна – великая княжна