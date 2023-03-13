7 спорных фактов о погребальном саване Иисуса Христа: Туринская плащаница

Туринской плащаницей называют четырёхметровый кусок льняной ткани, на которой виден отпечаток человеческого тела. Предположительно эта плащаница является погребальным саваном Иисуса Христа. Для одних это подлинный саван, для других это что-то сродни религиозной иконе, которой не обязательно быть настоящим саваном. В любом случае, эта вещь отражает часть истории Мессии. Оставив научные споры о подлинности этой вещи экспертам, исследуем лучше более любопытные аспекты истории савана из Турина.
Со времён первого упоминания Туринской плащаницы в исторических документах уже прошло больше шестисот лет. Несмотря на это она до сих пор является одним из важнейших религиозных символов всего мирового христианства.
Туринская плащаница.
1. Первые сведения о Плащанице мы находим во Франции времён Средневековья.
Первые исторически подтверждённые данные о Туринской плащанице берут своё начало во французском городе Лирей, в середине 14 века. История гласит, что некий французский рыцарь по имени Жоффруа де Шарни, вручил его декану церкви в Лирее. Рыцарь утверждал, что это подлинные погребальные пелены Иисуса Христа. До сих пор осталось невыясненным то, где же де Шарни взял плащаницу, и то, где она была всё это время. Ведь прошло 1300 лет после смерти Иисуса на кресте. К тому же, как этот саван оказался за пределами Иерусалима?
Первое упоминание плащаницы в исторических документах датируется 14 веком.
2. Практически сразу папа римский заявил, что это не подлинная историческая реликвия.
После того, как церковь Лирея выставила плащаницу, она начала привлекать огромное количество паломников, а также приносить ощутимую прибыль. Однако многие видные церковные чины считали плащаницу не чем иным, как подделкой.
Попытки воссоздать лицо с плащаницы.
В 1389 году Пьер д'Арцис, епископ Труа, даже написал папе Клименту VII письмо, где рассказал, что он нашёл одного художника, который сознался в том, что это он изготовил эту плащаницу. Кроме того, д'Арцис утверждал, что декан церкви Лирея знал, что это подделка, но всё равно решился её использовать — ведь это приносило весьма значительный доход. Папа отреагировал тем, что объявил плащаницу подделкой. Тем не менее, он сказал, что церковь Лирея может продолжать демонстрировать плащаницу, если признает, что она является лишь искусственно созданной религиозной «иконой», а не исторической «реликвией». Согласно позиции современной католической церкви, которую выражает папа, плащаницу всё ещё называют «иконой».
Учёные исследуют ткань плащаницы.
3. За что Маргариту де Шарни отлучили от церкви?
В 1418 году шла Столетняя война. Так как она могла дойти до городка Лирей, внучка Жоффруа де Шарни, Маргарет де Шарни и её муж, предложили взять к себе плащаницу на хранение. Муж Маргарет написал расписку, где он признавал, что плащаница на самом деле подделка и он обязуется её вернуть, как только минёт опасность. Однако позже Маргарет отказалась вернуть плащаницу церкви и отправилась с ней в путешествие, представляя её, как настоящую погребальную пелену Иисуса.
Средневековая гравюра с описанием плащаницы.
В 1453 году Маргарет де Шарни решает продать этот ценный артефакт итальянской королевской семье. Взамен она получила два замка и некоторые другие ценности. За эту сделку официальная католическая церковь наказала Маргарет отлучением.
4. До того, как плащаница переехала в Турин, она чуть не была уничтожена пожаром.
С начала 16 века плащаница находилась на хранении в Сент-Шапель, Шамбери (сейчас это часть Франции). В 1532 году в этой часовне случился пожар. Он расплавил часть серебра в контейнере, где хранилась плащаница. Расплавленный металл капал на саван и прожигал его. Следы от этого, а также от воды, которой тушили огонь, видны на плащанице и сегодня.
Церковники с Туринской плащаницей.
Во второй половине 16 века плащаницу переместили на хранение в собор Иоанна Крестителя, который находится в Турине. Сейчас это территория, принадлежащая современной Италии. Там артефакт пребывает по сей день. Лишь во время Второй мировой войны место хранения этой исторической ценности пришлось сменить.
У Туринской плащаницы есть много копий, которые демонстрируются в разных церквях по всему миру.
5. Плащаницу неоднократно подвергали тщательным научным исследованиям, чтобы прояснить вопрос о её подлинности.
Хоть папа Климент VII и объявил плащаницу поддельной ещё в далёком 14 веке, спорам о её подлинности не было конца. Начиная с 20-го века, люди вели об этом нескончаемые дискуссии. Было сломано немало копий. Адепты противоположных теорий, по обе стороны баррикад, теперь могли аргументировать свою позицию, опираясь на научные исследования.
До сих пор не умолкают споры о подлинности плащаницы.
В семидесятых годах прошлого века группа исследователей из проекта «Плащаница Турина» заявил, что отпечаток на ткани полностью соответствует распятому телу. Также они провели анализ и выяснили, что пятна крови на плащанице — это настоящая человеческая кровь. В 1988 году несколько видных учёных провели анализ ткани Туринской плащаницы.
Выводы, которые были сделаны были диаметрально противоположными. Одни исследователи заявляли, что плащаница была создана на рубеже 13 и 14 веков. Другие же утверждали, что согласно их исследованиям и анализам, ткань была изготовлена в период между 300 годом до нашей эры и 400 годом нашей эры. В 2018 году исследователи прибегли к методам современной судебно-медицинской экспертизы, чтобы попытаться аргументированно доказать тот факт, что пятна крови на саване не могут принадлежать Иисусу.
Собор Святого Иоанна Крестителя в Турине.
6. Плащаницу защищает пуленепробиваемое стекло.
Для охраны Туринской плащаницы используются повышенные меры безопасности. Её редко демонстрируют публике, охрана обеспечивается с помощью камер видеонаблюдения и пуленепробиваемого стекла. Последнее чуть не стало причиной уничтожения бесценного артефакта. В 1997 году в соборе Святого Иоанна Крестителя возник пожар. Пожарным пришлось пробивать четырёхслойное пуленепробиваемое стекло, чтобы спасти саван.
7. Плащаница вступила в цифровую эпоху.
Плащаницу показывают народу.
В апреле этого года туринский архиепископ Чезаре Носилья сделал важное объявление. Он сказал, что из-за всех печальных событий, которые потрясли мир в последнее время, людям просто необходимо увидеть эту реликвию, прикоснуться к ней, хотя бы виртуально. Поэтому на Пасху все желающие могли онлайн посмотреть на Туринскую плащаницу.
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