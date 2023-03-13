7 спорных фактов о погребальном саване Иисуса Христа: Туринская плащаница

Туринская плащаница.

1. Первые сведения о Плащанице мы находим во Франции времён Средневековья.

Первое упоминание плащаницы в исторических документах датируется 14 веком.

2. Практически сразу папа римский заявил, что это не подлинная историческая реликвия.

Попытки воссоздать лицо с плащаницы.

Учёные исследуют ткань плащаницы.

3. За что Маргариту де Шарни отлучили от церкви?

Средневековая гравюра с описанием плащаницы.

4. До того, как плащаница переехала в Турин, она чуть не была уничтожена пожаром.

Церковники с Туринской плащаницей.

У Туринской плащаницы есть много копий, которые демонстрируются в разных церквях по всему миру.

5. Плащаницу неоднократно подвергали тщательным научным исследованиям, чтобы прояснить вопрос о её подлинности.

До сих пор не умолкают споры о подлинности плащаницы.

Собор Святого Иоанна Крестителя в Турине.

6. Плащаницу защищает пуленепробиваемое стекло.

7. Плащаница вступила в цифровую эпоху.

Плащаницу показывают народу.