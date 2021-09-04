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25 горячих клавиш для работы с текстом

25 горячих клавиш для работы с текстом

Повысить скорость работы за компьютером и сэкономить драгоценное время помогают так называемые горячие клавиши. Существуют такие комбинации, которые используются наиболее часто, особенно они необходимы при редактировании текста.

Делимся хитростями, призванными облегчить ваш работу в Microsoft Office.

25 горячих клавиш для работы с текстом

 

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