25 горячих клавиш для работы с текстом
Повысить скорость работы за компьютером и сэкономить драгоценное время помогают так называемые горячие клавиши. Существуют такие комбинации, которые используются наиболее часто, особенно они необходимы при редактировании текста.
Делимся хитростями, призванными облегчить ваш работу в Microsoft Office.
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