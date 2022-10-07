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Радиактивные вещи в быту у наших предков

Сегодня любой ребёнок знает, что радий очень опасен. Это вещество применяется при изготовлении атомных бомб. Но ещё 40 лет назад люди считали его не только безопасным, но даже полезным и использовали для изготовления многих изделий ежедневного обихода:

1. Радиевая зубная паста


Радиактивные вещи в быту у наших предков


В 1945 году в Германии была изготовлена зубная паста под названием «Дорамад». На обороте тюбика было написано «радиоактивное излучение усиливает защиту зубов и дёсен…заряжает клетки новой жизненной энергией, препятствует росту бактерий…нежно полирует эмаль, придаёт зубам блеск и белизну».

2. Радиевая вода


Радиактивные вещи в быту у наших предков

В начале 20-го века люди пили из керамического бочонка воду, содержащую радиоактивное вещество — радон. Компания Radium Ore Revigator рекламировала свою продукцию как «естественный путь к здоровью».

3. Радиоактивный игрушечный набор


Радиактивные вещи в быту у наших предков

Игрушечный набор «Лаборатория атомной энергии» позволял детям проводить свои собственные эксперименты с настоящими радиоактивными веществами. Впервые набор поступил в продажу в 1951 году и продавался вплоть до 1970-х годов. Набор был маркирован как «безопасный» и на самом деле обладал небольшим уровнем радиации.

4. Радиевые суппозитории


Радиактивные вещи в быту у наших предков

Эти радиоактивные суппозитории американской компании Home Products обещали мужчинам магическое превращение из «недотёпы» в настоящего мачо, «переполненного радостной жизненной энергией».
Удивительно, что растворимый радий добавлялся в основу кокосового масла в форме суппозиторий. Их вводили в прямую кишку для стимуляции «ослабленных органов, нуждающихся в оживляющей помощи».

5. Радиевый шоколад


Радиактивные вещи в быту у наших предков

Этот шоколад, произведённый фабрикой Burk & Braun, можно было приобрести по всей Германии с 1931 по 1936 год. Его рекламировали как шоколад, способствующий омоложению.

6. Радиевый хлеб


Радиактивные вещи в быту у наших предков

В чешской пекарне Hippman-Blach в процессе приготовления хлеба использовали радиоактивную воду. Количество радия в хлебе считалось безопасным.

7. Радиевый циферблат часов


В начале 1900-х годов в продажу поступили наручные часы с люминесцентным циферблатом, покрытым радиоактивной краской. Производителем часов была компания United States Radium Corporation. Циферблаты красили молодые женщины. Обычно они смачивали слюной кисти, которыми они работали. Это в свою очередь приводило к тому, что радий попадал им в рот. Женщины страдали от разрушения костей лица, а также от других стоматологических проблем.

8. Радиевое лекарство


Радиактивные вещи в быту у наших предков

В период с 1918 по 1928 года было известно лекарство «Радитор» (производитель Bailey Radium Laboratories). Это лекарство состояло из тройной дистиллированной воды, содержащей, по меньшей мере, один микрокюри изотопов радия 226 и 228. Использовалось в медицинских целях для лечения рака желудка, психических расстройств и восстановления сексуальной энергии. Лекарство рекламировали как «Вечное счастье» пока его репутация не была испорчена историей с Эбеном Байерсом, американским предпринимателем, который выпивал по бутылке в течение 4-х лет и умер мучительной смертью от рака челюсти.

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