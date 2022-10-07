Радиактивные вещи в быту у наших предков

Сегодня любой ребёнок знает, что радий очень опасен. Это вещество применяется при изготовлении атомных бомб. Но ещё 40 лет назад люди считали его не только безопасным, но даже полезным и использовали для изготовления многих изделий ежедневного обихода:



1. Радиевая зубная паста

2. Радиевая вода

3. Радиоактивный игрушечный набор

4. Радиевые суппозитории

5. Радиевый шоколад

6. Радиевый хлеб

7. Радиевый циферблат часов

8. Радиевое лекарство