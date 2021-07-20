«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«У моря». Автор: Александр Дейнека.
После телемоста 1986 года Ленинград — Бостон весь мир узнать, что в СССР ничего этакого запретного, что происходит между мужчиной и женщиной нет, а фраза эта стала широко используемой в России для определения антисексуальности культуры в советское время. А так ли это было на самом деле... Действительно ли так было целомудренно искусство во времена, когда господствовал соцреализм. Глядя на картины известного классика советского изобразительного искусства, имевшего многочисленные звания и регалии - Александра Дейнеки - этого не скажешь. Художник посвятил жанру «ню» львиную долю своих творений.
И в наши дни эротические картины художника занимают весьма значимое место на мировых аукционных торгах. Так, осенью 2015 года полотно «За занавеской» ушло с молотка на лондонском аукционе MacDougall's за 2 миллиона 248 тысяч фунтов, а это почти 3,5 миллиона долларов. Это событие произвело фурор в мире искусства, так как ее цена была самой высокой, когда-либо уплаченной за картину известного живописца соцреализма.
«За занавеской». Фрагмент. Автор: Александр Дейнека.
Это полотно практически не известно широкой публике, так как хранилось в частном собрании со дня его создания. В далеком 1933 году Дейнека написал и подарил своему другу, художнику Федору Богородскому этот незамысловатый этюд, в жанре «ню». А его семья много лет хранила этот подарок у себя в доме. Оно нигде и никогда не выставляясь, поэтому об этой работе Дейнеки мало кто знал. Но однажды оно оказалось на аукционе в Лондоне, а затем в коллекции одного европейского коллекционера.
Да и что уж тут говорить, разве мог художник выставить эту работу в 30-х годах прошлого века на публичное обозрение? Ее то и сейчас зачастую публикуют фрагментарно..., а в то время это было просто немыслимо.
Немного о художнике и его творчестве
Александр Дейнека. Автопортрет.
Александр Александрович Дейнека (1899-1969) родом из города Курска, из семьи железнодорожника. Еще мальчишкой Александр определился с будущей профессией, и перед самой революцией окончил художественном училище в городе Харькове. Революционные события 17-го захлестнули и понесли по жизни молодого художника. Работа фотографа в Угрозыске, руководство студией ИЗО, оформление агитационных поездов, постановка спектаклей - это лишь небольшой перечень того, чем был увлечен Дейнека в те буреломные годы. Да и на фронте пришлось ему повоевать с белогвардейцами, защищая родной Курск.
В конце гражданской войны командировали художника учиться в Москву, во ВХУТЕМАС на полиграфическое отделение. Там его учителями и наставниками стали В. А. Фаворский и И. И. Нивинский, оставившие глубокий след в развитии самобытного таланта художника. Стоит отметить также и огромное влияние искусства Фердинанда Ходлера и немецкого экспрессионизма на творчество Дейнеки. Окончив вуз, во второй половине 20-х работал как график, печатался в журналах, иллюстрировал стихи и романы.
«Бег». (1932 год). Автор: Александр Дейнека.
Александр Дейнека всю свою творческую карьеру создавал динамичные по композиции произведения на темы патриотического героизма, труда, спорта, увлекался художник и жанром «ню». На многих полотнах и эскизах художника не только женщины предстают во всей своей обнаженной красоте, а и мужчины спортивного телосложения - крепкие, пышущие здоровьем.
«Бригада в отпуске». Автор: Александр Дейнека.
Изображая быт счастливой страны, населенной спортивными, атлетическими людьми, Дейнека ввел в искусство новаторские методы и нашел динамичные ракурсы в передаче образов строителей социалистического будущего. Зачастую на его полотнах они трудятся на благо страны, занимаются спортом, отдыхают.
Будущие летчики. 1938 год.
Спорт был одним из основных тем в творчестве мастера, так как любил Дейнека работать с пластикой атлетических фигур в движении. Тому подтверждение картины «Футбол», «Бег», «Вратарь».
«Эстафета». Автор: Александр Дейнека.
«Выходной день». (1949 год). Автор: Александр Дейнека.
«На юге». (1966 год). Автор: Александр Дейнека.
«Обеденный перерыв в Донбассе». (1935 год). Автор: Александр Дейнека.
«Раздолье». (1944 год). Автор: Александр Дейнека.
«Бегущие девушки». (1941 год). Автор: Александр Дейнека.
«Купающиеся девушки». (1933 год). Автор: Александр Дейнека.
«Натурщица». (1936 год). Автор: Александр Дейнека.
«Игра в мяч». (1932 год). Автор: Александр Дейнека.
«Натурщица». Автор: Александр Дейнека.
«За занавеской». Фрагмент. Автор: Александр Дейнека.
«На Донбассе». (1954 год). Холст, масло. (423 тыс. Sotheby’s, Лондон. 2016 г.). Автор: Александр Дейнека.
Как видим, Александр Дейнека создал свой художественный стиль и живописные методы в передаче образов, ставших олицетворением той эпохи, в которой жил художник. Хотя, чего скрывать - немного идеализированных.
Признанный художник, имеющий звания «Народного Художника СССР», «лауреата Ленинской премии» и «Героя Социалистического Труда» до сих пор считается лучшим примером мастера соцреализма в живописи. А помимо живописных полотен Дейнека, как монументалист, создал немало мозаичных панно для станций Московского метрополитена.
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