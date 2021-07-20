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«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке


«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«У моря». Автор: Александр Дейнека.


После телемоста 1986 года Ленинград — Бостон весь мир узнать, что в СССР ничего этакого запретного, что происходит между мужчиной и женщиной нет, а фраза эта стала широко используемой в России для определения антисексуальности культуры в советское время. А так ли это было на самом деле... Действительно ли так было целомудренно искусство во времена, когда господствовал соцреализм. Глядя на картины известного классика советского изобразительного искусства, имевшего многочисленные звания и регалии - Александра Дейнеки - этого не скажешь. Художник посвятил жанру «ню» львиную долю своих творений.


И в наши дни эротические картины художника занимают весьма значимое место на мировых аукционных торгах. Так, осенью 2015 года полотно «За занавеской» ушло с молотка на лондонском аукционе MacDougall's за 2 миллиона 248 тысяч фунтов, а это почти 3,5 миллиона долларов. Это событие произвело фурор в мире искусства, так как ее цена была самой высокой, когда-либо уплаченной за картину известного живописца соцреализма.
«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«За занавеской». Фрагмент. Автор: Александр Дейнека.

 

Это полотно практически не известно широкой публике, так как хранилось в частном собрании со дня его создания.
В далеком 1933 году Дейнека написал и подарил своему другу, художнику Федору Богородскому этот незамысловатый этюд, в жанре «ню». А его семья много лет хранила этот подарок у себя в доме. Оно нигде и никогда не выставляясь, поэтому об этой работе Дейнеки мало кто знал. Но однажды оно оказалось на аукционе в Лондоне, а затем в коллекции одного европейского коллекционера.

Да и что уж тут говорить, разве мог художник выставить эту работу в 30-х годах прошлого века на публичное обозрение? Ее то и сейчас зачастую публикуют фрагментарно..., а в то время это было просто немыслимо.

Немного о художнике и его творчестве


Александр Дейнека. Автопортрет.

Александр Дейнека. Автопортрет.

 

Александр Александрович Дейнека (1899-1969) родом из города Курска, из семьи железнодорожника. Еще мальчишкой Александр определился с будущей профессией, и перед самой революцией окончил художественном училище в городе Харькове. Революционные события 17-го захлестнули и понесли по жизни молодого художника. Работа фотографа в Угрозыске, руководство студией ИЗО, оформление агитационных поездов, постановка спектаклей - это лишь небольшой перечень того, чем был увлечен Дейнека в те буреломные годы. Да и на фронте пришлось ему повоевать с белогвардейцами, защищая родной Курск.

В конце гражданской войны командировали художника учиться в Москву, во ВХУТЕМАС на полиграфическое отделение. Там его учителями и наставниками стали В. А. Фаворский и И. И. Нивинский, оставившие глубокий след в развитии самобытного таланта художника. Стоит отметить также и огромное влияние искусства Фердинанда Ходлера и немецкого экспрессионизма на творчество Дейнеки. Окончив вуз, во второй половине 20-х работал как график, печатался в журналах, иллюстрировал стихи и романы.
«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«Бег». (1932 год). Автор: Александр Дейнека.

 

Александр Дейнека всю свою творческую карьеру создавал динамичные по композиции произведения на темы патриотического героизма, труда, спорта, увлекался художник и жанром «ню». На многих полотнах и эскизах художника не только женщины предстают во всей своей обнаженной красоте, а и мужчины спортивного телосложения - крепкие, пышущие здоровьем.
«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«Бригада в отпуске». Автор: Александр Дейнека.

 

Изображая быт счастливой страны, населенной спортивными, атлетическими людьми, Дейнека ввел в искусство новаторские методы и нашел динамичные ракурсы в передаче образов строителей социалистического будущего. Зачастую на его полотнах они трудятся на благо страны, занимаются спортом, отдыхают.
Будущие летчики. 1938 год.

Будущие летчики. 1938 год.

 

Спорт был одним из основных тем в творчестве мастера, так как любил Дейнека работать с пластикой атлетических фигур в движении. Тому подтверждение картины «Футбол», «Бег», «Вратарь».
«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«Эстафета». Автор: Александр Дейнека.

 
«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«Выходной день». (1949 год). Автор: Александр Дейнека.

 
«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«На юге». (1966 год). Автор: Александр Дейнека.

 
«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«Обеденный перерыв в Донбассе». (1935 год). Автор: Александр Дейнека.

 
«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«Раздолье». (1944 год). Автор: Александр Дейнека.

 
«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«Бегущие девушки». (1941 год). Автор: Александр Дейнека.

 
«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«Купающиеся девушки». (1933 год). Автор: Александр Дейнека.

 
«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«Натурщица». (1936 год). Автор: Александр Дейнека.

 
«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«Игра в мяч». (1932 год). Автор: Александр Дейнека.

 
«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«Натурщица». Автор: Александр Дейнека.

 
«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«За занавеской». Фрагмент. Автор: Александр Дейнека.

 
«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«На Донбассе». (1954 год). Холст, масло. (423 тыс. Sotheby’s, Лондон. 2016 г.). Автор: Александр Дейнека.

 

Как видим, Александр Дейнека создал свой художественный стиль и живописные методы в передаче образов, ставших олицетворением той эпохи, в которой жил художник. Хотя, чего скрывать - немного идеализированных.

Признанный художник, имеющий звания «Народного Художника СССР», «лауреата Ленинской премии» и «Героя Социалистического Труда» до сих пор считается лучшим примером мастера соцреализма в живописи. А помимо живописных полотен Дейнека, как монументалист, создал немало мозаичных панно для станций Московского метрополитена.

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«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

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«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынкеПодписаться на мой Instagram
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