Как быстро и без лишних усилий очистить решётки газовой плиты

Каждый, кто мыл газовую плиту прекрасно знает, насколько сложно отмыть засохший жир и нагар. А уж если вы не мыли варочную поверхность больше месяца, то это вообще громадный и трудоемкий процесс. Всего трудней отмыть решетки плиты, так как они всегда нагреваются и любая пища попавшая на них тут же пригорает и словно въедается в поверхность.

Со временем они сильно чернеют и теряют привлекательный вид.Я покажу очень простой способ, как без особых усилий отмыть решетки и придать им почти что новый вид. Однако, конечно, метод не сильно быстрый, из-за того что будет процесс замачивания, но точно лишних сил от вас не потребует. Результат, поверьте моему опыту, точно стоит.Полиэтиленовые пакеты с ZIP замком (или любые другие тоже подойдут).Нашатырный спирт (аммиак) — продается в аптеке.Вода.Снимаем решетки с плиты и складируем временно друг на друга. Не лишним будет стряхнуть крупные крошки с них.Помещаем каждую решетку в свой пакет.Теперь приготовим раствор нашатырного спирта. Берем 0,5 литра вода и добавляем в него 1 столовую ложку нашатыря. Будье осторожны, пользуйтесь перчатками. Все перемешиваем.Теперь выливаем раствор в каждый пакет примерно по 50 -100 мл. Закрываем zip защелку.Оставляем на 8 часов.По прошествии времени открываем пакеты, достаем решетки и с помощью моющего средства моем шероховатой губкой под теплой водой.Даже годовалый нагар отмывается на раз-два. Дело в том, что в закрытом пакете образуется повышенная концентрация паров аммиака в воздухе. Эти пары отлично проникают в нагар, даже самый засохший, и хорошо размачивают его.8 часов — это конечно большое время, поэтому, если вы куда-нибудь уходите на длительное время, то замочите решетки подобным образом. Лично я это делаю пред работой и когда возвращаюсь, промываю их. Так же можно сделать замачивание на ночь.Если у вас нет нашатырного спирта, можно использовать спирт или моющее средство содержащее его. Результат конечно будет, но не совсем такой же как при использовании нашатыря. Еще можно рекомендовать использовать уксус в чистом виде или раствор уксусной кислоты, тоже достойный вариант.Все решетки можно замачивать и в одном больше пакете, хотя я заметил, что результат лучше когда все лежат поодиночке.Таким чудесным способом очень хорошо очищать и газовые конфорки, поэтому способ вполне универсален.