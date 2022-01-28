Пни в интерьере

Обычный пень может превратиться в необычное украшение в современном интерьере. Сегодня мы собрали подборку оригинальных идей. Малогабаритная квартира или просторный дом станет более уютным и в то же время комфортным.



1. Табуреты

2. Тумбы

3. Столешница

4. Ваза

5. Цветочные горшки

6. Ножки стола

7. Журнальный столик

8. Подставка для цветов

9. Детская кровать

Из пеньков могут получиться отличные табуреты. Они эффектно смотрятся и могут выдержать любой вес. Если не использовать по назначению, пни играют роль декоративного дополнения интерьера. Сверху можно положить яркие подушечки, так будет мягче сидеть.Они устанавливаются в любую комнату без исключений. Хорошо смотрятся как обработанные пеньки, так и необработанные варианты. Каждый сам решает, стоит ли облагораживать изделие или нет. Можно снять кору, покрасить в любой цвет, покрыть золотистым или серебристым напылением, разрисовать живописными узорами.Это бюджетный и практичный вариант, который прослужит много лет. Можно собрать целый гарнитур. Реально воплотить свои творческие идеи и почувствовать себя крутым дизайнером.В нее можно положить как живые цветы и растения, так и сухоцветы или искусственную растительность. Ваза из пенька оживляет обстановку, это выигрышное решение в любом существующем интерьере.Они выглядят очаровательно.Можно сделать своими руками или обратиться в ближайшую столярную мастерскую. Цветы в таких горшках хорошо приживаются. Можно подарить на новоселье друзьям, хотя не обязательно искать повод, чтобы вручить презент близкому человеку.Они намного надежнее пластика и креативно смотрятся. Кухня или столовая сразу приобретет авторский стиль. Трапеза будет проходить в более уютной обстановке.Он никогда не утратит своей актуальности. В комнате будет ощущаться лесной дух, появится гармония во внутреннем убранстве.Пара горшков на пеньке ‒ это стильная композиция. Личная оранжерея будет выглядеть эстетично и аккуратно. Она станет предметом гордости и воплощением домашнего тепла.На деревянных кроватях удобно спать. Изделия, сделанные своими руками, смотрятся лучше готовых решений в магазине. Кровать будет эксклюзивной, ни у кого в мире не будет точно такой же. Малыш с первых дней жизни будет ощущать себя особенным.Декор в экостиле в последнее время пользуется популярностью в разных странах. Все лайфхаки проверенные, ими легко воспользоваться дома.