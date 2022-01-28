Пни в интерьере

Обычный пень может превратиться в необычное украшение в современном интерьере. Сегодня мы собрали подборку оригинальных идей. Малогабаритная квартира или просторный дом станет более уютным и в то же время комфортным.
1. Табуреты
Из пеньков могут получиться отличные табуреты. Они эффектно смотрятся и могут выдержать любой вес. Если не использовать по назначению, пни играют роль декоративного дополнения интерьера. Сверху можно положить яркие подушечки, так будет мягче сидеть.
2. Тумбы
Они устанавливаются в любую комнату без исключений. Хорошо смотрятся как обработанные пеньки, так и необработанные варианты. Каждый сам решает, стоит ли облагораживать изделие или нет. Можно снять кору, покрасить в любой цвет, покрыть золотистым или серебристым напылением, разрисовать живописными узорами.
3. Столешница
Это бюджетный и практичный вариант, который прослужит много лет. Можно собрать целый гарнитур. Реально воплотить свои творческие идеи и почувствовать себя крутым дизайнером.
4. Ваза
В нее можно положить как живые цветы и растения, так и сухоцветы или искусственную растительность. Ваза из пенька оживляет обстановку, это выигрышное решение в любом существующем интерьере.
5. Цветочные горшки
Они выглядят очаровательно. Можно сделать своими руками или обратиться в ближайшую столярную мастерскую. Цветы в таких горшках хорошо приживаются. Можно подарить на новоселье друзьям, хотя не обязательно искать повод, чтобы вручить презент близкому человеку.
6. Ножки стола
Они намного надежнее пластика и креативно смотрятся. Кухня или столовая сразу приобретет авторский стиль. Трапеза будет проходить в более уютной обстановке.
7. Журнальный столик
Он никогда не утратит своей актуальности. В комнате будет ощущаться лесной дух, появится гармония во внутреннем убранстве.
8. Подставка для цветов
Пара горшков на пеньке ‒ это стильная композиция. Личная оранжерея будет выглядеть эстетично и аккуратно. Она станет предметом гордости и воплощением домашнего тепла.
9. Детская кровать
На деревянных кроватях удобно спать. Изделия, сделанные своими руками, смотрятся лучше готовых решений в магазине. Кровать будет эксклюзивной, ни у кого в мире не будет точно такой же. Малыш с первых дней жизни будет ощущать себя особенным.
Декор в экостиле в последнее время пользуется популярностью в разных странах. Все лайфхаки проверенные, ими легко воспользоваться дома.
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