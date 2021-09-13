10 новых профессий, которым будут учить наших детей в будущем

Ещё несколько лет назад никто и представить не мог, что в институтах будут учить тому как выкладывать фото в Инстаграм и снимать видео для YouTube. Но сегодня это уже реальность. помня об этом мы решили представить каким интересным профессиям в недалёком будущем институты будут обучать следующие поколения учеников.









Специалист по обработке Big Data

Специалист по разработке нейронных сетей

Специалист по проектированию виртуальных миров

Проектировщик умных домов

Разработчик киберпротезов

Летсплейщик

Киберспортсмен

Проектировщик роботов

Проектировщик нейроинтерфейсов

IT-генетик