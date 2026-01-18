Самые дорогие, но совершенно бесполезные вещи в мире

Быть до неприличия богатым — значит иметь возможность позволить себе покупать вещи, которые большинство людей даже не будет рассматривать в качестве потенциальной покупки. Многие супердорогие люксовые автомобили или особняки на самом деле могут быть достаточно функциональными и иметь особенности, которыми многие хотели бы воспользоваться.

10. Чайный пакетик

9. Золотой кирпичик LEGO

8. Контактные линзы с бриллиантами

7. Мяч для игры в крикет

6. Бриллиантовый LCD-телевизор Yalos

5. Ручка, инкрустированная рубинами и бриллиантами

4. Шахматы

3. Рулон золотой туалетной бумаги

2. Магнитная левитирующая кровать

1. Ошейник для собаки