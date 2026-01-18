Самые дорогие, но совершенно бесполезные вещи в мире

Быть до неприличия богатым — значит иметь возможность позволить себе покупать вещи, которые большинство людей даже не будет рассматривать в качестве потенциальной покупки. Многие супердорогие люксовые автомобили или особняки на самом деле могут быть достаточно функциональными и иметь особенности, которыми многие хотели бы воспользоваться.
Можно увидеть и захотеть купить что-то, выглядящее круто и особенно, но как только ты смотришь на ценник, то сразу же отворачиваешься и уходишь в недоумении от непомерно завышенной цены. Впрочем, есть люди, которые купят такую вещь вне зависимости от её стоимости, запросто потратив, например, миллион долларов на аксессуар для своей собаки или специальную плавающую кровать, или даже на рулон туалетной бумаги, сделанной из золота.
Хотя существует немало других дорогущих и бесполезных предметов, эти десять в нашем сегодняшнем списке наиболее ошеломительны, изумительны и удивительны. По-видимому, многие из них даже лучше не использовать по прямому назначению, чтобы не сломать или как-то повредить дорогой и хрупкий предмет.
10. Чайный пакетик
Стоимость — $14.000
Чай считается одним из самых недорогих напитков, которые может позволить себе каждый. Чай можно купить повсюду, и этим вкусным напитком наслаждаются жители разных стран. Если вам действительно нравится пить чай, и у вас есть лишние деньги, то обратите внимание на этот чайный пакетик, инкрустированный бриллиантами, стоимостью 14 тысяч долларов.
Чайный пакетик ручной работы покрыт 280 бриллиантами, тем не менее, он может быть использован для заваривания чая, так как внутри него находятся реальные чайные листья. Но это кажется немного нелепым, потому что как только вы заварите чай, то, скорее всего, разрушите всю бриллиантовую красоту на поверхности пакетика.
9. Золотой кирпичик LEGO
Стоимость — $14.450
Сам по себе кирпичик LEGO является довольно бесполезным предметом, потому что для того, чтобы построить что-то действительно классное, нужно много деталей. Тем не менее, кому-то в голову пришла «блестящая» идея создать один золотой кирпичик LEGO и продать его за 14.450 долларов.
Золотой LEGO имеет ту же форму и размеры, что и стандартная игрушечная версия — 2 х 4 дюйма (5,08 x 10,16 см) — но сделан из 14-каратного золота и весит 25,65 грамма.
Проблема только в том, что этот кирпичик LEGO — скорее, произведение искусства, нежели реальная игрушка. Только подумайте, во сколько обошёлся бы целый набор таких кирпичиков и как легко они могли бы поцарапаться, если бы вы попытались из них что-то построить!
8. Контактные линзы с бриллиантами
Стоимость — $15.000
Люди с плохим зрением знают, что ношение контактных линз в течение долгого времени может выйти в копеечку. Если вы думаете, что это дорого, тогда представьте, каково это — носить контактные линзы с бриллиантами стоимостью 15.000 долларов.
Эти контактные линзы с 18 бриллиантами вряд ли можно носить сколько-нибудь долго, не причиняя вред глазам. Линзы, скорее всего, поцарапают глаза, что может причинить им существенный вред и ещё больше испортить зрение человека. Как видите, в отличие от остальных дорогущих и бесполезных вещей нашего списка, эта ещё и небезопасна.
7. Мяч для игры в крикет
Стоимость — $68.500
Обычный мяч для игры в крикет, конечно же, не может стоить очень дорого, однако в 2007 году был сделан специальный мяч за 68.500 долларов. Он выглядит, как маленький диско-шар, инкрустированный 8.728 бриллиантами.
Точнее, специальные мячи для игры в крикет были созданы компанией Gitanjali Gems Limited в двух экземплярах: они были присуждены двум лучшим игрокам Чемпионата мира по крикету в 2007 году.
Проблема в том, что по такому мячу вряд ли кто-нибудь захочет ударить битой, что делает его довольно бесполезной вещицей, и единственное, на что он годится — стать особым произведением искусства.
6. Бриллиантовый LCD-телевизор Yalos
Стоимость — $130.000
Как только на рынке появляется продукт с новой технологией, цена на него тут же взмывает вверх. Если вы хотите стать владельцем гаджета последней модели раньше остальных, то за это придётся заплатить немало. К счастью, после того, как технология становится более распространённой, и появляются новые продукты, цена обычно падает до разумных пределов.
За 130.000 долларов вы можете приобрести бриллиантовый LCD-телевизор Yalos, который покрыт белым золотом и инкрустирован 160 бриллиантами. Неизвестно, работает ли он на самом деле, но наверняка изображение на нём просто меркнет по сравнению с бриллиантами, которыми он украшен.
5. Ручка, инкрустированная рубинами и бриллиантами
Стоимость — $595.000
Большинство из нас купили ручки на распродаже в местном супермаркете или «одолжили» у коллеги по работе. Но если вы хотите иметь что-то более экстравагантное, то вам, должно быть, стоит присмотреться к этой драгоценной ручке стоимостью 595.000 долларов.
Пишущий инструмент ручной работы покрыт бирманскими рубинами массой в 150 карат и бриллиантами в 15 карат. Кроме того, для создания ручки использовалась платина и 18-каратное золото.
Проблема с этой дорогущей вещицей в том, что вы вряд ли захотите ею писать, потому что её можно случайно уронить или нанести повреждения, просто держа в руке.
4. Шахматы
Стоимость — $600.000
Стандартный шахматный набор, как правило, стоит не очень дорого, и замена фигур обходится довольно дёшево. Но не в случае с этим особенным набором шахмат, цена за который составляет 600.000 долларов.
Вместо обычных пластиковых или деревянных шахматных фигур, в этот набор входят фигуры, инкрустированные белыми и чёрными бриллиантами. Для создания этого набора, являющегося частью коллекции Charles Hollander Collection, были использованы белые и чёрные бриллианты массой в 320 карат.
Таких уникальных шахматных наборов было создано всего 7. На создание каждого у ювелиров ушло около 4.500 часов работы.
Проблема в том, что вы вряд ли захотите поиграть ими в шахматы, и такой набор годится только для выставления напоказ.
3. Рулон золотой туалетной бумаги
Стоимость — $1.380.000
Туалетная бумага до некоторой степени может быть дорогой, но даже самая дорогущая не идёт ни в какое сравнение с этим вопиющим золотым рулоном туалетной бумаги, который продаётся за 1,38 миллиона долларов.
Эта особая туалетная бумага сделана австралийской компанией Toilet Paper Man. Трёхслойная бумага сделана из 22-каратных золотых хлопьев и, как предполагается, безопасна для использования.
Рулон туалетной бумаги будет доставлен лично в руки покупателю, чтобы гарантировать, что он получит товар в хорошем состоянии.
Проблема с этим рулоном бумаги в том, что если вы используете его по прямому назначению, то вы в буквальном смысле смоете деньги в унитаз.
2. Магнитная левитирующая кровать
Стоимость — $1.600.000
Качественный матрас может стоить очень дорого, но не в сравнении с этой магнитной левитирующей кроватью за 1,6 миллиона долларов.
Эта кровать буквально заставит вас почувствовать, будто вы спите, паря в воздухе, потому что в её конструкции используются магниты, чтобы левитировать на высоте почти 40 см от пола.
Кроме того, кровать выдерживает вес до 907 килограммов, правда, падать с неё будет уже не очень весело.
Неизвестно, может ли эта кровать как-то улучшить качество сна, но за 1,6 миллиона долларов немногие из нас смогут узнать это в ближайшее время. Кстати, если с этой кроватью вдруг что-то пойдёт не так, то её придётся заменить новой — по той же цене.
1. Ошейник для собаки
Стоимость — $3.200.000
Люди любят своих домашних питомцев, а кроме того, им нравится хвастаться своими собаками, покупая для них сумасшедшие аксессуары или участвуя с ними в конкурсах красоты и выставках собак. Если вы действительно хотите похвастаться своей собакой, то вам стоит рассмотреть вопрос о приобретении для неё ошейника «Amour Amour» за 3,2 миллиона долларов от компании Love Dogs Diamonds.
Этот ошейник сделан из 18-каратного белого золота. Также в нём присутствуют элементы из платины и крокодиловой кожи.
Проблема в том, что если собака в таком ошейнике убежит, то, вполне возможно, будет украдена. Как только кто-то обнаружит собаку и поймёт, сколько денег её владелец потратил на ошейник, он сразу же захочет получить большое вознаграждение или даже выкуп за возвращение домашнего питомца.
