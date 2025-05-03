Капельный полив из пластиковой бутыли для крепкого урожая

Дачники, а также занятые на работе огородники, не имеют возможности постоянно поливать свои грядки. В таком случае облегчить уход за ними поможет капельный полив. При малых объемах выращивания профессиональные покупные системы для этого применять нецелесообразно, так как затраты получаются большими, чем выгода.
Что потребуется:
ПЭТ бутыль – 5-6 л;
сверло 1-2 мм.
Процесс изготовления капельного полива и посадка растений
Бутыль нужно разделить на 4 части продольными метками, и просверлить по ним отверстия сверлом 1 мм у дна на первой ребре жесткости. Еще проще пробить их горячим шилом. Метки ставятся в виде линий, чтобы потом видеть где располагаются отверстия, так как те будут в грунте.
На грядке вырывается лунка, и в нее прикапываете бутыль, заполненный водой. Его следует углубить на 10-15 см. Крышка бутыли обязательно должна быть закрытой. Без нее вода будет утекать очень быстро.
Ориентируясь по меткам, напротив отверстий высаживаются семена или рассада. Вокруг бутыли получится 4 куста. Такой полив подойдет для огурцов, томатов, дынь, арбузов, кабачков. Растения должны сажаться близко к стенкам бутыли, чтобы находиться в увлажненной почве.
По мере израсходования вода доливается, и крышка сразу же закрывается. Скорость ухода воды зависит от типа грунта, но обычно все вытекает за 2 суток. При посадке нужно сначала не закрывать крышку, чтобы все быстро вытекло и промочило почву. Затем бутыль заправляется и закрывается, и дальше работает как капельный полив. Этот способ позволяет уменьшить расход воды, упростить уход за растениями, ускорить их рост и повысить урожайность.
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