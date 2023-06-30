Почему ступени и поручни эскалатора едут с разной скоростью

Во время следующего использования эскалатора стоит обратить внимание на то, что его ступени и поручни движутся с разной скоростью. Чаще всего разница эта совсем небольшая, однако она вполне заметна. Вокруг данного факта было наворочено огромное количество мифов. В том числе якобы о том, что разная скорость движения нужна для того, дабы человек не засыпал и не терял координацию. В чем же на самом деле заключается смысл разной скорости движения упомянутых элементов?
На самом деле скорость должна быть одинаковой. /Фото: Twitter.
На самом деле никакого подвоха в разной скорости движения поручней и ступенек эскалатора нет. Более того, получается так фактически случайно. Изначально конструкторы не задумывали механизм таким образом, чтобы что-то в нем двигалось с разной скоростью. Как раз напротив: эскалатор проектировался таким образом, чтобы скорость всех подвижных элементов была строго одинаковой. Почему же этого не происходит на практике? Все дело в специфике конструкции.
Однако, гладко бывает только на бумаге. /Фото: mirtesen.ru.
Концепция эскалатора как устройства не так уж сложна. Конструкция, по сути, состоит из полотна лестницы, полотна поручней, главного привода (двигателя) и лент передачи крутящего момента двигателя на ступеньки и поручи. Так как вращает поручни и ступени один и тот же двигатель, то, по сути, их скорость движения должна быть одинаковой. Более того, при первом запуске эскалатора она скорее всего такой и будет!
Концептуально механизм не сложный. /Фото: remontpro.pro.
Правда продолжается это не долго. Постепенно элементы конструкции, в том числе ремни передачи изнашиваются в результате чего разные элементы эскалатора могут начать двигаться с разной скоростью. Что интересно, вопреки популярному заблуждению, отличающаяся скорость ступенек и поручней не только не полезна, но и напрямую вредна. Каждый год эскалаторы проверяют и чинят. Все для того, чтобы разница в скорости подвижных элементов не превышала 5%.
Ну а для простых людей разница в движении поручней и ступеней даже полезна: они не дают терять бдительность при монотонном движении, а человек сосредоточен на перемещении ладони, его в некотором смысле не укачает.
Периодически эскалаторы приходится чинить. /Фото: primorspb.ru.
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