Зачем в старину шахтеры брали с собой в забой канареек в клетке

На старых фотографиях, на страницах книг, а также в некоторых фильмах можно увидеть, как в стародавние времена люди, трудящиеся под землей, берут с собой птичьи клетки. Внутри них всегда сидит маленькая птичка. У человека современного закономерным образом возникает вопрос: зачем нужен такой пернатый помощник, неужели шахтеры слушали птичье пение?
Канарейка - друг шахтера. /Фото: ya.ru.
Даже сегодня со всеми современными технологиями работа в шахте под землей остается одной из самых вредных для здоровья и потенциально опасных для жизни. Последние 100 лет развития технологий серьезно облегчили жизнь шахтёров, сделали их труд несколько проще и безопаснее. Однако, так было не всегда. Одной из самых грозных опасностей в шахтерском деле всегда был газ, в первую очередь метан. Вещество без цвета и запаха способно очень быстро отравить людей, находящихся в замкнутом пространстве. Кроме того, метан прекрасно взрывается.
На некоторых шахтах пользуются до сих пор. /Фото: ici.artv.ca.
В давние времена никакого специального высокотехнологичного оборудования для контроля состава атмосферы в шахтах не было. А потому не редки были случаи, когда целые бригады добытчиков погибали от отравления газом. Спустя некоторое время люди нашли решение этой проблемы. Ей стали канарейки. Дело в том, что эти птички крайне чувствительны к любому газу. А потому по поведению канарейки можно легко узнать о начале скопления метана или угарного газа в шахтенном забое. Как только маленькая птичка «унюхивала» опасные вещества, она меняла свое поведение, давая шахтерам явно понять, что-то пошло не так.
Хорошая и полезная птичка. /Фото: timeandtidewatches.com.
В обычных условиях канарейка, сидящая в клетке, вела себя вполне обычно: птичка прыгала по жёрдочкам и пела. Однако, стоило канарейке почуять газ, как она тут же впадала в исступление: начинала метаться по клетке в поисках выхода, визжать и биться о стенки клетки. Таким образом неадекватное покидание птицы становилось тревожным сигналом для шахтеров. В последствии шахтерские компании стали не просто закупать канареек, но даже принялись открывать собственные фермы по их разведению. Использовали канареек в шахтах даже после появления современных датчиков. Последней страной, пользовавшейся услугами маленьких спасительниц, была Великобритания. Там шахтеры использовали клетки с птицами вплоть до 1987 года.
Использовали канареек до конца XX века. /Фото: mirinteresen.net.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии