Любимые тренды, которые окончательно вышли из моды

Мода - дама капризная. То, что было в тренде в прошлом сезоне, сегодня уже может оказаться совсем не в почете. Мы собрали 10 некогда любимых трендов, которые окончательно вышли из моды.

1. Кукольные ресницы


Объемное наращивание ресниц. | Фото: Queenofstyle.ru.
В последние годы объемные длинные ресницы стали неотъемлемой частью образа каждой второй модницы. Более того, данная индустрия стремительно развивается, открывая все новые и новые техники и эффекты для любительниц шика и гламура. Однако большинство знаменитостей и модных блогеров уже отказались от услуг лашмэйкеров, отдав предпочтение натуральности. Это свидетельствует о том, что данный тренд доживает свои последние деньки. Тем же, кто еще не готов полностью отказаться от искусственных ресниц, стоит обратить внимание на классическое наращивание, способное подчеркнуть глубину взгляда.

2. Пижамный стиль


Одежда в пижамном стиле. | Фото: VietTimes. Костюмы в пижамном стиле ворвались в моду в 2017 году. Данный тренд не всем пришелся по вкусу, но это не помешало ему продержаться на модном Олимпе целых два года. И вот этой осенью, костюмы в пижамном силе наконец-то вычеркнули из списка модных вещей. Так что, все противники данной тенденции могут вздохнуть с облегчением, ведь теперь пижамки снова вернутся в разряд исключительно домашней одежды.

3. Сумка кросс-боди


Любимые тренды, которые окончательно вышли из моды Маленькая сумочка через плечо. | Фото: Все о детях. Неожиданно, но всеми любимая сумочка кросс-боди тоже записалась в список антитрендов.
На смену маленькой сумочке на длинном ремешке, свисающей ниже пояса, пришли бананки, сумки-ремни, а также маленькие вечерние сумочки на коротких ремешках или цепочках.

4. Джинсы с подворотами


Любимые тренды, которые окончательно вышли из моды Подвернутые джинсы. | Фото: 7odezhek - LiveJournal. Мода на подвернутые джинсы и оголенные щиколотки так сильно прижилась, что уже трудно представить, как раньше мы носили джинсы. Однако, в этом сезоне укороченные брюки попали в список антитрендов, а потому дизайнеры настоятельно рекомендует вспоминать о джинсах классической длины.

5. Бандажное платье


Плотное бандажное платье. | Фото: Домашний. Бандажное платье, состоящее из множества эластичных лент, способно даже из неидеальной фигуры сделать конфетку. Именно поэтому, у многих модниц висит в шкафу такое платье и ждет особого случая. Правда в этом сезоне, стилисты не рекомендуют надевать платья данного типа на выход. В этом сезоне на смену тугим футлярам пришли расклешенные силуэты, натуральные ткани и свободный крой.

6. Небрежные брови


Любимые тренды, которые окончательно вышли из моды Густые, небрежные брови. | Фото: Pinterest. Очень густые небрежные брови в свое время ввела в моду Кара Делевинь, заставив многих девчонок отказаться от пинцетов и начать отращивать волоски в этой зоне. Однако, период хаоса подходит к концу. По информации Novate.ru, на смену растрепанным и заросшим бровям, приходят блестящие, широкие соболиные бровки, уложенные в красивую естественную форму.

7. Рваные джинсы


Любимые тренды, которые окончательно вышли из моды Джинсы с дырками. | Фото: Podskagi. Сейчас уже даже сложно припомнить, когда рваные джинсы вошли в нашу жизнь. С их помощью всегда удавалось создавать небрежные и расслабленные образы. Конечно, у данного тренда было немало противников, но даже они со временем нет-нет, да посматривали на небольшие разрезы и потертости. И вот теперь, редакция Novate.ru официально объявляет, что рваные джинсы попали в список антитрендов. На смену дерзким потертостям и разрывам, пришли классические модели, клеш и благородные цвета.

8. Плиссированная юбка


Любимые тренды, которые окончательно вышли из моды Юбки в складку. | Фото: a.glope.me. В прошлом году в моду стремительно ворвались юбки плиссе. Особой популярностью у модниц пользовались модели длиною чуть ниже колен. Что сказать, многие модницы за это время успели обзавестись несколькими юбочками в складку. Если вы входите в их число, спешим вас огорчить, такие юбки больше не вдохновляют дизайнеров и стилисты рекомендуют отказаться от их ношения.

9. Меховые лоферы


Любимые тренды, которые окончательно вышли из моды Лоферы с мехом. | Фото: Bluewin. Лоферы с мехом стали настоящим открытием, которое не так давно взорвало мир моды и быстро перешло в массы. Однако, как известно, век массовых трендов, очень короткий, что неудивительно, ведь то, что есть у всех, уже не является исключительным и желанным. Вот и меховые лоферы постигла эта участь. Их больше не продают даже на сайте Gucci, а ведь именно этот модный дом и ввел их в моду.

10. Пуховик с юбочкой


Любимые тренды, которые окончательно вышли из моды Расклешенная зимняя куртка. | Фото: Mabadu. Как и все новое и необычное, зимние пуховики с юбками быстро приобрели энное количество поклонниц. Многие модницы увидели в этих курках некую альтернативу платьям, которые зимой носить не слишком комфортно. Однако, по мнению стилистов данный тренд уже отжил свое и больше не является интересным. В этом сезоне такая модель имеет место быть разве что в детском гардеробе, а взрослым барышням стоит обратить внимание на нечто более изысканное.=">

