Любимые тренды, которые окончательно вышли из моды

Мода - дама капризная. То, что было в тренде в прошлом сезоне, сегодня уже может оказаться совсем не в почете. Мы собрали 10 некогда любимых трендов, которые окончательно вышли из моды.
1. Кукольные ресницы
Объемное наращивание ресниц. | Фото: Queenofstyle.ru.тренд доживает свои последние деньки. Тем же, кто еще не готов полностью отказаться от искусственных ресниц, стоит обратить внимание на классическое наращивание, способное подчеркнуть глубину взгляда.
2. Пижамный стиль
Одежда в пижамном стиле. | Фото: VietTimes. Костюмы в пижамном стиле ворвались в моду в 2017 году. Данный тренд не всем пришелся по вкусу, но это не помешало ему продержаться на модном Олимпе целых два года. И вот этой осенью, костюмы в пижамном силе наконец-то вычеркнули из списка модных вещей. Так что, все противники данной тенденции могут вздохнуть с облегчением, ведь теперь пижамки снова вернутся в разряд исключительно домашней одежды.
3. Сумка кросс-боди
Маленькая сумочка через плечо. | Фото: Все о детях. Неожиданно, но всеми любимая сумочка кросс-боди тоже записалась в список антитрендов.
4. Джинсы с подворотами
Подвернутые джинсы. | Фото: 7odezhek - LiveJournal. Мода на подвернутые джинсы и оголенные щиколотки так сильно прижилась, что уже трудно представить, как раньше мы носили джинсы. Однако, в этом сезоне укороченные брюки попали в список антитрендов, а потому дизайнеры настоятельно рекомендует вспоминать о джинсах классической длины.
5. Бандажное платье
Плотное бандажное платье. | Фото: Домашний. Бандажное платье, состоящее из множества эластичных лент, способно даже из неидеальной фигуры сделать конфетку. Именно поэтому, у многих модниц висит в шкафу такое платье и ждет особого случая. Правда в этом сезоне, стилисты не рекомендуют надевать платья данного типа на выход. В этом сезоне на смену тугим футлярам пришли расклешенные силуэты, натуральные ткани и свободный крой.
6. Небрежные брови
Густые, небрежные брови. | Фото: Pinterest. Очень густые небрежные брови в свое время ввела в моду Кара Делевинь, заставив многих девчонок отказаться от пинцетов и начать отращивать волоски в этой зоне. Однако, период хаоса подходит к концу. По информации Novate.ru, на смену растрепанным и заросшим бровям, приходят блестящие, широкие соболиные бровки, уложенные в красивую естественную форму.
7. Рваные джинсы
Джинсы с дырками. | Фото: Podskagi. Сейчас уже даже сложно припомнить, когда рваные джинсы вошли в нашу жизнь. С их помощью всегда удавалось создавать небрежные и расслабленные образы. Конечно, у данного тренда было немало противников, но даже они со временем нет-нет, да посматривали на небольшие разрезы и потертости. И вот теперь, редакция Novate.ru официально объявляет, что рваные джинсы попали в список антитрендов. На смену дерзким потертостям и разрывам, пришли классические модели, клеш и благородные цвета.
8. Плиссированная юбка
Юбки в складку. | Фото: a.glope.me. В прошлом году в моду стремительно ворвались юбки плиссе. Особой популярностью у модниц пользовались модели длиною чуть ниже колен. Что сказать, многие модницы за это время успели обзавестись несколькими юбочками в складку. Если вы входите в их число, спешим вас огорчить, такие юбки больше не вдохновляют дизайнеров и стилисты рекомендуют отказаться от их ношения.
9. Меховые лоферы
Лоферы с мехом. | Фото: Bluewin. Лоферы с мехом стали настоящим открытием, которое не так давно взорвало мир моды и быстро перешло в массы. Однако, как известно, век массовых трендов, очень короткий, что неудивительно, ведь то, что есть у всех, уже не является исключительным и желанным. Вот и меховые лоферы постигла эта участь. Их больше не продают даже на сайте Gucci, а ведь именно этот модный дом и ввел их в моду.
10. Пуховик с юбочкой
Расклешенная зимняя куртка. | Фото: Mabadu. Как и все новое и необычное, зимние пуховики с юбками быстро приобрели энное количество поклонниц. Многие модницы увидели в этих курках некую альтернативу платьям, которые зимой носить не слишком комфортно. Однако, по мнению стилистов данный тренд уже отжил свое и больше не является интересным. В этом сезоне такая модель имеет место быть разве что в детском гардеробе, а взрослым барышням стоит обратить внимание на нечто более изысканное.=">
