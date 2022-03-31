Секреты красоты знаменитостей прошлого

Джоан Кроуфорд увлажняла глаза кислотой, Мэрилин Монро вшивала мрамор в лифчик, а Марлен Дитрих посыпала свои парики золотой пылью. Вот несколько секретов красоты знаменитых экранных королев минувшего века.







Обладательница «Оскара» Джоан Кроуфорд закапывала в глаза борную кислоту, чтобы сделать их яркими, мерцающими. Это слабая кислота, которая в хозяйстве использовалась в качестве пятновыводителя, инсектицида, огнезащитного средства и антисептика. А сегодня она действительно стала основой многих глазных капель.







Еще Кроуфорд утверждала, что надо мыть волосы сырыми яйцами, а шампунь разбавлять красным вином или ромом, чтобы добавить волосам красоты. Она любила и маски для лица. Одним из ее любимых рецептов была «старомодная смесь» из овсянки, теплой воды и меда. Разумеется, любая косметическая процедура должна быть завершена до возвращения домой мужа, так как каждая женщина выглядит не особо привлекательно с маской на лице или с бигуди на волосах.



Джоан писала, что надо иметь лицо, которое как будто говорит «да» и выглядит веселым и доброжелательным в любое время. Это, по ее мнению, необходимый компонент для сохранения молодости и красоты. Вся косметика мира не способна скрыть неприветливое выражение: «Вы замечали, что, когда вы говорите “нет”, начинаете напоминать лицом чернослив?

А вот здесь у Джоан выражение лица, похожее на кислый чернослив.Мэрилин Монро оставила после себя удивительное наследие по секретам усиления красоты, но это был нелегкий подвиг.Например, она использовала пять разных оттенков блеска для губ и помады — темно-красный на внешних уголках губ, более светлые оттенки в середине, чтобы добавить объем, очень яркие ноты на верхних частях обеих губ, чтобы выделить их. Сегодня она бы просто увеличила губы инъекциями.Более светлые оттенки посередине, чтобы добавить размер, и яркие ноты на гребне верхней и нижней губ.Кроме того, Мэрилин не только спала в лифчике, что, по ее мнению, предотвращало провисание груди, но и пришивала к нему мраморные шарики. Благодаря этому казалось, будто соски всегда твердые. Этого же эффекта актриса добивалась тремя пуговицами, сшитыми вместе и помещенными внутрь бюстгальтера.Многие актрисы брили лицо бритвой, но Мэрилин Монро нравился ее пушок на щеках.Шатенка от природы, Монро применяла несколько различных видов крема, чтобы кожа была светлой, мерцающей и защищенной от солнца. Еще она отказывалась сбривать волоски с лица, потому что ей нравилось, как оно сияет благодаря им при съемке.Здесь актриса во всей своей красе: в лифчике с мраморными шариками, со светящейся кожей лица.Звезда 50-х Глория Грэхем была известна своим сексуальным взглядом и темной помадой: тогда мало кто ее применял, и это было несколько шокирующим. Из-за неудачной косметической операции у актрисы парализовало верхнюю губу. Тогда она решила набить ее хлопковыми шариками, что затрудняло поцелуи, так как хлопок пропитывался слюной. И ожидаемого результата актриса не получила . Винсент Курчио, актер, который написал книгу о жизни Грэхем, рассказывал, что коллеги актрисы жаловались на то, что ей постоянно приходилось бегать в ванную, чтобы заменить хлопок и снова нанести помаду.Да, с поцелуями у Грэхем была проблема…Актрисе Одри Хепберн легендарный визажист Альберто де Росси разделял уже накрашенные тушью ресницы булавкой, чтобы добиться знаменитого обезоруживающего волоокого взгляда.Марлен Дитрих требовала, чтобы ее парики перед съемкой припудривали настоящим золотом, отчего они ярко блестели. Такие причуды влетали звезде в копеечку, но она могла это себе позволить, ведь в какой-то момент была самой высокооплачиваемой кинозвездой в мире.Актриса немого кино Фанни Уорд была известна своей «вечной юностью». Она пыталась сохранить свою моложавую внешность, вися вниз головой. Уорд была убеждена, что так заставляет кровь приливать к коже лица, что омолаживало ее. По слухам, актриса перенесла пластическую операцию, но она это отрицала.Селена Ройл, актриса радио, телевидения и кино середины 1940-х годов, рекомендовала домохозяйкам клеить между бровями липкую ленту в форме бриллианта, чтобы кожа не морщилась. Ходить с ней нужно было не постоянно, а только во время выполнения рутинной домашней работы. По словам Селены, так можно было не только сделать работу, но и обновить и восстановить свою красоту . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)