Советская молодёжь 1970-х на любительских фотографиях того времени

Фотографии, которые расскажут о советской моде в 1970-х - 1980-х годах.
Пальто с меховым воротником, шапки-ушанки, расклёшенные брюки, тяжёлые ботинки фабрики «Скороход» для трудового семестра, олимпийки и треники для выездов на природу – такой была мода 1970-х. И советская молодёжь в этой одежде выглядела весьма гармонично – молодость счастлива и беспечна.
1. Молодые люди
Юноши в летнее время.
2. Типичный субботник в советское время
Так выглядел типичный субботник.
3. Праздничное застолье
Небольшое праздничное мероприятие.
4. Первое собрание первокурсников
Собрание для студентов первого курса.
5. Типичная форма одежды для русской зимы
Юноши в зимних куртках с воротниками из искусственного меха и шапками-ушанками.
6. Классическая мода в СССР
Советская мода – это своеобразный микс из всевозможных стилей.
7. Все в праздничной одежде
Фото участников демонстрации 7 ноября.
8. Встреча выпускников
Еще одна группа молодых девушек и парней.
9. Главные тренды эпохи
Весенняя мода советских времён.
10. Субботник
Рабочая одежда, которая была в каждом доме на случай субботника.
11. Пикник в лесу
Отдых после субботника.
12. «Поездка на картошку»
Добровольно-принудительное привлечение граждан к сельскохозяйственным работам.
13. Прекрасная половина
Отдых в перерыве между сбором урожая.
14. Уборка картофеля
Группа молодых людей во время субботника.
15. Романтика поездки в колхоз
Одним из неотъемлемых признаков жизни студентов в СССР была поездка «на картошку».
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