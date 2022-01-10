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Советская молодёжь 1970-х на любительских фотографиях того времени


Фотографии, которые расскажут о советской моде в 1970-х - 1980-х годах.

Фотографии, которые расскажут о советской моде в 1970-х - 1980-х годах.

Пальто с меховым воротником, шапки-ушанки, расклёшенные брюки, тяжёлые ботинки фабрики «Скороход» для трудового семестра, олимпийки и треники для выездов на природу – такой была мода 1970-х. И советская молодёжь в этой одежде выглядела весьма гармонично – молодость счастлива и беспечна.

1. Молодые люди


Юноши в летнее время.

Юноши в летнее время.

 

2. Типичный субботник в советское время


Так выглядел типичный субботник.

Так выглядел типичный субботник.

 

3. Праздничное застолье


Небольшое праздничное мероприятие.

Небольшое праздничное мероприятие.

 

4. Первое собрание первокурсников


Собрание для студентов первого курса.

Собрание для студентов первого курса.

 

5. Типичная форма одежды для русской зимы


Юноши в зимних куртках с воротниками из искусственного меха и шапками-ушанками.

Юноши в зимних куртках с воротниками из искусственного меха и шапками-ушанками.

 

6. Классическая мода в СССР


Советская мода – это своеобразный микс из всевозможных стилей.

Советская мода – это своеобразный микс из всевозможных стилей.

 

7. Все в праздничной одежде


Фото участников демонстрации 7 ноября.

Фото участников демонстрации 7 ноября.

 

8. Встреча выпускников


Еще одна группа молодых девушек и парней.

Еще одна группа молодых девушек и парней.

 

9. Главные тренды эпохи


Весенняя мода советских времён.

Весенняя мода советских времён.

 

10. Субботник


Советская молодёжь 1970-х на любительских фотографиях того времени

Рабочая одежда, которая была в каждом доме на случай субботника.

 

11. Пикник в лесу


Отдых после субботника.

Отдых после субботника.

 

12. «Поездка на картошку»


Добровольно-принудительное привлечение граждан к сельскохозяйственным работам.

Добровольно-принудительное привлечение граждан к сельскохозяйственным работам.

 

13. Прекрасная половина


Отдых в перерыве между сбором урожая.

Отдых в перерыве между сбором урожая.

 

14. Уборка картофеля


Группа молодых людей во время субботника.

Группа молодых людей во время субботника.

 

15. Романтика поездки в колхоз


Одним из неотъемлемых признаков жизни студентов в СССР была поездка «на картошку».

Одним из неотъемлемых признаков жизни студентов в СССР была поездка «на картошку».

 

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Советская молодёжь 1970-х на любительских фотографиях того времени

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Советская молодёжь 1970-х на любительских фотографиях того времениПодписаться на мой Instagram
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