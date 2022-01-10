Советская молодёжь 1970-х на любительских фотографиях того времени

Фотографии, которые расскажут о советской моде в 1970-х - 1980-х годах.

1. Молодые люди

Юноши в летнее время.

2. Типичный субботник в советское время

Так выглядел типичный субботник.

3. Праздничное застолье

Небольшое праздничное мероприятие.

4. Первое собрание первокурсников

Собрание для студентов первого курса.

5. Типичная форма одежды для русской зимы

Юноши в зимних куртках с воротниками из искусственного меха и шапками-ушанками.

6. Классическая мода в СССР

Советская мода – это своеобразный микс из всевозможных стилей.

7. Все в праздничной одежде

Фото участников демонстрации 7 ноября.

8. Встреча выпускников

Еще одна группа молодых девушек и парней.

9. Главные тренды эпохи

Весенняя мода советских времён.

10. Субботник

Рабочая одежда, которая была в каждом доме на случай субботника.

11. Пикник в лесу

Отдых после субботника.

12. «Поездка на картошку»

Добровольно-принудительное привлечение граждан к сельскохозяйственным работам.

13. Прекрасная половина

Отдых в перерыве между сбором урожая.

14. Уборка картофеля

Группа молодых людей во время субботника.

15. Романтика поездки в колхоз

Одним из неотъемлемых признаков жизни студентов в СССР была поездка «на картошку» .