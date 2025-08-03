Почему в Китае используется всего один часовой пояс вместо положенных пяти

В Китае все время Пекинское. |Фото: grandars.ru.

Большинство китайцев живет не в 5, а всего в 2 часовых поясах. |Фото: surcu.ru.

Запад Китая - это по большей части пустыни и горы. |Фото: fishki.net.

Единый пояс стал только при Мао в 1949 году. ¦Фото: YouTube.