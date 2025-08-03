С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    это на оооочень своеобразного любителя5 вкусных блюд, к...
  • Ингерман Ланская
    вечная савейская нищетаСтранные секреты ...
  • Николай Рязанов
    Были неофициальные,ежемесячные доплаты для руководящего состава,о них никому не сообщалось,Шахтёрам платили ...

Почему в Китае используется всего один часовой пояс вместо положенных пяти


Почему в Китае используется всего один часовой пояс вместо положенных пяти

Всего в мире существует 24 часовых пояса, которые более или менее совпадают с географическими поясами. Условная идеальная протяженность каждого часового пояса – 15 градусов. Правда, гладко в данном вопросе только на бумаге. «На земле» ситуация с поясами в разных странах обстоит по-разному. Лучшим примером здесь выступает Китай.
Географически через территорию страны проходит 5 часовых поясов. При этом де-факто в КНР используется только один.

В Китае все время Пекинское. |Фото: grandars.ru.

В Китае все время Пекинское. |Фото: grandars.ru.

 

В материковой части России 11 часовых поясов. Во Франции при учете заморских директорий – 12. В Великобритании – 8. В Соединенных Штатах Америки – 11. Однако, это самые большие державы. Большинству маленьких стран на Земле «повезло» и они находятся в пределах 1-2 часовых зон, благодаря чему местные власти в законодательном порядке принимают решение об использовании только одного часового пояса. Чаще всего того, в котором находится столица страны. Бывает и такое, что в пределах одной страны отдельные регионы государства используют несколько часовых зон. Так, например, дела обстоят в России, где Якутия живет сразу по трем часовым поясам!

 
Большинство китайцев живет не в 5, а всего в 2 часовых поясах. |Фото: surcu.ru.

Большинство китайцев живет не в 5, а всего в 2 часовых поясах. |Фото: surcu.ru.


 

Китай в этом отношении одно большое исключение. Хотя по долготе протяженность азиатского государства составляет 61 градус, при условной ширине часовой зоны в 15 градусов, во всей Поднебесной используется одно общее время вместо пяти разных. Также в Китае нет летнего и зимнего времени. Живут в КНР постоянно по зимнему формату.
Было так, к слову, не всегда. В 1912 году Пекинская обсерватория выделила 5 часовых зон для Поднебесной. Однако, отказались от них после прихода к власти Мао Цзэдуна в 1949 году.

 
Запад Китая - это по большей части пустыни и горы. |Фото: fishki.net.

Запад Китая - это по большей части пустыни и горы. |Фото: fishki.net.

 

Отказывались от пяти часовых поясов по нескольким причинам. Во-первых, Мао считал, что единое время для всей страны поможет консолидации многонационального Китая. Во-вторых, единое для всей страны исчисление время – это просто удобно. Намного проще учитывать, что где-то на западе в 9 утра еще спят, чем постоянно пересчитывать плюс-минус час. Более того, подавляющая часть населения КНР живет не в 5, а всего в 2 часовых поясах. В-третьих, многие удаленные регионы Китая до сих пор слабо развиты. Для большинства населения время на часах там имеет очень мало значения, так как почти вся хозяйственная и общественная жизнь завязана на солнечный цикл как и много веков назад. В первую очередь это касается сельскохозяйственных и горных регионов страны.
Единый пояс стал только при Мао в 1949 году. ¦Фото: YouTube.

Единый пояс стал только при Мао в 1949 году. ¦Фото: YouTube.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
Мао Цзэдун
наверх