Почему в Китае используется всего один часовой пояс вместо положенных пяти

Всего в мире существует 24 часовых пояса, которые более или менее совпадают с географическими поясами. Условная идеальная протяженность каждого часового пояса – 15 градусов. Правда, гладко в данном вопросе только на бумаге. «На земле» ситуация с поясами в разных странах обстоит по-разному. Лучшим примером здесь выступает Китай.
В Китае все время Пекинское. |Фото: grandars.ru.
В материковой части России 11 часовых поясов. Во Франции при учете заморских директорий – 12. В Великобритании – 8. В Соединенных Штатах Америки – 11. Однако, это самые большие державы. Большинству маленьких стран на Земле «повезло» и они находятся в пределах 1-2 часовых зон, благодаря чему местные власти в законодательном порядке принимают решение об использовании только одного часового пояса. Чаще всего того, в котором находится столица страны. Бывает и такое, что в пределах одной страны отдельные регионы государства используют несколько часовых зон. Так, например, дела обстоят в России, где Якутия живет сразу по трем часовым поясам!
Большинство китайцев живет не в 5, а всего в 2 часовых поясах. |Фото: surcu.ru.
Китай в этом отношении одно большое исключение. Хотя по долготе протяженность азиатского государства составляет 61 градус, при условной ширине часовой зоны в 15 градусов, во всей Поднебесной используется одно общее время вместо пяти разных. Также в Китае нет летнего и зимнего времени. Живут в КНР постоянно по зимнему формату.
Запад Китая - это по большей части пустыни и горы. |Фото: fishki.net.
Отказывались от пяти часовых поясов по нескольким причинам. Во-первых, Мао считал, что единое время для всей страны поможет консолидации многонационального Китая. Во-вторых, единое для всей страны исчисление время – это просто удобно. Намного проще учитывать, что где-то на западе в 9 утра еще спят, чем постоянно пересчитывать плюс-минус час. Более того, подавляющая часть населения КНР живет не в 5, а всего в 2 часовых поясах. В-третьих, многие удаленные регионы Китая до сих пор слабо развиты. Для большинства населения время на часах там имеет очень мало значения, так как почти вся хозяйственная и общественная жизнь завязана на солнечный цикл как и много веков назад. В первую очередь это касается сельскохозяйственных и горных регионов страны.
Единый пояс стал только при Мао в 1949 году. ¦Фото: YouTube.
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