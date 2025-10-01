8 частых ошибок при приготовлении рыбы, которые делают ее сухой и безвкусной

Ошибка 1: Неправильно размораживаете рыбу

Рыбу нельзя размораживать в микроволновке. / Фото: activefisher.net

Ошибка 2: Используете неверную посуду

сковорода с антипригарным покрытием не подходит для обжарки рыбы. / Фото: fb.ru

Ошибка 3: Не убираете лишнюю влагу

После того, как помоете рыбу, обсушите ее бумажным полотенцем. / Фото: bummi.ru

Ошибка 4: Жарите рыбу на холодной сковороде

Если дно сковороды холодное, рыба будет не жариться, а тушиться. / Фото: eda-land.ru

Ошибка 5: Долго готовите рыбу

Если передержать рыбу, она будет сухой

Ошибка 6: Слишком часто переворачиваете рыбу

Переворачивать кусочки рыбы лучше лопаткой, чем щипцами

Ошибка 7: Положили много соли или мало специй

Замаринуйте рыбу перед тем, как жарить. / Фото: attuale.ru

Ошибка 8: Готовите не ту рыбу

Тилапию можно жарить только в кляре