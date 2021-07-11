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Как состоялась и чем зкончилась единственная встреча двух легенд — Элвиса Пресли и The Beatles


Как состоялась и чем зкончилась единственная встреча двух легенд — Элвиса Пресли и The Beatles

В 1960-е по обе стороны Атлантики бушевали две яркие звезды музыкальной сцены — в Америке королем рок-н-ролла был объявлен Элвис Пресли, а в Европе разгорелась битломания. В конечном счете и Элвис, и ливерпульская четверка довольно сильно повлияли друг на друга в творческом плане. При этом лично встретиться им удалось всего раз в жизни — в режиме строгой секретности за закрытыми дверями и не оставив ни единого фото или аудио доказательства.

Элвис Пресли.

Элвис Пресли.

 

В начале 1960-х слава Элвиса достигла своего апогея, и менеджеры певца стали фактически почивать на лаврах, не особо заботясь о качестве издаваемого материала. Каждый год Элвис снимался в трех фильм с однотипными сюжетами, и в каждой картине он исполнял по 10-12 песен тоже довольно однообразных, но на волне успеха даже самые неказистые композиции хорошо продавались. Сам Пресли считал эти песни недостойными записи, однако успех определял решение его менеджеров — публику покупала всё, что было связано с королем рок-н-ролла.
The Beatles.

The Beatles.

 

В то же время в 1962 году The Beatles впервые отправились в свое первое турне и записали свой первый сингл, а через год группа уже выступала за пределами родной Великобритании и внимание к ним было столь велико, что их концерты стали освещаться центральными газетами европейских стран. Началась битломания, и менеджер битлов Брайан Эпстайн договорился о гастролях группы в США.
Ливерпульская четверка.

Ливерпульская четверка.

 

В Америке музыканты дали 12 концертов в разных городах, и пока они переезжали из города в город, Эпстайн вел активные переговоры с менеджером Элвиса Томом Паркером о встрече музыкантов. Обговаривалось все — и маршруты, и место встречи, и ее продолжительность, и даже самые незначительные детали.
Британцы настаивали, чтобы о встрече никто не знал, особенно журналисты — им не хотелось эту долгожданную встречу превращать в шоу и позирование для камер. Их главным условием было — никаких записей, никаких фотографий, ни одного журналиста в округе. В итоге договорились только об одном «постороннем» на встрече — Мэлу Эвансу, президенту фан-клуба Пресли в Ливерпуле.
Король рок-н-ролла.

Король рок-н-ролла.

 

Долгожданная встреча состоялась поздно вечером 7 августа 1965 года в Голливуде в личном особняке Пресли. Вокруг здания стояла охрана, внутри дома секьюрити стояли на каждой лестнице и в каждой комнате. Самих британцев доставили к дому в сопровождении трех черных лимузинов под присмотром менеджера Элвиса и его людей.
Менеджер битлов Брайан Эпстайн, 1965 год.

Менеджер битлов Брайан Эпстайн, 1965 год.

 
Элвис со своим менеджером полковником Паркером, 1969 год.

Элвис со своим менеджером полковником Паркером, 1969 год.

 

Ливерпульцев поразила также и неимоверная роскошь обстановки дома. Как позже вспоминал Тони Барроу, пресс-агент битлов в те годы: «Как только мы зашли в дом, наши ноги сразу утонули в ворсистом белоснежном ковре. Нас завели в центральную часть дома, где была огромная круглая комната для приема гостей. Вся она была залита голубым и красным светом, тут же была парочка бассейнов, столы для игр, цветной телевизор, музыкальный автомат, большой диван, стоящий полукругом, и хорошо заполненный бар».

 
Особняк Элвиса.

Особняк Элвиса.

 

Со стороны Элвиса на встрече присутствовало около 20 человек — намного больше, чем со стороны британцев. И во всей этой обстановке вести дружескую беседу музыкантам было как-то неловко. «Когда мы предстали перед друг другом, то возникла неловкая пауза, — вспоминает Тони.
The Beatles.

The Beatles.

 

Элвис был совершенно не похож на то, каким его представляли себе британцы — он вел себя довольно сдержанно и говорил очень вежливо, и совершенно не походил на своих дерзких и энергичных экранных героев. Элвис мало говорил, не ел и не пил, не курил. Он предложил британцам сыграть в «Монополию» на деньги, но в комнате по-прежнему чувствовалась неловкость. Элвис сдержанно похвалил музыку The Beatles, а Джон Леннон на это категорично заявил, что ему самому не нравятся «эта слащавые баллады», которые Элвис пел в то время. «И вообще, куда делся старый добрый рок-н-ролл?» — заявил он.
Элвис Пресли и Присцилла с дочкой в феврале 1968 года.

Элвис Пресли и Присцилла с дочкой в феврале 1968 года.

 

Подобная дерзость и наглость не обидели Элвиса — он был слишком уверен в своем величии, чтобы отдельные реплики такого рода могли задеть его самолюбие. Наоборот, он предложил музыкантам спеть что-то вместе. И только в этот момент напряжение между музыкантам наконец-то ослабло. Встреча переросла в небольшую джем-сессию: Джорджу, Полу и Джону принесли гитары, вкатили рояль, Ринго стал отбивать ритм по мебели, и музыканты стали вместе петь.
Встреча между легендарными музыкантами состоялась 7 августа 1965 года.

Встреча между легендарными музыкантами состоялась 7 августа 1965 года.

 

«Я уже и не помню, что именно музыканты тогда играли. Одной из песен точно была „I Feel Fine“. Все пели. Элвис взял несколько аккордов на басу и сказал Полу: „Вот видишь, я тоже могу“, а Пол в ответ заявил ему: „Ой, да не беспокойся, мы с Эпстайном быстренько сделаем из тебя звезду“», — вспоминает Тони.
Знаменитые *битлы*.

Знаменитые *битлы*.

 

Благодаря музыке, в итоге и Элвис, и битлы остались довольны этой встречей. Ринго подарил Элвису старую кобуру от кольта, а Элвис отдал им ящик своих пластинок. Уже уходя у машинам, Джон Леннон обернулся и крикнул «Да здравствует король!»
Король рок-н-ролла.

Король рок-н-ролла.

 

Через год Элвис нанял Фелтона Джарвиса в качестве продюссера, чтобы привести звучание своих песен до уровня The Beatles и сделать музыку более богатой и качественной.

Как и было договорено, ни одной фотографии не было сделано в тот вечер, равно как и аудио и видео записей. Эта встреча осталась исключительно в памяти тех, кому посчастливилось на ней присутствовать.
Ливерпульская четверка.

Ливерпульская четверка.

 

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Как состоялась и чем зкончилась единственная встреча двух легенд — Элвиса Пресли и The Beatles

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Как состоялась и чем зкончилась единственная встреча двух легенд — Элвиса Пресли и The BeatlesПодписаться на мой Instagram
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