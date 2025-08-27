Простой способ почистить апельсин правильно

Оказывается, что большинство из нас чистить апельсины совершенно неправильно. Прямо из этого вытекает еще и то, что апельсин в последствии также неправильно употребляется в пищу. На самом деле избавлять от кожуры данный фрукт следует также, как это делается с мандаринами. Само собой, есть «маленькая» проблемка, которая заключается в большой и толстой кожуре сочного лакомства.

Как почистить апельсин правильно? Большинство из нас привыкло и вовсе не чистить данный фрукт, а просто нарезать его ломтями при помощи ножа. Способ неплохой, однако есть апельсин так – не слишком-то удобно. Вечно пачкаешься в соке. Для того, чтобы ничего подобного не происходило, следует чистить апельсин точно также , как чистится мандарин, а затем употреблять его в пищу не лоскутами, а ломая на отдельные цельные дольки.Сделать это несложно. Первым делом не забываем хорошенько помыть апельсин. Для работы нам понадобится обычная ложка, острый нож и тарелка. При помощи режущего инструмента по окружности апельсина делается глубокий надрез. Следует постараться сделать так, чтобы он прошел через шкурку, однако (по возможности) не задел мякоть фрукта.Когда надрез сделан, берем столовую ложку и стараемся засунуть ее под шкурку так, чтобы последняя начала отрываться от плоти фрукта. Постепенно засаживаем ложку все глубже, по самую ручку и движемся ей вдоль поверхности апельсина под шкуркой, помогая ей оторваться. Делать все нужно решительно, но осторожно , чтобы не повредить мякоть. Операцию проделываем с обеими «полушариями». Теперь апельсин готов к употреблению. Разломать его на отдельные дольки теперь не составит какого-либо труда.