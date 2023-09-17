Как великие умы случайно изобрели вещи, без которых мы не можем обходиться сегодня

Случайные изобретения, которых могло было и не быть.
Когда речь заходит о каких-либо открытиях или изобретениях, мы часто слышим, что многое у ученых получилось совершенно случайно. Так, например, застежка-липучка была изобретена, когда во время прогулки мужчине не брюки прицепился репейник. Об этом и других открытиях - далее в материале.
1. Сахарин
Сульфобензимид – заменитель сахара.
История сахарина уходит корнями в 1879 и имеет непосредственное отношение к Университету Джонса Хопкина (Балтимор), сотрудники которого занимались изучением каменноугольной смолы. Константин Фальберг – один из химиков учреждения так торопился домой, что забыл вымыть руки. Дома он сразу сел ужинать и отметил, что хлеб, который он держал в руке очень сладкий на вкус. Спустя несколько часов Фальберг осознал, что странный вкус хлеба связан с химикатами, которые он использовал в лаборатории в тот день.
Тогда же ученый вернулся в университет и перепробовал все вещества, с которыми он имел дело. В ходе «дегустации» выяснилось, что это была смесь хлористого фосфора, аммиака и сульфобензойной кислоты. Стоит отметить, что общество не сразу заметило практическую ценность вещества, названого сахарином. Однако позднее его стали использовать в качестве консерванта при изготовлении консервов, как лекарство от головной боли, тошноты, ожирения и в качестве альтернативы сахара для диабетиков.
2. Рентген
Рентгеновский снимок.
В 1895 году известный немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген трудился над изучением катодных лучей. В то время всех физиков волновал вопрос: почему при пропускании тока через катодную трубку появлялось странное свечение.
8 ноября 1895 года Вильгельм засиделся в лаборатории допоздна, включая и выключая ток в катодной трубке. Так и не добившись результата, ученый засобирался домой и как полагается выключил свет в кабинете. Какого же было его удивление, когда в темноте он заметил светящееся пятно. Рентген подошел ближе и обнаружил, что это светится экран из синтетического бария, используемый для опытов.
Как выяснилось, Рентген поместил катодную трубку в чехол, но забыл выключить ее из сети. Когда же он это сделал экран тут же погас. В ходе дальнейших экспериментов, физик выяснил, что неизвестные (Х) лучи могут легко проникать сквозь книгу, стекло и …его собственную руку. Чтобы показать свое открытие коллегам, Вильгельм воспользовался фотопластинкой. Так получился первый рентгеновский снимок.
3. Канцелярские стикеры
Самоклеящиеся стикеры для заметок.
В 1968 году ученому Спенсеру Сильверу было поручено разработать суперстойкий клей для космических кораблей и самолетов. Сильвер принялся за работу и с первого же раза потерпел фиаско. Разработанный образец едва ли можно было назвать суперклеем, ведь максимум что он мог приклеить – это листок бумаги. Да и тот можно было легко оторвать от поверхности.
Однако, что для одного провал, для другого – победа. Коллега Спенсера Артур Фрай решил, что листки, промазанные клеем можно иcиспользовать в качестве закладок. Стоит отметить, что люди не сразу оценили гениальность этого изобретения. Лишь после нескольких маркетинговых компаний, потребители смогли оценить практическую ценность изобретения.
4. Фейерверк
Изобретение фейерверка.
Родиной фейерверков является Китай, где около 2000 лет назад местный повар смешал над огнем серу, селитру и уголь. В результате чего произошел взрыв. Дальнейшая судьба повара неизвестна, но совершенно ясно, что он совершил открытие, ведь именно вышеперечисленные компоненты стали использовать для производства фейерверков.
Немного позже, китайцы стали класть взрывную смесь в кусочки бамбуковых палок. Еще позднее появились пороховые ракеты, которые взрывались в воздухе. В Европу, фейерверки привез Марко Поло.
5. Кардиостимулятор
Появление кардиостимулятора.
Уилсон Грэйтбатч работал над созданием устройства, которое смогло бы отслеживать и записывать звуки сердцебиения. Но по счастливой случайности, ученый вставил в прибор транзистор в 100 раз мощнее, чем нужно было. В итоге оказалось, что устройство может производить электрические импульсы, очень похожие на биение сердца.
Таким образом, дурацкая ошибка стала настоящим прорывом, повлекшим за собой изобретение кардиостимулятора. Открытие Грэйтбатча, сделанное в 1956, подтолкнуло к созданию устройства, которое работает внутри человека. Все предыдущие стимуляторы представляли собой машины огромных размеров, зависящие от источника питания.
6. Спички
Прототип современных спичек.
В 1826 работник лаборатории Джон Уокер обнаружил остатки химикатов, которые засохли на конце деревянной палочки, используемой для размешивания компонентов. Готовясь к новому эксперименту, Уокер решил очистить палочку, а она загорелась в процессе трения. Результат поразил ученого и повлек за собой появление спичек с серой на концах.
7. Кока-кола
История изобретения Кока-Колы.
Знал ли фармацевт Джон Пембертон, что стоит на пути открытия, которое принесет ему целое состояние? Конечно нет, он просто хотел найти средство, способное избавить его от головных болей. Мужчина просто смешал листья коки с орехами колы, превратив их в сироп. Однажды вместо обычной воды Джон разбавил «лекарство» газировкой. Так получился напиток, который позднее завоевал сердца миллионов.
8. Липучка
Изобретение застежки-липучки.
Что отличает гениальные умы от обычных людей, так это умение наблюдать и анализировать. Эту способность в 1941 продемонстрировал Джордж де Местрал. Гуляя в горах со своей собакой, Джордж обнаружил, что его одежда покрыта репейниками.
Инженера заинтересовал способ, позволяющий растению так крепко сцепляться с материалом. Рассматривая репейники под микроскопом, Джордж заметил, что оболочка растения представляет собой множество крючков. Такая идея показалась изобретателю довольно практичной. Вскоре была создана первая застежка-липучка, а еще через несколько лет ее использовали для создания скафандров.
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