Как выглядят знаменитые мировые достопримечательности с неожиданного ракурса

Благодаря СМИ, массовой культуре и мгновенному доступу практически к любой информации у многих людей сложились общепринятые взгляды на известные достопримечательности. Но что, если посмотреть на них под совсем другим углом? В Интернете много картинок знаменитых мест и объектов. Практически каждый может сказать как они выглядят, даже ни разу не побывав там. Но когда в дело вступает его величество ракурс, всё начинает видеться с совершенно иной, необычной стороны. Вид до боли знакомых достопримечательностей становится практически неузнаваемым и даже вызывает недоумение.
Альтернативные углы
Если попросить любого человека закрыть на минуточку глаза и представить, например, Сфинкса или Статую Свободы, память сразу услужливо подыщет нужную картинку. Перед взором предстанет фронтальная часть величественной египетской гробницы, как все привыкли видеть. Леди Свобода же представляется сразу так, как её показывают в кино. Это гигантская статуя в монументальной короне из грозных шипов, с несколько напряжённым, решительным лицом. Она смело вздымает факел над своей головой...
А вот в таком виде её мало кто видел. / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles
На необъятных просторах Интернета есть прекрасный уголок Reddit, где под названием «Альтернативные углы» (Alternate Angles) есть множество интересных вещей. Там есть ответы на многие вопросы. Это относительно новое онлайн-сообщество, которое было создано в 2019 году. Тут публикуются изображения известных достопримечательностей и событий с совершенно новой, неожиданной точки зрения. Часто это позволяет посмотреть на многие знаковые события в истории человечества и знаменитые объекты под иным углом. Новый ракурс позволяет отмести все традиционные представления о них.
А у Сфинкса-то есть хвост! / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles
То, что не видно на первый взгляд
Зрители с ужасом и недоверием смотрят, как рушатся башни-близнецы 11 сентября. / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles
Результат при просмотре демонстрируемых в данном сообществе фотографий просто ошеломляет. Свежие перспективы и невиданные ранее ракурсы, которые доказывают, что есть гораздо больше, чем то, что кажется на первый взгляд! Команда модераторов, создавшая субреддит «Альтернативные углы», довольна произведённым эффектом и успехом.
Статуя Давида, защищённая кирпичами во время Второй мировой войны. / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles
Ребята говорят, что в нынешних условиях современного времени довольно трудно выделиться среди других субреддитов. Интернет содержит так много информационного контента, что дать людям что-то новое и доселе невиданное, невероятно сложно. Субреддит Alternate Angles лишний раз подтвердил то, что можно найти нечто новое в абсолютно неожиданном месте. И то, что давно известно вполне способно нас многократно удивить. Интернет — удивительное место, где можно познавать мировое разнообразие и узнавать что-то новое каждый день, расширяя свой кругозор.
Задняя сторона маски Тутанхамона. / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles
Другой вид на пирамиды. / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles
В группе «Альтернативные углы» почти 150 тысяч подписчиков, которые регулярно делятся массой очень интересных фотографий. Ни них изображены различные объекты, места и события с необычных ракурсов. Этот необычный взгляд на обычные вещи, как глоток свежего воздуха. Конечно, за всем этим стоит много труда преданной своему делу профессиональной команды модераторов.
Удручающий вид на Тадж-Махал. / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles
Мемориал Линкольна и окружающие его болота. / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles
Долой стереотипы!
Всю концепцию субреддита можно резюмировать одним лишь правилом: не ограничивайте ваши взгляды устоявшимися представлениями. Нужно дать место альтернативе, чтобы увидеть во всей полноте уникальные перспективы известных мест, объектов, людей и событий.
Сиднейский оперный театр сверху. / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles
Ни для кого не будет секретом то, что всё, что мы считаем общеизвестным довольно субъективно. Когда приходится узнать другую точку зрения, не похожую на традиционную, случается коллапс сознания. Даже видя перед собой нечто с иного ракурса, люди сопротивляются и часто продолжают придерживаться первоначальной точки зрения.
У меня есть мечта... / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles
Конечно, не всему увиденному стоит верить. Всемирная паутина — это такое место, где полно фейков и отфотошопленных картинок. Как говорится, всегда нужно включать мозг.
Пизанская башня пуста внутри. / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles
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