Как выглядят знаменитые мировые достопримечательности с неожиданного ракурса

Альтернативные углы

А вот в таком виде её мало кто видел. / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles

А у Сфинкса-то есть хвост! / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles

То, что не видно на первый взгляд

Зрители с ужасом и недоверием смотрят, как рушатся башни-близнецы 11 сентября. / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles

Статуя Давида, защищённая кирпичами во время Второй мировой войны. / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles

Задняя сторона маски Тутанхамона. / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles

Другой вид на пирамиды. / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles

Удручающий вид на Тадж-Махал. / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles

Мемориал Линкольна и окружающие его болота. / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles

Долой стереотипы!

Сиднейский оперный театр сверху. / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles

У меня есть мечта... / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles

Пизанская башня пуста внутри . / Фото: reddit.com/r/AlternateAngles